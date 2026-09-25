Emotiva despedida del aire: así fue el último programa de Óscar González Oro en la radio argentina

El último programa del "Negro" Oro.

Este viernes se dio a conocer el fallecimiento del periodista Oscar “el Negro” González Oro, una noticia que repercute y entristece al periodismo argentino. Y, a partir de allí, el recuerdo que surge de su última participación en medios, tras 35 años al frente del micrófono.

Y un día tuvo lugar esa última emisión de La vida misma, el programa que condujo por AM 630 Radio Rivadavia, fue una noche cargada de emoción, recuerdos y mensajes de sus compañeros, amigos, familiares y oyentes.

El adiós antes del último adiós: así fue la emisión del programa final del “Negro” Oro

La despedida había sido anunciada ocho días atrás y finalmente llegó un jueves 1° de abril de 2021. Desde Uruguay, González Oro realizó su última emisión oficial acompañado a la distancia por buena parte de las personas que marcaron su extensa trayectoria en los medios.

Oscar González Oro, ícono de la radio.

Uno de los momentos más emotivos ocurrió pocos minutos antes de las 19, cuando su colega Nelson Castro abrió el pase con González Oro. El periodista le dedicó una melodía en el piano y luego unas palabras antes de despedirlo.

“Gracias Oscar, esto quedará para el recuerdo de la vida de todos nosotros, no te vayas nunca, te querremos siempre, me hace bien hablar con vos”, expresó Castro, quien además había pedido un aplauso para su colega. Así, el último programa de La vida misma comenzó con un repaso por la extensa relación de González Oro con Radio Rivadavia.

La carta de un oyente que hizo llorar al “Negro” Oro

A lo largo de la emisión se sucedieron los mensajes de amigos, colegas y figuras del espectáculo. Sin embargo, uno de los momentos más conmovedores llegó con la carta de un oyente, Facundo Fernández.

El hombre contó que El Oro y el Moro había sido una parte importante de su vida y que la voz de González Oro lo había acompañado desde sus años como estudiante de medicina hasta la formación de su propia familia.

También recordó que gracias al conductor había conocido a artistas como Cacho Castaña, Jairo y Marilina Ross.

“Me enteré de que el Negro cuelga los botines de la radio y me quedé estupefacto”, escribió Fernández. Luego agregó: “Fuiste, sos y serás el motor de arranque”.

La emoción fue tal que González Oro no pudo continuar con la lectura y le pidió a su compañera Soledad González que terminara la carta.

Sus hijos también fueron parte de la despedida

Otro de los momentos fuertes de la noche llegó con el llamado de Pablo, uno de sus hijos, desde Madrid. El conductor no pudo contener las lágrimas durante la conversación.

“Prontito, hijo, nos vemos. Hice todo esto para estar con ustedes. Quiero tener más fotos juntos”, había dicho González Oro en aquella oportunidad.

Su hijo le respondió con un mensaje que sintetizó el comienzo de una nueva etapa: “Ahora a ser un poco egoísta… Ya te prestamos demasiado a la gente. Empieza una nueva etapa, a disfrutarla”. “Todo lo que hice en la vida es para que ustedes estén orgullosos de mí”, había contestado Oro, visiblemente conmovido.

“Me han hecho muy feliz”: el mensaje final de González Oro

Antes del último pase con Rolando Hanglin, González Oro se dirigió directamente a sus oyentes y agradeció el acompañamiento que recibió durante décadas.

“Gracias por el amor y la energía que me dieron. Por quererme, por respetar cosas que he comentado que tienen que ver con mi más profunda intimidad”, había expresado al borde de las lágrimas.

Oscar González Oro y su prestigiosa carrera.

El conductor también recordó el respaldo que recibió cuando hizo pública su homosexualidad y destacó especialmente el respeto de su audiencia. “Me bancaron mi salida del closet, nunca me sentí agredido, ni me faltaron el respeto. Eso tiene un valor inconmensurable”, sostuvo.

Además, recordó el acompañamiento de los oyentes durante momentos personales difíciles, entre ellos una operación de triple bypass. “Me han hecho muy feliz, me dieron una vida que no esperaba”, afirmó.