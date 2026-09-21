comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

La hermana de Presley Gerber habló sobre la enfermedad que atravesaba el modelo y cómo cambió su familia: “Nunca quise pedir ayuda”

El hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford murió en las últimas horas a los 27 años mientras estaba internado en una clínica de rehabilitación. Utilizaba las redes sociales para hacer público su problema con las drogas.

Lucía M. Gómez
Por Lucía M. Gómez
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Kaia Gerber y Presley Gerber.
Kaia Gerber y Presley Gerber. Foto: Instagram/presleygerber
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El fallecimiento de Presley Gerber, el hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford, generó conmoción en el mundo de la moda y fue tanta la repercusión que su familia pidió “respeto y privacidad” para atravesar este momento.

El modelo de 27 utilizaba sus redes sociales para hacer pública su lucha contra la salud mental y las drogas. En ese sentido, su hermana Kaia había reflexionado sobre la enfermedad de su hermano y cómo afectaba a la familia en general.

“Cuando ocurre algo así en una familia, de alguna manera pone a todos al mismo nivel”, dijo la modelo de 25 años en diálogo con Vogue.

Kaia Gerber y Presley Gerber. Foto: Instagram/presleygerber

“Creo que por eso también empecé a definirme a mí misma como la que no daba problemas y nunca quise pedir ayuda, porque sentía que era demasiado tener a dos hijos que necesitaban atención”, añadió.

Contenido Recomendado

De qué murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, y el último mensaje de la modelo antes de su muerte

De qué murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, y el último mensaje de la modelo antes de su muerte

Detuvieron al presunto autor del crimen del boxeador en Colegiales cuando intentaba subir a un auto de aplicación

Detuvieron al presunto autor del crimen del boxeador en Colegiales cuando intentaba subir a un auto de aplicación

Por otro lado, la joven, quien siempre se mostró cercana a su hermano, había dicho que estaba orgullosa de Presley por cómo hacía pública su lucha: “Durante la mayor parte de nuestras vidas, mis padres fueron personas extremadamente reservadas que no compartían nada”.

Y ahora tenemos a mi hermano, un verdadero maestro, que dice: ‘Voy a mostrarme muy humano ante todos’. Hay un límite a lo que se puede ocultar del mundo. Y tratar de silenciar algo solo hace que la persona sienta que te avergüenzas de ella”, comentó.

Presley Gerber atravesaba problemas de salud mental y adicciones

Durante los últimos años, Gerber habló públicamente sobre los problemas que atravesaba y buscó utilizar su exposición para generar conciencia sobre la salud mental.

En 2023, durante una entrevista en el pódcast “Studio 22”, explicó que este tema ocupaba un lugar importante en su vida. También impulsó “Mental Health Mondays”, una iniciativa destinada a visibilizar distintas problemáticas vinculadas con la salud mental.

Presley Gerber, el hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford. Foto: REUTERS

El modelo también colaboró con organizaciones benéficas de Los Ángeles, entre ellas A Sense of Home, dedicada a ayudar a personas en situación de calle.

En diciembre pasado, además, había publicado un video en Instagram en el que se refirió a los medicamentos que utilizaba, entre ellos antidepresivos y Xanax para tratar ataques de pánico. La publicación posteriormente fue eliminada.

El mensaje de Cindy Crawford antes de su muerte

Cindy Crawford siempre se mostró incondicional para su hijo y en su último cumpleaños, el pasado mes de junio, le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales. “Feliz cumpleaños. Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, ¡pero siempre te veré como mi niño pequeño! Te quiero”, había escrito la modelo estadounidense.

La postura de Cindy siempre fue de amor, cariño, esperanza y apoyo hacia su hijo, quien estaba en recuperación por problemas de droga y salud mental.

MuerteAdiccionesSalud mental
Lucía M. Gómez
Lucía M. Gómez

Redactora de Tendencias

Periodista especializada en lifestyle, bienestar y tendencias. Me gusta la moda, el maquillaje y el diseño en general. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Quién es Ailu, la nuera de Julián Weich:vive junto a Jerónimo en una casa sustentable y lleva un estilo de vida ecofriendly

    Quién es Ailu, la nuera de Julián Weich: vive junto a Jerónimo en una casa sustentable y lleva un estilo de vida ecofriendly

  2. De qué murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, y el último mensaje de la modelo antes de su muerte

    De qué murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, y el último mensaje de la modelo antes de su muerte

  3. Qué fue de la vida de “Sportacus”, el protagonista de LazyTown:de ser ídolo infantil a manejar un restaurante de comida escandinava

    Qué fue de la vida de “Sportacus”, el protagonista de LazyTown: de ser ídolo infantil a manejar un restaurante de comida escandinava

  4. En 1975, Sylvester Stallone vendió a su perro Butkus por 40 dólares y pagó 15.000 para recuperarlo tras el éxito de Rocky

    En 1975, Sylvester Stallone vendió a su perro Butkus por 40 dólares y pagó 15.000 para recuperarlo tras el éxito de Rocky

  5. Salió a la luz una actualización de la salud de Mirtha Legrand:“Encontraron la bacteria”

    Salió a la luz una actualización de la salud de Mirtha Legrand: “Encontraron la bacteria”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei viaja a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

Milei viaja a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de la ONU y desplegar una intensa agenda internacional

El Gobierno enviará 20 pliegos judiciales al Senado y busca definir cargos clave con incidencia electoral

En una semana clave, el oficialismo busca destrabar la reforma del Banco Central:el punto que genera resistencia

A un año del incendio de su yate en Saint Tropez, José Luis Manzano navegó un nuevo desafío en Cerdeña

Economía

Argentina enfrenta una semana clave en materia de economía:el FMI revisa el cumplimiento de metas y evalúa girar US$900 millones

Argentina enfrenta una semana clave en materia de economía: el FMI revisa el cumplimiento de metas y evalúa girar US$900 millones

Buscan voluntarios para vivir entre 4 y 12 meses en la Antártida:ofrecen sueldos de más de 115.000 dólares, alojamiento y alimentación diaria

El beneficio de ANSES para recién casados:cómo acceder al pago de $236.718 durante septiembre 2026

Privatización de AySA:cómo sigue la carrera por el control de la empresa

Internacionales

Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, va a juicio por tráfico de influencias y malversación

Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez, va a juicio por tráfico de influencias y malversación

Tomi Salerti, cartonero en Europa:“Con 8 horas de trabajo por día puedo pagar todo lo que necesito y me sobra plata a fin de mes”

Macron protegerá infraestructuras críticas por amenazas rusas y convocará un G7 de energía:“La situación que estamos atravesando es grave”

Giorgia Meloni anunció que en Italia se limitará la cantidad de extranjeros por aulas y que una ley prohibirá el burka y el niqab