Así es el refugio familiar de Lizy Tagliani: jardín con calesita, amplios ventanales y espacio para sus 8 mascotas

El refugio familiar de Lizy Tagliani en Adrogué junto a su esposo y su hijo Tati. Foto: @lizytagliani en Instagram

Lizy Tagliani transformó su casa en Adrogué en un verdadero refugio familiar, donde la comodidad, los espacios verdes y la vida al aire libre son los grandes protagonistas. La propiedad destaca por su combinación de encanto tradicional y diseño funcional, con ambientes pensados para disfrutar cada momento del día en contacto con la naturaleza.

Con una arquitectura que conecta armoniosamente el interior con el exterior, la vivienda refleja un estilo cálido y práctico. Cada sector fue diseñado para adaptarse a las rutinas cotidianas, ofreciendo amplitud, luminosidad y una atmósfera ideal para compartir en familia.

Lizy Tagliani transformó su casa en Adrogué en un verdadero refugio familiar.

Un jardín repleto de verde diseñado para la vida al aire libre

Ubicada en Adrogué, la casa de Lizy Tagliani se presenta como un hogar pensado para el bienestar diario y los momentos compartidos en familia. Más allá de la decoración, cada ambiente fue diseñado para brindar comodidad, practicidad y una conexión permanente con el entorno natural que rodea la propiedad.

Lizy Tagliani muestra a su hijo Tati en el jardín de su hogar. Créditos: @lizytagliani en Instagram.

Junto a Sebastián Nebot, su pareja, la conductora creó un espacio que combina el encanto de las construcciones de estilo campestre con toques modernos y funcionales. Con amplios ambientes, sectores verdes y áreas ideales para disfrutar al aire libre, la vivienda refleja un equilibrio perfecto entre calidez, confort y vida familiar.

Calesita propia: el rincón infantil pensado para su hijo Tati

Uno de los espacios que más se luce en la casa de Lizy Tagliani está en el sector trasero de la propiedad. El parque fue organizado en diferentes áreas destinadas al relax, la recreación y la circulación, unidas por senderos que permiten recorrer cada rincón de manera cómoda y natural. Entre los detalles más llamativos se destacan una calesita y un arco de fútbol, instalados especialmente para que Tati disfrute de largas jornadas de juegos al aire libre.

Juegos en el exterior de la casa de Lizy Tagliani. Créditos: @lizytagliani en Instagram.

A través de sus redes sociales, la conductora también mostró la incorporación de una nueva área de entretenimiento para su hijo. Se trata de una estructura de madera multifuncional que reúne una casita elevada, un tobogán y una zona con hamacas, convirtiéndose en uno de los sectores favoritos del jardín. Diseñado para fomentar la diversión y el movimiento, este espacio aprovecha cada metro de manera práctica y versátil.

Tati, el hijo de Lizy Tagliani, en una hamaca en el patio de su casa.

Espacio para 8 mascotas: cómo adaptó el parque para sus 6 perros y 2 gatos

La parte exterior de la vivienda se completa con una amplia piscina ubicada junto a la galería principal, un ambiente ideal para los días de calor. Gracias a la integración entre el parque, la pileta y los sectores de recreación, el jardín transmite una sensación de amplitud y continuidad visual que potencia el contacto con la naturaleza. Además, el hogar fue acondicionado para convivir cómodamente con la gran familia de mascotas de Lizy, compuesta por seis perros y dos gatos.

El hogar fue acondicionado para convivir cómodamente con la gran familia de mascotas de Lizy, compuesta por seis perros y dos gatos. Foto: @lizytagliani en Instagram

Estilo campestre y detalles contemporáneos: las claves de la decoración

La decoración de la residencia de Lizy Tagliani se centra en una combinación de tendencias con detalles rústicos clásicos. Así, la fachada destaca por la presencia de una amplia chimenea que fue viral en redes sociales en época de Navidad porque por allí venía “Papá Noel” a visitar a Tati y dejarle sus regalos.

Lizy Tagliani junto a su hijo Tati esperando a "Papá Noel" en Navidad. Foto: @lizytagliani en Instagram

Por su parte, el interior del hogar tiene grandes ventanales que resultan centrales en el diseño, permitiendo así que la luz natural ingrese desde el jardín durante gran parte del día y ofreciendo vistas panorámicas permanentes hacia el jardín.

Estética simple y sin sobrecargas: el diseño en los espacios de la casa

Más de una vez, la conductora y actriz ha compartido vía redes sociales distintas imágenes de su propiedad que permitieron ver sus paredes en tonos claros que dan lugar a un aire amplio y cuidado.

De este modo, la decoración evita la sobrecarga visual apostando por una estética visual simple en la que el verde del jardín se integra visualmente con el color de la propiedad. Además, la distribución permite una circulación cómoda tanto para la familia como para sus mascotas.