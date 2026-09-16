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Así es por dentro la casa de campo de Isabel Macedo: patio español, fuente de agua y una pileta rodeada de parque

Entre yungas, cerros y un imponente parque con pileta, así es la casa de campo donde Isabel Macedo disfruta de su vida familiar en Salta. Los detalles coloniales, el patio español y los rincones rodeados de naturaleza hacen de esta propiedad un verdadero refugio.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Así es por dentro la casa de campo de Isabel Macedo: patio español, fuente de agua y una pileta rodeada de parque
Así es por dentro la casa de campo de Isabel Macedo: patio español, fuente de agua y una pileta rodeada de parque Foto: @isabelmacedophoto en Instagram
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Isabel Macedo construyó su vida familiar junto a Juan Manuel Urtubey y sus hijas en conjunto: Isabel y Julia, a unos 10 kilómetros de la ciudad de Salta. Además, considera parte de su familia a Juana, Marcos, Mateo y Lucas, hijos de Ximena Saravia Toledo, el primer matrimonio del exgobernador de la provincia de Salta.

La residencia está ubicada en San Lorenzo, entre vegetación, yungas y quebradas, en un entorno natural privilegiado donde la tranquilidad y el paisaje se combinan para ofrecer una experiencia única. Rodeada de cerros, senderos y abundante biodiversidad, la zona se caracteriza por su clima agradable, sus vistas panorámicas y el contacto permanente con la naturaleza, convirtiéndose en el lugar ideal para descansar y desconectarse sin alejarse de los principales servicios y atractivos de la región.

Casa de Isabel Macedo
La extensa familia de Juan Manuel Urtubey e Isabel Macedo. Foto: @isabelmacedophoto en Instagram

El estilo colonial que define la arquitectura de la casa de campo de Isabel Macedo

La propiedad conserva una impronta profundamente inspirada en el estilo colonial característico del norte argentino. Sus terminaciones, materiales tradicionales y la combinación de piedra, madera y colores tierra aportan calidez y autenticidad a cada rincón. La distribución de los ambientes y la conexión constante con el exterior refuerzan una atmósfera serena, donde la arquitectura dialoga de manera natural con el paisaje que la rodea.

Entre los sectores más llamativos se encuentra un encantador patio de estilo andaluz, resguardado por un antiguo paredón de piedra que le aporta privacidad y carácter. También destaca una amplia galería abierta hacia las áreas verdes de la propiedad, pensada para contemplar el entorno y disfrutar del aire libre. A su alrededor se extiende un generoso parque parquizado con piscina, rodeado de vegetación y espacios de descanso que invitan a relajarse en plena naturaleza.

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Casa de Isabel Macedo
La propiedad conserva una impronta profundamente inspirada en el estilo colonial característico del norte argentino. Foto: @isabelmacedophoto en Instagram

Patio español y fuente de agua: el rincón característico de la propiedad

El rincón más característico de la propiedad aparece justo antes de llegar al interior de la misma ya que, detrás de un muro de piedra, se abre un patio de inspiración española con suelo empedrado y una fuente en el centro.

Luego, para entrar a la casa, existe una puerta trabajada en hierro que continúa con la estética colonial y funciona como una transición hacia la casa. Así como también una amplia galería con piso de laja se ubica en la otra punta de la casa para abrir paso hacia el verde.

Casa de Isabel Macedo
El clima de la residencia se completa con el patio, las galerías y los muros gruesos. Foto: @isabelmacedophoto en Instagram

El clima de la residencia se completa con el patio, las galerías y los muros gruesos que le dan una característica adaptable a climas cálidos y a una fuerte relación entre interior y exterior.

Parque y pileta: la propuesta para el espacio exterior de la residencia

La familia eligió San Lorenzo para pasar allí sus días y noches principalmente por el factor del amplio parque con abundante vegetación. Además, la pileta que compone al mismo es utilizada frecuentemente, según lo visto en publicaciones familiares en redes sociales.

Casa de Isabel Macedo
La pileta que compone al amplio parque es utilizada frecuentemente, según lo visto en publicaciones familiares en redes sociales. Foto: @isabelmacedophoto en Instagram

El punto intermedio que permite una transición entre el adentro y el afuera es la galería, desde donde se pasa de las paredes blancas, pisos de laja y muebles de madera hacia el jardín de verde imponente.

Isabel MacedoJuan Manuel UrtubeyHogaresDecoración
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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