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Abel Pintos fue convocado para cantarle al papa León XIV: dónde sería el esperado encuentro

El cantante recibió una propuesta para participar de una de las jornadas más importantes de la visita del Sumo Pontífice a la Argentina. El posible encuentro sería en un lugar emblemático de Claypole y ya comenzaron las conversaciones para definir su actuación.

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Abel Pintos
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La visita del papa León XIV a la Argentina podría tener un momento musical muy especial. Abel Pintos fue invitado a cantar frente al Pontífice durante su paso por el Pequeño Cottolengo Don Orione, ubicado en la localidad bonaerense de Claypole.

La propuesta ya habría llegado al entorno del músico, pero su participación todavía no está confirmada oficialmente. Durante los próximos días se realizarían nuevas conversaciones para evaluar su disponibilidad y definir los detalles de la eventual presentación.

En caso de aceptar, Abel Pintos sería protagonista de uno de los momentos más emotivos de la agenda papal. No solo por la posibilidad de cantar ante el máximo representante de la Iglesia católica, sino también por hacerlo en una institución dedicada a acompañar a personas con discapacidad.

Abel Pintos y una invitación que genera expectativa

Las primeras versiones señalaban que el intérprete ya había sido elegido para participar de la jornada. Sin embargo, desde su entorno aclararon que la propuesta existe, pero todavía resta coordinar su agenda.

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Por ese motivo, su nombre aún no aparece confirmado dentro del cronograma oficial. La posibilidad permanece abierta y podría definirse próximamente, cuando el equipo del cantante dialogue nuevamente con los responsables de la organización.

Abel Pintos
Abel Pintos

Además, no se descarta que otros artistas sean convocados para formar parte del encuentro. De todas maneras, la posible presencia de Abel Pintos es una de las alternativas que más expectativa genera entre los fieles y los seguidores del músico.

Cómo será la visita del Papa al Cottolengo Don Orione

El Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole será una de las paradas destacadas del recorrido del Pontífice. Según el cronograma previsto, León XIV llegará al establecimiento durante la mañana del lunes 9 de noviembre.

El Papa partirá desde la Nunciatura Apostólica, en la Ciudad de Buenos Aires, y realizará el último tramo en el papamóvil. Esto permitirá que las personas reunidas en los alrededores puedan saludarlo antes de su ingreso al predio.

Don Orione
Una piedra fundamental, seis pabellones y una promesa sostenida por generaciones Foto: Web Don Orione

Una vez dentro de la institución, participará de un encuentro junto con residentes, trabajadores y autoridades. La actividad incluirá una visita al Santuario, un mensaje a la comunidad y diferentes testimonios de personas que viven en el establecimiento.

En ese contexto podría desarrollarse la presentación de Abel Pintos. Sin embargo, habrá que esperar la confirmación oficial para conocer si finalmente el artista podrá participar de la jornada.

Pantallas y un operativo especial en Claypole

La actividad principal dentro del Cottolengo tendrá acceso restringido. No obstante, la organización prepara diferentes espacios para que los fieles puedan acompañar la visita desde el exterior.

Está prevista la colocación de pantallas gigantes para transmitir en vivo los principales momentos del encuentro. De esta manera, quienes se acerquen hasta Claypole podrán escuchar el mensaje del Papa y seguir las actividades desarrolladas dentro de la institución.

El papa León XIV recorrerá Buenos Aires, Luján y Córdoba durante su visita a la Argentina.
El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

El predio ocupa cerca de 50 hectáreas y funciona como una extensa comunidad. Allí viven cientos de personas con discapacidad y trabajan alrededor de 400 empleados. También cuenta con hogares, consultorios, talleres, centros educativos, espacios de rehabilitación y un santuario.

Cuándo llegará el papa León XIV a la Argentina

La llegada del papa León XIV a Buenos Aires está prevista para el domingo 8 de noviembre. Su agenda se extenderá hasta el miércoles 11 e incluirá actividades religiosas e institucionales en diferentes puntos del país.

Mientras avanzan los preparativos para la visita, todas las miradas están puestas en la posible participación de Abel Pintos en Claypole. La invitación ya fue realizada, pero todavía será necesario esperar para saber si el cantante protagonizará uno de los encuentros más emotivos de la gira papal.

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