Un experto en lenguaje no verbal analizó la foto del encuentro Delcy-Trump: “El cruce de piernas no necesariamente significa que la persona está cerrada a la interacción”

Análisis de la gestualidad de la reunión entre Delcy Rodríguez y Donald Trump en la ONU Foto: Captura de video

El experto en lenguaje corporal, comunicador social e intérprete de comunicación no verbal Victor Canelo analizó en televisión la fotografía del encuentro entre el presidente de Estados Unidos Donald Trump y Delcy Rodríguez, de Venezuela, en el marco de la Asamblea General de la ONU.

El especialista venezolano, de 29 años y residente en Caracas, fue invitado a “Siempre pasa algo”, el programa de streaming de Canal 26, y anticipó que las fotos en general son “inexactas” para sacar conclusiones.

La foto Trump-Delcy Rodríguez

Sobre la imagen, Canelo aclaró que no se debe analizar solo con una foto. “Las fotos en teoría no se deberían analizar porque son muy inexactas”, sostuvo. Aun así, hizo excepciones por la falta de videos del encuentro.

Análisis de la gestualidad de la reunión entre Delcy Rodríguez y Donald Trump en la ONU Foto: Captura de video

Observó la pierna de Delcy Rodríguez: si la pierna que queda por encima apunta hacia Trump, “esto es una señal de interés”.

Citó a un exagente del FBI que trabajó 30 años en la organización y afirma que cruzar las piernas no necesariamente significa estar cerrado en la interacción.

También describió el saludo de Trump conocido como el “reubicador”: dar la mano, agarrar y jalar de forma brusca.

Gestos, autoregulación y contexto

El especialista explicó que el lenguaje corporal no es “tan simplista”. Tocarse el cabello, por ejemplo, puede ser seducción, pero también un comportamiento pacificador cuando alguien está nervioso o incómodo. “El contacto con nosotros mismos nos autoregula, nos tranquiliza”, dijo.

Recordó que la antropología y la sociología influyen en los gestos. Puso como ejemplo el protocolo de la reina: no se le podía tocar ni aunque se cayera.

También señaló que a las mujeres se les exige sentarse de cierta forma, sobre todo con falda, lo que condiciona el mensaje.

La línea base y el caso Milei

Canelo subrayó la importancia de la “línea base de comportamiento”. Cada persona se comunica distinto. Contó que analizó a Milei sentado al borde de la silla, lo que en una lectura simplista significaría querer huir, pero él tiene una lesión cervical.

En el caso de Trump, dijo que su postura encorvada es parte de su estilo, y que cuando habla lo hace hacia arriba, al micrófono, lo que transmite que “no tiene temor”.

Análisis de la gestualidad de la reunión entre Delcy Rodríguez y Donald Trump en la ONU Foto: Captura de video

“Jugar de visitante”: la postura de Delcy

Para Canelo, Delcy Rodríguez aparece en la foto con una postura “pequeña”, “encorvada” y “disminuida”. Aclaró que desconoce si tiene una lesión, pero si no la tiene, podría sentirse “en desventaja”. “Está jugando de visitante”, resumió.

El experto recordó que en la reunión estaban asesores de Trump como Marco Rubio, Scott Besson, Susi Wiles y Stephen Miller. “La pura crema”, dijo. Y agregó que ella está frente al líder que, según su lectura, la puso donde está. El análisis, más que una sentencia, es una advertencia: sin video y sin contexto, un gesto nunca cuenta toda la historia.

Siempre pasa algo es un magazine de actualidad que se emite de lunes a viernes de 15 a 17 por el Youtube de Canal 26. Es conducido por Anthony Mujica, acompañado de Lucía Franco, Nahuel Ferreyra y Francisco Benitez.