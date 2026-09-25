Mirtha Legrand y un nuevo parte médico: cómo sigue su salud y qué decisión tomaron los profesionales

Mirtha Legrand. Foto: Instagram @mirthalegrand

La salud de Mirtha Legrand continúa generando atención entre sus seguidores y en el mundo del espectáculo. Este viernes 25 de septiembre se conoció un nuevo parte médico que aportó detalles alentadores sobre su evolución, luego de que fuera internada por un cuadro compatible con neumopatía.

Según informó el Sanatorio Mater Dei, la histórica conductora se encuentra en buenas condiciones respecto del problema respiratorio que motivó su hospitalización. Sin embargo, los profesionales resolvieron que permanezca internada hasta completar correctamente su recuperación.

El objetivo es que pueda regresar a su casa y retomar gradualmente sus actividades sin exponerse a una nueva recaída. Por el momento, no existe una fecha confirmada para el alta médica.

Qué dice el nuevo parte médico de Mirtha Legrand

El comunicado oficial indicó que Mirtha Legrand se encuentra muy bien de su cuadro respiratorio. También precisó que incrementó la actividad física junto con el equipo de kinesiología, un dato que refleja los avances registrados durante los últimos días.

Mirtha Legrand, nuevo parte médito Foto: Mater Dei

La conductora continuará en el sanatorio hasta completar su recuperación y estar en condiciones de volver a su rutina. Si no se producen cambios importantes, el próximo informe médico será difundido el lunes.

La decisión de prolongar su internación responde a una medida preventiva. El seguimiento permanente permite controlar su respuesta al tratamiento y reducir posibles riesgos, especialmente después de haber atravesado otro problema respiratorio durante el mismo mes.

Por qué Mirtha Legrand continúa internada

La figura de la televisión argentina había regresado al Sanatorio Mater Dei el viernes 18 de septiembre. Su ingreso ocurrió pocos días después de recibir el alta por una internación previa vinculada con un cuadro respiratorio bronquial.

En esta segunda oportunidad, los médicos detectaron un cuadro compatible con neumopatía y decidieron dejarla internada para realizar estudios, administrar el tratamiento correspondiente y efectuar controles periódicos.

Los profesionales consideran fundamental que complete todo el proceso de recuperación antes de regresar a su casa. Aunque la evolución es favorable, la cercanía entre ambas hospitalizaciones llevó al equipo médico a actuar con especial cautela.

Qué es una neumopatía

La palabra neumopatía se utiliza como un término general para describir las enfermedades o alteraciones que afectan los pulmones. No representa necesariamente un diagnóstico específico ni significa automáticamente que una persona tenga neumonía.

Mirtha Legrand. Foto: eltrece.

En el caso de Mirtha Legrand, el primer parte médico informó que presentaba un cuadro “compatible con neumopatía”. Desde entonces, la conductora permanece bajo supervisión profesional y recibe el tratamiento indicado.

Su evolución favorable constituye una señal tranquilizadora. De todos modos, completar la recuperación y avanzar cuidadosamente con la actividad física serán aspectos determinantes antes de evaluar el alta.

La actividad que realiza Mirtha durante su recuperación

Uno de los datos más alentadores del último comunicado está relacionado con el trabajo de kinesiología. La conductora pudo incrementar su actividad física, siempre bajo la supervisión de los especialistas.

Durante los días anteriores también trascendió que permanecía activa, descansaba correctamente y seguía la programación televisiva. Estas actividades forman parte de una rutina pensada para recuperar movilidad, fuerza y autonomía.

Su entorno señaló que se encuentra de buen ánimo, aunque tanto la familia como los médicos prefieren mantener la prudencia y no apresurar su regreso a la televisión.

Juana Viale seguirá al frente de los programas

Mientras Mirtha continúa internada, Juana Viale seguirá ocupando su lugar en la conducción de La noche de Mirtha. La decisión busca garantizar la continuidad del histórico ciclo mientras su abuela concentra todas sus energías en la recuperación.

La actriz y conductora también visitó a Mirtha en el sanatorio después de cumplir con sus compromisos profesionales. Además, llevó tranquilidad a los seguidores al remarcar que su abuela se encuentra atravesando la etapa final de su recuperación.

Por ahora, la prioridad será completar el tratamiento sin acelerar los tiempos. El nuevo parte médico ofreció un panorama positivo, pero el alta dependerá exclusivamente de la evaluación de los profesionales del Mater Dei.