De qué murió Presley Gerber, el hijo de Cindy Crawford, y el último mensaje de la modelo antes de su muerte

Presley Gerber, el hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford. Foto: EFE

Presley Gerber, hijo de la reconocida modelo Cindy Crawford, murió este domingo a los 27 años en un centro de rehabilitación de Los Ángeles. El joven había contado públicamente en distintas oportunidades sus dificultades relacionadas con la salud mental y el consumo de drogas.

La oficina del forense del condado de Los Ángeles confirmó el fallecimiento, aunque por el momento no informó cuál fue la causa de la muerte. Los resultados de la autopsia serán necesarios para determinar qué ocurrió.

La familia de Gerber también confirmó la noticia a través del representante de Crawford y pidió respeto por su intimidad. “La familia solicita privacidad durante este momento tan difícil y doloroso”, señalaron a CNN.

Presley Gerber, el hijo de la modelo estadounidense Cindy Crawford. Foto: REUTERS

Quién era Presley Gerber, el hijo de la supermodelo Cindy Crawford

Nacido en California en 1999, Presley era el hijo mayor de Cindy Crawford y el empresario Rande Gerber. Su hermana menor, Kaia Gerber, también desarrolló una exitosa carrera como modelo.

Presley comenzó a trabajar en la industria de la moda durante su adolescencia. A los 16 años debutó sobre una pasarela de Moschino y posteriormente trabajó para reconocidas firmas internacionales como Burberry, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren.

Además, protagonizó campañas para marcas como Calvin Klein, Celine, Pepsi y Omega y apareció en publicaciones especializadas de moda, entre ellas GQ Style y The New York Times Style Magazine.

Presley Gerber atravesaba problemas de salud mental y adicciones

Durante los últimos años, Gerber habló públicamente sobre los problemas que atravesaba y buscó utilizar su exposición para generar conciencia sobre la salud mental.

En 2023, durante una entrevista en el pódcast “Studio 22”, explicó que este tema ocupaba un lugar importante en su vida. También impulsó “Mental Health Mondays”, una iniciativa destinada a visibilizar distintas problemáticas vinculadas con la salud mental.

El modelo también colaboró con organizaciones benéficas de Los Ángeles, entre ellas A Sense of Home, dedicada a ayudar a personas en situación de calle.

En diciembre pasado, además, había publicado un video en Instagram en el que se refirió a los medicamentos que utilizaba, entre ellos antidepresivos y Xanax para tratar ataques de pánico. La publicación posteriormente fue eliminada.

Presley Gerber, el hijo de la modelo Cindy Crawford. Foto: Instagram/presleygerber

Kaia Gerber había hablado sobre la adicción de su hermano Presley

La situación familiar también había sido mencionada recientemente por Kaia Gerber. A comienzos de este mes, la modelo habló sobre los problemas de adicción de su hermano durante una entrevista para la edición estadounidense de Vogue.

“Cuando algo así sucede en una familia, de alguna manera nos pone a todos al mismo nivel”, expresó Kaia al referirse al impacto que tuvo la situación de Presley en sus seres queridos.

La investigación sobre la muerte continúa y se espera que los resultados de la autopsia permitan establecer las circunstancias y la causa del fallecimiento.

El mensaje de Cindy Crawford antes de su muerte

Cindy Crawford siempre se mostró incondicional para su hijo y en su último cumpleaños, el pasado mes de junio, le dedicó un emotivo mensaje a través de las redes sociales. “Feliz cumpleaños. Estoy muy orgullosa del hombre en el que te has convertido, ¡pero siempre te veré como mi niño pequeño! Te quiero”, había escrito la modelo estadounidense.

La postura de Cindy siempre fue de amor, cariño, esperanza y apoyo hacia su hijo, quien estaba en recuperación por problemas de droga y salud mental.