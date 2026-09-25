Murió Oscar González Oro a los 74 años: el adiós a una voz inolvidable de la radio argentina

Falleció Oscar González Oro a los 74 años.

La radio argentina atraviesa una jornada de profunda tristeza. Oscar González Oro, uno de los conductores más reconocidos y queridos del país, murió este viernes 25 de septiembre en Punta del Este, Uruguay a los 74 años. La noticia provocó una inmediata conmoción entre colegas, oyentes y personalidades del espectáculo que acompañaron su extensa carrera.

Conocido popularmente como “el Negro Oro”, el periodista logró transformar su voz grave, su ironía y su particular manera de analizar la actualidad en una marca registrada. A lo largo de más de 35 años frente al micrófono, encabezó ciclos que dejaron una huella profunda y estableció un vínculo cotidiano con miles de personas.

Murió Oscar González Oro en Punta del Este

La muerte de Oscar González Oro se produjo en la ciudad uruguaya de Punta del Este, donde había elegido instalarse durante los últimos años. El comunicador había decidido alejarse progresivamente de la intensa rutina de los medios para priorizar su vida personal y compartir más tiempo con su familia.

Su fallecimiento generó una fuerte repercusión porque Oro no fue solamente un conductor exitoso. Fue una de esas voces capaces de formar parte de la vida diaria de varias generaciones, acompañando mañanas, tardes y momentos decisivos de la actualidad argentina.

Oscar González Oro, radio

El periodista había nacido el 16 de octubre de 1951 en Mendoza. Antes de encontrar su lugar definitivo en los medios, estudió Derecho y Psicología, tomó clases de teatro y trabajó en la empresa de su familia. Aquella formación diversa terminaría influyendo en una manera de comunicar que combinaba interpretación, sensibilidad, opinión y una enorme capacidad para sostener el aire.

La carrera del Negro Oro y su llegada a la cima de la radio

Los primeros pasos profesionales de Oscar González Oro estuvieron ligados a la producción y a distintas experiencias en emisoras como FM Playa Verde, de Pinamar, y Radio del Plata. Sin embargo, el gran salto de su carrera llegó con su incorporación a Radio 10, donde se convirtió en una figura determinante para el crecimiento de la señal.

Allí encabezó El oro y el moro, el ciclo que consolidó su popularidad y llegó a liderar las mediciones de audiencia. En una franja de enorme competencia, el conductor consiguió que la segunda mañana de la radio se convirtiera en un punto de encuentro para oyentes de diferentes edades y sectores sociales.

Su estilo combinaba información, humor, música, entrevistas y editoriales cargadas de personalidad. Oro podía pasar de una reflexión íntima a un comentario político o a una canción, sin perder la naturalidad ni la atención de quienes estaban del otro lado. Esa versatilidad hizo que su nombre quedara asociado para siempre con una etapa de enorme influencia de la radio AM.

Además de su recorrido por Radio 10, trabajó en otras emisoras como Radio Rivadavia y tuvo diferentes regresos al aire. En 2023 también asumió como gerente artístico de Radio Continental, donde proyectaba una nueva etapa de El oro y el moro después de cuatro décadas de trayectoria profesional.

Su paso por la televisión argentina

Aunque la radio fue el territorio en el que construyó su mayor reconocimiento, Oscar González Oro también desarrolló una destacada carrera televisiva. Integró Polémica en el Bar, participó del programa Cotidiano en Canal 9 y condujo Los unos y los otros por la pantalla de América.

Su presencia televisiva conservaba las principales características que lo habían convertido en una figura radial: preguntas directas, opiniones firmes y una cercanía particular con el público. En 2023 regresó a la pantalla de El Trece para realizar un reemplazo temporal en Nosotros a la mañana, experiencia que definió como una novedad dentro de sus cuatro décadas de carrera.

Oscar González oro

El conductor también recibió distintos reconocimientos por su labor. Uno de los momentos más emotivos se produjo durante los Martín Fierro de Radio, cuando fue homenajeado por su trayectoria y expresó públicamente la emoción que significaba alcanzar aquel reconocimiento profesional.

El retiro de los medios y una despedida cargada de emoción

En marzo de 2021, Oscar González Oro anunció que había llegado el momento de dejar la actividad cotidiana. Su despedida se produjo desde el programa La vida misma, emitido por Radio Rivadavia, después de aproximadamente 35 años de carrera. En aquel momento explicó que quería dedicar la nueva etapa de su vida a sus hijos y a sus afectos.

La última emisión estuvo atravesada por mensajes de colegas y personalidades que destacaron su influencia. Figuras como Eduardo Feinmann, Moria Casán, Beto Casella, Coco Sily y José Luis Rodríguez participaron de aquel adiós, que terminó funcionando como un reconocimiento colectivo a su aporte a la comunicación.

Aunque se había retirado de la rutina diaria, Oro continuó vinculado de diferentes maneras con el periodismo y protagonizó algunas reapariciones. Su nombre nunca dejó de despertar interés porque su figura ya ocupaba un lugar propio dentro de la historia de los medios argentinos.

El legado de Oscar González Oro en los medios

La muerte de Oscar González Oro marca el final de una época. Su legado no puede medirse únicamente en horas de aire, premios o niveles de audiencia. Su verdadera importancia estuvo en la capacidad de crear una relación personal con el oyente, como si cada programa fuera una conversación privada multiplicada por miles.

Con una voz inmediatamente reconocible, una personalidad frontal y una forma singular de combinar información con entretenimiento, el Negro Oro construyó una identidad que trascendió los formatos y las emisoras. Su fallecimiento deja un vacío profundo, pero también una extensa memoria sonora que permanecerá ligada a la historia de la radio argentina.