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El adiós al “Negro” González Oro: los mensajes de despedida de un ícono de la radio y el periodismo

El histórico locutor falleció este viernes a los 74 años. El mundo del periodismo lo despidió en las redes sociales con sentidos mensajes.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
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Oscar González Oro, radio
Oscar González Oro, radio
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Oscar “el Negro” González Oro murió este viernes a los 74 años en Punta del Este, donde residía desde hace un tiempo.

Tras conocerse la noticia, colegas y diversas personalidades del espectáculo colmaron las redes sociale con sentidos homenajes por su fallecimiento.

Uno de ellos fue Eduardo Feinmann, quien expresó en su cuenta de X: Inmenso dolor. Te quiero, te querré siempre”.

Otro de los que se expresó fue Baby Etchecopar, quien habló con Cristina Pérez en la radio y aseguró: “Se fue el hombre que durante 15 años hizo que la Argentina entera sea una radio”.

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El periodista Román Lejtman también recordó al locutor en su cuenta de X: “Gracias: estuviste ahí, cuando todos se cruzaban de vereda…”

La vida de un ícono de la radio

El periodista había nacido el 16 de octubre de 1951 en Mendoza. Antes de encontrar su lugar definitivo en los medios, estudió Derecho y Psicología, tomó clases de teatro y trabajó en la empresa de su familia. Aquella formación diversa terminaría influyendo en una manera de comunicar que combinaba interpretación, sensibilidad, opinión y una enorme capacidad para sostener el aire.

Los primeros pasos profesionales de Oscar González Oro estuvieron ligados a la producción y a distintas experiencias en emisoras como FM Playa Verde, de Pinamar, y Radio del Plata. Sin embargo, el gran salto de su carrera llegó con su incorporación a Radio 10, donde se convirtió en una figura determinante para el crecimiento de la señal.

Oscar González oro
Oscar González oro

Allí encabezó El oro y el moro, el ciclo que consolidó su popularidad y llegó a liderar las mediciones de audiencia. En una franja de enorme competencia, el conductor consiguió que la segunda mañana de la radio se convirtiera en un punto de encuentro para oyentes de diferentes edades y sectores sociales.

Su estilo combinaba información, humor, música, entrevistas y editoriales cargadas de personalidad. Oro podía pasar de una reflexión íntima a un comentario político o a una canción, sin perder la naturalidad ni la atención de quienes estaban del otro lado. Esa versatilidad hizo que su nombre quedara asociado para siempre con una etapa de enorme influencia de la radio AM.

Además de su recorrido por Radio 10, trabajó en otras emisoras como Radio Rivadavia y tuvo diferentes regresos al aire. En 2023 también asumió como gerente artístico de Radio Continental, donde proyectaba una nueva etapa de El oro y el moro después de cuatro décadas de trayectoria profesional.

González Oro, locutor
González Oro, locutor

Su paso por la televisión argentina

Aunque la radio fue el territorio en el que construyó su mayor reconocimiento, Oscar González Oro también desarrolló una destacada carrera televisiva. Integró Polémica en el Bar, participó del programa Cotidiano en Canal 9 y condujo Los unos y los otros por la pantalla de América.

Su presencia televisiva conservaba las principales características que lo habían convertido en una figura radial: preguntas directas, opiniones firmes y una cercanía particular con el público. En 2023 regresó a la pantalla de El Trece para realizar un reemplazo temporal en Nosotros a la mañana, experiencia que definió como una novedad dentro de sus cuatro décadas de carrera.

El conductor también recibió distintos reconocimientos por su labor. Uno de los momentos más emotivos se produjo durante los Martín Fierro de Radio, cuando fue homenajeado por su trayectoria y expresó públicamente la emoción que significaba alcanzar aquel reconocimiento profesional.

Oscar González Oro
Oscar González Oro

El retiro de los medios y una despedida cargada de emoción

En marzo de 2021, Oscar González Oro anunció que había llegado el momento de dejar la actividad cotidiana. Su despedida se produjo desde el programa La vida misma, emitido por Radio Rivadavia, después de aproximadamente 35 años de carrera. En aquel momento explicó que quería dedicar la nueva etapa de su vida a sus hijos y a sus afectos.

La última emisión estuvo atravesada por mensajes de colegas y personalidades que destacaron su influencia. Figuras como Eduardo Feinmann, Moria Casán, Beto Casella, Coco Sily y José Luis Rodríguez participaron de aquel adiós, que terminó funcionando como un reconocimiento colectivo a su aporte a la comunicación.

Aunque se había retirado de la rutina diaria, Oro continuó vinculado de diferentes maneras con el periodismo y protagonizó algunas reapariciones. Su nombre nunca dejó de despertar interés porque su figura ya ocupaba un lugar propio dentro de la historia de los medios argentinos.

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Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

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