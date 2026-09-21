La hermana de Presley Gerber habló sobre la enfermedad que atravesaba el modelo y cómo cambió su familia: “Nunca quise pedir ayuda”

Kaia Gerber y Presley Gerber. Foto: Instagram/presleygerber

El fallecimiento de Presley Gerber, el hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford, generó conmoción en el mundo de la moda y fue tanta la repercusión que su familia pidió “respeto y privacidad” para atravesar este momento.

El modelo de 27 utilizaba sus redes sociales para hacer pública su lucha contra la salud mental y las drogas. En ese sentido, su hermana Kaia había reflexionado sobre la enfermedad de su hermano y cómo afectaba a la familia en general.

“Cuando ocurre algo así en una familia, de alguna manera pone a todos al mismo nivel”, dijo la modelo de 25 años en diálogo con Vogue.

Kaia Gerber y Presley Gerber. Foto: Instagram/presleygerber

“Creo que por eso también empecé a definirme a mí misma como la que no daba problemas y nunca quise pedir ayuda, porque sentía que era demasiado tener a dos hijos que necesitaban atención”, añadió.

Por otro lado, la joven, quien siempre se mostró cercana a su hermano, había dicho que estaba orgullosa de Presley por cómo hacía pública su lucha: “Durante la mayor parte de nuestras vidas, mis padres fueron personas extremadamente reservadas que no compartían nada”.

“Y ahora tenemos a mi hermano, un verdadero maestro, que dice: ‘Voy a mostrarme muy humano ante todos’. Hay un límite a lo que se puede ocultar del mundo. Y tratar de silenciar algo solo hace que la persona sienta que te avergüenzas de ella”, comentó.

Presley Gerber atravesaba problemas de salud mental y adicciones

Durante los últimos años, Gerber habló públicamente sobre los problemas que atravesaba y buscó utilizar su exposición para generar conciencia sobre la salud mental.

En 2023, durante una entrevista en el pódcast “Studio 22”, explicó que este tema ocupaba un lugar importante en su vida. También impulsó “Mental Health Mondays”, una iniciativa destinada a visibilizar distintas problemáticas vinculadas con la salud mental.

Presley Gerber, el hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford. Foto: REUTERS

El modelo también colaboró con organizaciones benéficas de Los Ángeles, entre ellas A Sense of Home, dedicada a ayudar a personas en situación de calle.

En diciembre pasado, además, había publicado un video en Instagram en el que se refirió a los medicamentos que utilizaba, entre ellos antidepresivos y Xanax para tratar ataques de pánico. La publicación posteriormente fue eliminada.

El mensaje de Cindy Crawford antes de su muerte

Cindy Crawford siempre se mostró incondicional para su hijo y en su último cumpleaños, el pasado mes de junio, le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales. “Feliz cumpleaños. Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, ¡pero siempre te veré como mi niño pequeño! Te quiero”, había escrito la modelo estadounidense.

La postura de Cindy siempre fue de amor, cariño, esperanza y apoyo hacia su hijo, quien estaba en recuperación por problemas de droga y salud mental.