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El análisis de Andrés Repetto sobre el 11-S: “Nadie, hasta ese momento, podía pensar que los aviones podían ser utilizados como misiles”

El conductor de “26 Global” dialogó con Eduardo Serenellini con motivo de los 25 años del atentado del 2001 y explicó con detalles cómo fueron los hechos que marcaron un antes y un después en la humanidad.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Andrés Repetto hablando sobre el atentado a la Torres Gemelas.
Andrés Repetto hablando sobre el atentado a la Torres Gemelas. Foto: Captura de video.
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Con motivo de los 25 años del atentado a las Torres Gemelas, aquel 11 de septiembre de 2001, el periodista de Canal 26, Andrés Repetto, analizó la situación de uno de los atentados más importantes de la historia moderna.

Quienes tenemos algunos años nos acordamos de qué estábamos haciendo en ese momento; son esos hechos históricos donde la comunicación hace que todos vivamos esos grandes momentos, por lo que implican”, comenzó el conductor de 26 Global en su apertura del análisis.

“25 años después uno ve las imágenes y no deja de sorprenderse, sobrepasan todo lo que uno puede explicar”, completó.

“Si uno quiere racionalizar el pensamiento de un terrorista, no te entra el círculo en el cuadrado”

En la continuidad de su descripción de los hechos del 11-S, Repetto describió lo impactante de ver a “esas dos moles, como las Torres Gemelas” siendo atacadas y, al mismo tiempo, sumó que “nadie, hasta ese momento, podía pensar que los aviones podían ser utilizados como misiles”.

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Luego, el propio Repetto hizo un repaso histórico sobre lo sucedido, con mención a Osama bin Laden y su calidad de líder de Al Qaeda, y los ideólogos de este ataque letal que se cobró la vida de 2.977 personas.

Al ser consultado por Eduardo Serenellini, el conductor del noticiero de la mañana en Canal 26, sobre el “por qué de estos hechos terroristas”, Repetto fue muy elocuente con su respuesta: “Si uno quiere racionalizar el pensamiento de un terrorista, no te entra el círculo en el cuadrado”, haciendo alusión a lo difícil que resulta entender el accionar de estas personas.

“La idea era atacar a Estados Unidos”, es decir, hacer un atentado visible y doloroso en pleno territorio estadounidense, y elegir las Torres Gemelas como blanco termina siendo un golpe estratégico y simbólico contra la infraestructura económica del país.

Cabe recordar que fueron dos aviones los que se estrellaron contra las Torres Gemelas, pero fueron cuatro los secuestrados. Un tercer avión se estrelló contra El Pentágono, y la cuarta aeronave capturada no llegó a destino, pero tenía como fin estrellarse en la Casa Blanca y sus inmediaciones.

La historia oficial y Hollywood, tal como lo describe el propio Repetto, hablan de que ese cuarto avión que cayó antes de llegar a la Casa Blanca se desplomó debido al esfuerzo de la tripulación, que ya sabía que estaban siendo secuestrados y atacaron a los terroristas, como para que no cumplan su objetivo.

Atentado Torres gemelas
Atentado contra las Torres Gemelas.

Sin embargo, hay sospechas de que ese mismo avión haya sido derribado por las propias fuerzas armadas estadounidenses, dado que, cuando ya se iba conociendo la utilización de los aviones como misiles contra objetivos específicos, el presidente norteamericano de aquellos años, George W. Bush, ordenó derribar cualquier avión que estuviese volando en las inmediaciones en ese instante.

“La idea de Al Qaeda era vengar la entrada de Estados Unidos en Medio Oriente, a través de estos ataques”, sentenció Repetto para explicar las motivaciones que llevaron a los terroristas a realizar el atentado del 11-S.

25 años después, el mundo cambió para siempre y se recuerda aquel hecho que marcó un antes y un después en la vida de miles de personas y de gran parte del mundo.

11-SAtentados del 11 de septiembre de 2001Andrés RepettoCanal 26
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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