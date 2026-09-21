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Mirtha Legrand: qué dice el nuevo parte médico del Mater Dei sobre la salud de la conductora

La diva de la televisión permanece internada en el Sanatorio Mater Dei tras sufrir un cuadro compatible con una neumopatía. Qué dice el último parte médico.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Nuevo parte médico este lunes 21 de septiembre sobre la salud de Mirtha Legrand.
Nuevo parte médico este lunes 21 de septiembre sobre la salud de Mirtha Legrand.
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Difundieron un nuevo parte médico de Mirtha Legrand este lunes, el cual informa que continúa “evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado”, según se informó, y explicaron que “seguirá con el tratamiento específico del cuadro”.

Según el documento difundido, la conductora seguirá bajo tratamiento específico y con los controles médicos correspondientes, y señaló que la diva recibió la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecieron las muestras de cariño y el respeto recibidos durante su internación: “Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos”.

Parte médico de Mirtha Legrand este lunes 21 de septiembre. Foto: Mater Dei.

El comunicado fue firmado por el doctor Enrique Echagüe, director médico del Sanatorio Mater Dei, quien indicó que, si no surgen inconvenientes, el próximo parte será difundido el miércoles: “De no mediar inconvenientes, el próximo miércoles emitiremos un nuevo parte médico”.

A sus 99 años, Mirtha Legrand atraviesa su segunda internación en el último mes. La conductora permanece en el centro de salud en medio de la preocupación por su estado, luego de que trascendiera que presenta un cuadro compatible con neumonía.

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¿Cuáles son los posibles síntomas de una neumopatía? El cuadro que atraviesa Mirtha Legrand

Los síntomas de una neumopatía pueden variar según el caso del paciente, pero en líneas generales los indicios primarios de la enfermedad respiratoria pueden ser:

  • Falta de aire
  • Tos
  • Fiebre
  • Dolor en el pecho
  • Cansancio
  • Presión arterial baja
  • Cansancio y malestar general

La neumopatía puede presentarse en un organismo por diversas causas, entre las que se encuentran: infecciones (como virus o bacterias) o sustancias nocivas (inhalación de polvo, humo, químicos), entre otras.

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

La otra internación de Mirtha Legrand

Recientemente, Mirtha Legrand había sido internada por un cuadro similar el lunes 7 de septiembre, pero desde el propio entorno cercano afirmaron que la presentadora “evolucionaba de manera favorable”. De hecho, los médicos detallaron que Mirtha “estaba de buen ánimo” y con ganas de volver a su programa “La Noche de Mirtha” en las próximas semanas.

Su propia hija, Marcela Tinayre, había dicho que los médicos del Mater Dei procedieron a darle el alta debido a que se sentía “mucho mejor”. “Está todo en orden”, sostuvo en diálogo con LAM. En este momento, su nieta, Juana Viale, tomó la conducción del ciclo de su abuela, aunque sostuvo que espera que pronto regrese a la pantalla.

Mirtha LegrandSalud
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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