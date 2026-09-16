Tragedia en Los Ángeles: cayó un helicóptero de noticias y murieron tres personas, entre ellas, una reconocida periodista

La caída del helicóptero en Los Ángeles. Foto: Reuters.

Un helicóptero que cubría un accidente de tránsito cayó en el barrio de Chatsworth, provocó un incendio y dejó tres muertos y un herido. Entre las víctimas están la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) indicó que la aeronave cayó en las inmediaciones de Nordhoff Street y De Soto Avenue, en el Valle de San Fernando. Tras precipitarse, el helicóptero impactó contra elementos ubicados en tierra y provocó un incendio que generó una importante columna de humo.

Las llamas alcanzaron varios vehículos y grandes contenedores de almacenamiento, aunque los bomberos lograron controlar el fuego. Unos 50 efectivos participaron del operativo de emergencia y confirmaron posteriormente que el incendio había sido extinguido.

Las trágicas imágenes tras la caída del helicóptero en Los Ángeles. Video: EFE.

Tres personas fueron declaradas muertas en el lugar, mientras que otra fue trasladada a un hospital cercano. Por el momento, las autoridades no difundieron información sobre el estado de salud del sobreviviente.

Quiénes eran las víctimas del helicóptero de noticias

Según información difundida por NBC Los Ángeles, entre las víctimas fatales se encontraban la periodista Eliana Moreno y el piloto George Marciniw, integrantes del equipo aéreo de Angel City Air.

Helicóptero de NBC News se estrella en Los Ángeles. Foto: via REUTERS

Moreno trabajaba como reportera y fotógrafa para NBC4 y Telemundo 52 y era conocida en redes sociales como “Eli in the Heli”. La periodista había desarrollado durante años coberturas desde el aire de incendios, persecuciones y accidentes ocurridos en el sur de California.

Nacida en el condado de Orange, Moreno se graduó en Periodismo de Radiodifusión y Ciencias Políticas en la Universidad Chapman en 2010. Ese mismo año comenzó a formar parte del equipo aéreo de Angel City Air.

Helicóptero de NBC News se estrella en Los Ángeles. Foto: via REUTERS

Marciniw, por su parte, era el piloto de la aeronave. Según la información difundida tras el accidente, ambos trabajaban juntos desde 2023 y se encontraban realizando una cobertura periodística cuando ocurrió la tragedia.

La tercera víctima fatal se encontraba en tierra, en el lugar donde cayó el helicóptero. Las autoridades todavía trabajan para determinar todas las circunstancias del impacto.

La cobertura en vivo terminó de manera abrupta

El helicóptero NewsChopper4, operado por Angel City Air, se dirigía a cubrir un choque entre un colectivo y una camioneta. Otros helicópteros de medios también se encontraban sobrevolando el área para informar sobre el siniestro vial.

Helicóptero de NBC News se estrella en Los Ángeles. Foto: via REUTERS

Durante una transmisión de NBC4, la presentadora Colleen Williams confirmó la caída de la aeronave y expresó su conmoción por lo ocurrido. La cobertura fue interrumpida poco después mientras el canal procesaba la noticia.

Ahora, la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad del Transporte (NTSB) quedaron a cargo de la investigación para determinar qué provocó la caída del helicóptero. Hasta el momento, las autoridades no informaron oficialmente si hubo una falla técnica, un problema durante el vuelo u otra circunstancia que desencadenara el accidente.