Cómo es por dentro la casa de la Negra Vernaci: arte, recuerdos, muebles vintage y un gran jardín

La casa de la Negra Vernaci se caracteriza por una decoración ecléctica, con objetos y muebles de diferentes épocas. Foto: Instagram / negropolisok.

La casa de Elizabeth “La Negra” Vernaci está lejos de seguir las tendencias de decoración minimalista o los ambientes que parecen sacados de un catálogo. Su hogar tiene un estilo ecléctico y personal, en el que conviven muebles de diferentes épocas, obras de arte, recuerdos de viajes y objetos vinculados con su trayectoria.

Ubicada en la Ciudad de Buenos Aires, la vivienda fue pensada como un espacio para vivir y disfrutar. Cada ambiente combina funcionalidad con elementos que reflejan los gustos y la historia de la reconocida conductora y figura de la radio argentina.

Los grandes ventanales permiten que la luz natural sea protagonista en varios ambientes de la vivienda. Foto: Instagram / negropolisok.

Un living con grandes ventanales y muebles de distintas épocas

El living es uno de los espacios centrales de la casa y concentra buena parte de las características que definen su decoración.

Los grandes ventanales permiten el ingreso de abundante luz natural durante buena parte del día, mientras que el piso de madera aporta calidez y ayuda a equilibrar la amplitud del ambiente.

La distribución de los muebles deja espacios amplios para circular y, al mismo tiempo, genera distintos sectores destinados a conversar, descansar y compartir.

Uno de los principales atractivos está en la combinación de estilos. Los sillones de cuero envejecido conviven con mesas de diseño industrial, en una mezcla que cruza elementos de aspecto vintage con otros más contemporáneos.

El living combina sillones de cuero, muebles de diseño y una alfombra geométrica en tonos tierra. Foto: Instagram / negropolisok.

Una alfombra geométrica en tonos tierra completa el ambiente, suma textura y permite integrar visualmente los distintos muebles sin que toda la decoración responda a una única época.

Las paredes funcionan como una galería de arte

La personalidad de la vivienda también aparece en sus paredes. En distintos sectores pueden encontrarse fotografías en blanco y negro, pinturas abstractas y obras de artistas locales.

La decoración incorpora además registros relacionados con diferentes momentos de la radiofonía argentina, una parte fundamental de la trayectoria profesional de Vernaci.

Más que seguir una tendencia determinada, la elección de las piezas responde a un criterio personal. Cada obra aporta color, escala o una historia y convierte a los distintos ambientes en una especie de galería privada.

La biblioteca: libros, discos y recuerdos de su carrera

Otro de los espacios destacados es la biblioteca, donde se reúnen libros, discos, recuerdos de viajes y distintos objetos decorativos.

Las paredes de la vivienda reúnen fotografías, pinturas y distintas piezas vinculadas con el mundo artístico y cultural. Foto: Instagram / negropolisok.

Entre ellos también aparecen premios obtenidos durante la carrera de la Negra Vernaci, entre los que se encuentran estatuillas de los Martín Fierro.

En lugar de estar separados como trofeos, los reconocimientos forman parte del mismo conjunto que los objetos personales y culturales. De esta manera, el espacio funciona como un archivo íntimo de su trayectoria, pero también como una muestra de sus intereses y experiencias.

Un comedor inspirado en los años 60 y 70

El comedor mantiene la combinación entre elementos antiguos y actuales. Allí predominan la madera maciza, las lámparas de época y una estética inspirada en las décadas del 60 y 70.

Las sillas fueron restauradas y recibieron tapizados modernos para adaptarse al uso cotidiano de la vivienda.

El jardín cuenta con abundante vegetación y una piscina de grandes dimensiones que se destaca en el exterior. Foto: Instagram.

La misma lógica aparece en otros sectores de la casa. En los pasillos, por ejemplo, se destacan espejos con marcos labrados que ayudan a ampliar visualmente los espacios y favorecen la circulación de la luz natural.

Una cocina que combina estilo retro y tecnología

La cocina mantiene el carácter ecléctico del resto de la vivienda, aunque incorpora elementos contemporáneos.

El ambiente cuenta con tecnología de última generación, estantes abiertos y vajilla de colores vibrantes. Las mesadas de piedra en tonos neutros aportan un contraste con los objetos más coloridos.

El resultado es un espacio que conserva algunos rasgos de la estética general de la casa, pero está preparado para las necesidades de la vida cotidiana.

El jardín con piscina, uno de los espacios más destacados

El exterior también ocupa un lugar importante dentro de la vivienda. El jardín está rodeado de vegetación y funciona como un espacio tranquilo dentro de la Ciudad de Buenos Aires.

La casa de la Negra Vernaci se caracteriza por una decoración ecléctica, con objetos y muebles de diferentes épocas. Foto: Instagram.

En el centro del sector se encuentra una piscina de grandes dimensiones, que se convierte en uno de los principales atractivos del exterior.

Las baldosas claras ayudan a generar una sensación de mayor amplitud alrededor del agua, mientras que una cubierta retráctil permite utilizar la piscina durante todo el año.

Así, el jardín extiende hacia el exterior la misma idea que atraviesa el resto de la vivienda: un lugar pensado para disfrutar, rodeado de objetos, recuerdos y detalles elegidos de manera personal.

Una casa que refleja la personalidad de la Negra Vernaci

La vivienda de La Negra Vernaci se caracteriza por escapar de los estilos decorativos uniformes. En sus ambientes conviven arte, muebles vintage, objetos contemporáneos, recuerdos personales y elementos vinculados con su extensa carrera profesional.

Los grandes ventanales, los pisos de madera, la biblioteca, el jardín con piscina y las piezas de diferentes épocas construyen un hogar alejado del minimalismo y con una fuerte identidad propia.

Más que responder a una tendencia, la decoración refleja una elección personal: una casa pensada para ser habitada, disfrutar de los recuerdos y reunir distintas etapas de la vida de Vernaci en un mismo espacio.