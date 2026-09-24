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Lejos de las cocinas y las cámaras: así es la vida de Donato De Santis en Italia, entre viñedos y tradiciones familiares

El reconocido chef argentino volvió a sus raíces y compartió imágenes de una jornada muy distinta a las que suele protagonizar en televisión. Con tijera y guantes de trabajo, se metió entre las vides para participar de la cosecha.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Donato De Santis se mostró lejos de las cocinas profesionales durante una jornada de vendimia en Italia.
Donato De Santis se mostró lejos de las cocinas profesionales durante una jornada de vendimia en Italia. Foto: Instagram / donatodesantis.
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Donato De Santis es una de las figuras más reconocidas de la gastronomía en Argentina. A lo largo de su trayectoria, el chef combinó su trabajo en restaurantes con una fuerte presencia en televisión, donde construyó una imagen que lo convirtió en un personaje familiar para el público.

Sin embargo, cuando regresa a Italia aparece otra faceta de su vida. El cocinero mantiene un vínculo especial con las tradiciones de su tierra y, en una de sus últimas publicaciones en redes sociales, decidió mostrar una actividad muy diferente a las que suele compartir frente a las cámaras.

El chef argentino se metió entre las hileras de vides y participó de la recolección de los racimos. Foto: Instagram / donatodesantis.

Esta vez, Donato De Santis dejó de lado las cocinas profesionales para ponerse los guantes de trabajo y meterse entre los viñedos durante la vendimia italiana.

Donato De Santis se metió entre los viñedos para participar de la vendimia

Con sombrero, camisa celeste y guantes, el chef recorrió las hileras de vides y participó directamente de la recolección de las uvas.

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En las imágenes que compartió, se lo puede ver con una tijera en la mano mientras corta los racimos directamente de las plantas. En otras fotografías, sostiene las uvas frente a la cámara y muestra de cerca el resultado de la cosecha.

Con sombrero, guantes y una tijera, Donato De Santis trabajó directamente sobre las plantas durante la cosecha. Foto: Instagram / donatodesantis.

La escena contrasta con la imagen que el público argentino suele tener de De Santis: en lugar de una mesada, utensilios de cocina y platos terminados, el chef aparece rodeado de plantas, tierra y herramientas utilizadas para el trabajo en el campo.

La publicación fue acompañada por una palabra sencilla que resume toda la experiencia: “Vendimia”.

Las postales que compartió el chef durante la jornada

Donato De Santis también aprovechó la ocasión para registrar algunos momentos más distendidos de su paso por los viñedos. En una de las fotografías acerca un racimo de uvas a su rostro, mientras que otra imagen muestra en detalle los frutos recién recolectados junto a las tijeras utilizadas para cortarlos.

El cocinero compartió una postal de los racimos de uva recolectados durante su jornada entre los viñedos. Foto: Instagram / donatodesantis.

La secuencia continúa fuera de las hileras de vides. En otras postales aparece junto a un antiguo carro de trabajo: primero intenta trasladarlo y luego posa sonriente detrás del vehículo.

Así, las fotografías no solo muestran el proceso de recolección, sino también el costado más cotidiano y familiar de una tradición italiana que forma parte de la historia del chef.

El vínculo de Donato De Santis con Puglia y sus raíces italianas

Aunque nació en Milán, Donato De Santis pasó buena parte de su infancia en Puglia, una región ubicada en el sur de Italia que ocupa un lugar importante en su historia personal.

Donato De Santis también posó junto a un antiguo carro de trabajo utilizado durante la actividad en el campo. Foto: Instagram / donatodesantis.

Su vínculo con la gastronomía también está atravesado por aquellas experiencias. El contacto con los productos frescos, las tradiciones familiares y las actividades relacionadas con el campo fueron parte de sus primeros años, mucho antes de que se convirtiera en una figura reconocida de la cocina.

Por eso, sus regresos a Italia suelen estar acompañados por imágenes relacionadas con esas costumbres. No es la primera vez que el chef muestra en redes sociales su cercanía con el trabajo de la tierra. En 2021, durante otra estadía en Puglia, compartió fotografías y videos de una jornada junto a su familia durante la cosecha de tomates y la preparación de conservas tradicionales.

El chef mantiene un vínculo especial con Puglia, región del sur de Italia donde pasó buena parte de su infancia. Foto: Instagram / donatodesantis.

La nueva publicación permite conocer una parte menos habitual de la vida de Donato De Santis. El cocinero, acostumbrado a las cámaras, los restaurantes y las recetas, esta vez mostró el trabajo que existe mucho antes de que un ingrediente llegue a una cocina.

Las imágenes también reflejan una conexión que va más allá de su profesión. La vendimia le permitió reencontrarse con una tradición vinculada a Italia y con algunas de las costumbres que acompañaron su infancia.

Así es la vida de Donato De Santis cuando vuelve a Italia

Cada regreso a Italia representa para Donato De Santis una oportunidad para mostrar una faceta diferente de su historia. Esta vez fueron los viñedos los que ocuparon el centro de sus redes sociales.

Lejos de las cámaras y los restaurantes, Donato De Santis volvió a conectarse con algunas de las tradiciones que marcaron sus raíces italianas. Foto: Instagram / donatodesantis.

Entre racimos de uvas, herramientas de cosecha y un antiguo carro de trabajo, el chef compartió una jornada que lo conectó nuevamente con las tradiciones del campo italiano y con sus raíces familiares.

Lejos de los estudios de televisión y de las cocinas profesionales, Donato De Santis volvió a ponerse en contacto con la tierra. Una escena sencilla que, detrás de las fotografías, también permite entender parte de la relación que mantiene con Italia y con los productos que marcaron su camino en la gastronomía.

CocineroItaliaViñedo
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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