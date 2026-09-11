La nueva vida de Francisco, el hijo de Graciela Alfano: estudió abogacía, sobrevivió a un grave accidente y hoy es especialista en crimen organizado y terrorismo

Hijo de Graciela Alfano Foto: -

Graciela Alfano tiene tres hijos y uno de ellos se llama Francisco Capozzolo quien, teniendo uno de los apellidos más reconocibles del espectáculo argentino, decidió alejarse del mundo mediático y artístico para abocarse a una vida profesional dedicada al derecho penal, la criminalidad organizada y los estudios vinculados con el terrorismo.

Tiempo antes de dedicarse a su carrera, protagonizó un grave accidente que casi le hace perder la vida. En el año 2009 se encontraba en México en un viaje con amigos cuando el vehículo en el que circulaba fue embestido por un camión y Francisco quedó gravemente herido.

Francisco Capozzolo, hijo de Graciela Alfano, decidió alejarse del mundo mediático y artístico para abocarse a una vida profesional dedicada al derecho penal, la criminalidad organizada y los estudios vinculados con el terrorismo. Foto: @iconoalfano en Instagram

Antes de consolidar esa carrera atravesó un episodio que marcó a toda la familia. En enero de 2009, mientras estaba de viaje con amigos en México, el vehículo en el que viajaba fue embestido por un camión y Francisco quedó gravemente herido. El accidente ocurrió en la zona de Puerto Escondido y obligó a sus padres a viajar de urgencia.

El grave accidente en México que cambió la vida de Francisco

Francisco era pasajero de aquel auto que sufrió una colisión contra un camión, a partir de la cual perdió el conocimiento y sufrió varios traumatismos tales como una fractura importante en la mandíbula y una lesión en la cabeza. Lo internaron en terapia intensiva y, al evolucionar, lo trasladaron a una unidad de menor complejidad donde fue operado finalmente.

Graciela Alfano junto a sus tres hijos: Nicolás Ruskowski, Francisco Capozzolo y Gonzalo Capozzolo. Foto: @iconoalfano en Instagram

A partir de allí, Francisco recuperó su rutina y dejó aquel episodio en su memoria personal como una referencia inevitable.

El rol y apoyo de Graciela Alfano durante la recuperación de su hijo en el exterior

Graciela Alfano recordó ese episodio como uno de los momentos más difíciles y angustiosos de toda su vida. Según relató, la situación la tomó por sorpresa y el miedo que sintió fue tan grande que, por un instante, llegó a pensar que podía perder a su hijo. La incertidumbre y la preocupación marcaron esos días, en los que su único objetivo fue acompañarlo y estar cerca de él en todo momento.

Ante la gravedad de lo ocurrido, la actriz viajó de inmediato a México para permanecer a su lado durante el proceso de recuperación. Afortunadamente, con el paso de los días la evolución fue favorable y su hijo respondió positivamente a los tratamientos. Gracias a esa mejoría constante, la familia pudo recuperar la tranquilidad después de atravesar una experiencia tan dolorosa y llena de incertidumbre.

Graciela Alfano junto a su hijo y su nuera. Foto: @iconoalfano en Instagram

La especialización en terrorismo y seguridad internacional que eligió el hijo de la artista

Francisco estudió abogacía y realizó distintas maestrías y especializaciones en derecho penal, crimen organizado y terrorismo. A partir de allí, se alejó completamente de la televisión, el modelaje y la exposición que acompañaron a su madre durante décadas y se abocó a los distintos ámbitos jurídicos y de seguridad.

Su apellido apareció más de una vez en los medios de comunicación por cuestiones familiares y profesionales. Por ejemplo, en el año 2011 actuó como abogado de Alfano durante un conflicto judicial que la involucraba por su participación en el Bailando. Tiempo después, se dedicó a distintas funciones jurídicas dentro del ámbito de la seguridad pública manteniendo una baja exposición.

En el ámbito privado, formó pareja con Natalia y tuvieron a su hija Catalina en 2024. Este hecho fue realmente significativo para la vedette ya que su nieta llegaba luego de todo lo que padeció su hijo luego del accidente. Definió aquella sensación como “algo extraordinario”.

Hijo de Graciela Alfano junto a su pareja Natalia cuando estaba embarazada de su hija Catalina. Foto: @iconoalfano en Instagram

Luego, en 2026, madre e hijo reaparecieron en imágenes familiares juntos en la Patagonia, reforzando así el perfil reservado, familiar y de carrera profesional desarrollada fuera de los medios del joven.

En el ciclo Herederos lo entrevistaron por su madre y confesó que, aunque ella era muy expuesta, continuaba siendo exigente con la escuela y las calificaciones. Así, marcó su recorrido académico, repasó sus títulos y reconoció que, a pesar de haber elegido un universo profesional completamente diferente, reconocía esa influencia.

En el ciclo Herederos lo entrevistaron por su madre y confesó que, aunque ella era muy expuesta, continuaba siendo exigente con la escuela y las calificaciones. Foto: @iconoalfano en Instagram

De ser únicamente reconocido como “el hijo de”, pasó a construir su perfil como abogado especializado. Entre aquel accidente ocurrido en México, los años de preparación y el nacimiento de su hija, su vida adulta se fue alejando progresivamente de los escenarios para acercarse a un recorrido profesional en el ámbito jurídico y a una vida familiar más reservada.