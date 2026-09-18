Quién es Ailu, la nuera de Julián Weich: vive junto a Jerónimo en una casa sustentable y lleva un estilo de vida ecofriendly

Ailu, novia de jerónimo Weich Foto: Redes Sociales

Desde hace años, Jerónimo Weich (31), tiene una vida alejada de la ciudad. El hijo del conductor, Julián Weich, vive en Traslasierra, en la provincia de Córdoba abocado a la jardinería y a la bioconstrucción. Su novia Ailu Celeste le siguió los pasos. La motivación de ambos es prácticamente la misma: soltar los privilegios capitalinos y de una vida típicamente cosmopolita para conectarse con la naturaleza y el medio ambiente.

Hace tres años y medio comenzaron con la construcción de su casa sustentable en la que habitan actualmente con sus gatos Olivo y Biducho en una zona llamada Los Hornillos. Él se dedica sobre todo al paisajismo mientras que Ailu suele hacer trabajos vinculados a la pintura.

Quién es Ailu y cómo se conoció con el hijo de Julián Weich

Al igual que Jerónimo, Ailu también estaba cansada de las hábitos citadinos y de una rutina prácticamente esclava de la productividad y de la vertiginosidad propia del mercado laboral actual. Por eso, un día optó por organizar un viaje a Traslasierra con una amiga y, de inmediato, se quedó enamorada del lugar.

Ailu con su novio Jerónimo, hijo de Julián Weich. Foto: Redes Sociales

No pasó demasiado tiempo para que decidiera mudarse hacia allá y dejar por completo su vida en Capital Federal. Así conoció al hijo de Julián Weich, quien ya vivía en ese sitio desde hace tiempo: el joven se mudó a Córdoba a los 19 años definitivamente. “Acá podía salir a caminar, me sentía como en mi propia casa”, expresó Ailu en diálogo con La Nación.

Cómo es por dentro la casa sustentable donde convive la pareja en Córdoba

Una vez juntos, Jerónimo y Ailu encontraron un terreno ideal para construir su propia casa sustentable. Por supuesto, no fue fácil y requirió de un arduo trabajo por parte de ambos, algo así como si fuera un paso previo a la convivencia. La buena noticia es que salió bien.

Jerónimo Weich vive en Córdoba desde los 19 años. Foto: Redes Sociales

La vivienda tiene 56 metros cuadrados y cuenta con dos plantas. Además, combina espacios con pisos de madera y, como fue diseñada bajo la técnica del bioclimatismo, está orientada al norte para que le dé el sol prácticamente todo el día incluso, en invierno. Esto fue indispensable para el ahorro de energía. Según lo que contó la pareja, la construcción se realizó bajo el método quincha. Entre otros lugares que tiene la casa del hijo de Julián Weich y Ailu se destaca un baño seco y un estucado de microcemento.

La casa de Jerónimo y Ailu

Autosustentabilidad y ecología: la rutina diaria de Ailu en su casa de Córdoba

Jerónimo realiza jardinería, huerta, poda y trabajos de paisajismo y ella se dedica específicamente a la pintura. Forma parte de un equipo de construcciones que, además, hacen arreglos y revoques en diversas casas de Traslasierra. De esta manera, con ambas tareas, la pareja logra solventar su estilo de vida autosustentable y habitar una vivienda ecológica con las comodidades necesarias para ser felices.

Julián y Jerónimo Weich. Foto: Instagram.

Qué opina Julián Weich sobre la vida ecológica de su hijo y su nuera Ailu

Si bien para Julián Weich, al principio, no fue fácil aceptar que su hijo no viviera en la Ciudad, con el tiempo se fue dando cuenta que si era la elección de él y eso quería hacer, entonces, estaba de acuerdo.

Para el conductor es sumamente importante que sus hijos, en este caso Jerónimo, hayan podido elegir “su camino”. En una última publicación en Instagram, el conductor, a modo de broma, le dijo: “Vino el hijo hippie, happy, sustentable. Hola, Momis”. Julián suele visitarlo en Córdoba y comparte con él momento únicos entre padre e hijo.