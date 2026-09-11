La planta de flores amarillas que se cultiva en macetas y es ideal para el 21 de septiembre

La gazania aparece como una alternativa atractiva para quienes prefieren una planta viva y duradera. Foto: Wikimedia Commons

Con la llegada de la primavera y la tradición de regalar flores amarillas cada 21 de septiembre, la gazania aparece como una alternativa atractiva para quienes prefieren una planta viva y duradera. Sus flores similares a margaritas también pueden ser naranjas, rojas, rosadas o combinadas, según la variedad elegida.

Originaria del sur de África, esta planta se adapta especialmente bien a los espacios soleados y relativamente secos. Es una especie ornamental compacta, generalmente de entre 15 y 30 centímetros de altura, que puede cultivarse en macetas, jardineras, borduras y sectores del jardín donde otras plantas sufren por el calor.

Dónde plantar gazanias para que den más flores

La ubicación es el aspecto más importante. Esta planta necesita sol directo durante varias horas al día para producir una floración abundante. Sus flores suelen abrirse durante las jornadas luminosas y cerrarse al atardecer, por la noche o cuando el cielo permanece cubierto.

En balcones y terrazas conviene ubicarlas en el sector que reciba mayor cantidad de luz. Si permanecen en sombra pueden sobrevivir, pero desarrollarán menos flores y estas podrían mantenerse cerradas durante buena parte del día.

La gazania aparece como una alternativa atractiva para quienes prefieren una planta viva y duradera. Foto: Wikimedia Commons

Cómo plantar gazanias en maceta o jardín

Para cultivarlas en maceta es fundamental elegir un recipiente con agujeros de drenaje. El sustrato debe ser liviano y permitir que el agua salga rápidamente, ya que la acumulación permanente de humedad puede perjudicar las raíces.

El procedimiento es sencillo:

Elegir una maceta con buen drenaje.

Colocar un sustrato ligero y aireado.

Ubicar la planta sin enterrar la base de las hojas.

Presionar suavemente la tierra alrededor.

Regar después de plantarla, sin encharcar.

Dejarla en un lugar a pleno sol.

Si se plantan varios ejemplares en un cantero, es necesario dejar espacio para que se expandan. Algunas variedades forman matas compactas, mientras que otras presentan un crecimiento rastrero y pueden utilizarse como cobertura vegetal.

Cada cuánto hay que regar las gazanias

La gazania tolera mejor una breve falta de agua que el exceso de riego. La recomendación es comprobar la tierra antes de volver a regar: si la superficie todavía está húmeda, conviene esperar. Un calendario fijo puede resultar engañoso porque la necesidad cambia según la temperatura, el viento y el tamaño de la maceta.

Durante las primeras semanas necesita humedad regular para desarrollar sus raíces. Una vez establecida, los riegos pueden espaciarse. En verano y en recipientes pequeños habrá que revisar el sustrato con mayor frecuencia, pero siempre evitando dejar agua acumulada.

La gazania aparece como una alternativa atractiva para quienes prefieren una planta viva y duradera. Foto: Wikimedia Commons

El cuidado que ayuda a prolongar la floración

Retirar periódicamente las flores marchitas mejora el aspecto de la planta y puede favorecer la aparición de nuevos botones. La gazania no requiere un abonado intenso: un aporte ligero durante la primavera suele ser suficiente, siempre que el sustrato se encuentre en buenas condiciones.

En regiones con inviernos suaves puede comportarse como una planta perenne. En zonas con heladas intensas, en cambio, suele cultivarse como anual o trasladarse a un espacio protegido durante los meses más fríos.

Los errores que pueden arruinar una gazania

Los dos problemas más habituales son la falta de sol y el exceso de agua. La sombra reduce la floración, mientras que el encharcamiento favorece el deterioro de las raíces. También conviene evitar macetas sin drenaje y riegos automáticos demasiado frecuentes.

Con buena iluminación, tierra drenante y riego moderado, las gazanias pueden ofrecer flores durante buena parte de la temporada cálida. Por su color y bajo mantenimiento, son una opción original para regalar este 21 de septiembre o incorporar la primavera al hogar.