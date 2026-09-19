Salud de Mirtha Legrand: cómo pasó la noche y qué visitas recibió la conductora

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

Mirtha Legrand atraviesa su segunda internación en menos de un mes. A los 99 años, la conductora permanece en el Sanatorio Mater Dei, donde ingresó nuevamente por un cuadro que, según el último parte médico, es compatible con una neumopatía. En las últimas horas también trascendió que estaría cursando una neumonía.

El primer informe de esta nueva hospitalización se conoció durante la tarde del viernes. El comunicado del centro médico indicó que la conductora presenta un cuadro compatible con una neumopatía, término que refiere a distintas enfermedades o alteraciones que pueden afectar los pulmones.

Horas más tarde, cerca de las 21:30, trascendió que Mirtha había presentado una leve mejoría. El periodista Guillermo Lobo señaló en su cuenta de X que la actriz estaría atravesando una neumonía y que permanece aislada en una habitación para contar con mayor tranquilidad y privacidad.

Ahora, según informó Teleshow, durante la jornada la conductora también recibió la visita de algunos integrantes de su círculo más cercano, entre ellos su hija Marcela Tinayre y su nieta Juana Viale.

Por el momento, su estado general es estable y continúa en una habitación individual, bajo seguimiento del equipo médico del Sanatorio Mater Dei. Si no surgen complicaciones, el próximo parte oficial sobre su evolución será difundido el lunes 21 de septiembre.

¿Cuáles son los posibles síntomas de una neumopatía? El cuadro que atraviesa Mirtha Legrand

Los síntomas de una neumopatía pueden variar según el caso del paciente, pero en líneas generales los indicios primarios de la enfermedad respiratoria pueden ser:

Falta de aire

Tos

Fiebre

Dolor en el pecho

Cansancio

Presión arterial baja

Cansancio y malestar general

La neumopatía puede presentarse en un organismo por diversas causas entre las que se encuentran: infecciones (como virus o bacterias) o sustancias nocivas (inhalación de polvo, humo, químicos), entre otras.

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

La otra internación de Mirtha Legrand

Recientemente, Mirtha Legrand había sido internada por un cuadro similar el lunes 7 de septiembre pero desde el propio entorno cercano afirmaron que la presentadora “evolucionaba de manera favorable”. De hecho, los médicos detallaron que Mirtha “estaba de buen ánimo” y con ganas de volver a su programa “La Noche de Mirtha” en las próximas semanas.

Su propia hija, Marcela Tinayre, había dicho que los médicos del Mater Dei procedieron a darle el alta debido a que se sentía “mucho mejor”. “Está todo en orden”, sostuvo en diálogo con LAM. En este momento, su nieta, Juana Viale, tomó la conducción del ciclo de su abuela, aunque sostuvo que espera que pronto regrese a la pantalla.