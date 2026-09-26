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Cuántos años tiene hoy y dónde creció Ardi Rizal, el niño que tenía un año y medio y fumaba 40 cigarrillos al día

La historia del niño indonesio que sorprendió al mundo por su insólita adicción al cigarrillo volvió a despertar interés años después de que las imágenes se hicieran virales. Qué se sabe de su vida actual y cómo cambió su realidad desde aquella época.

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Ardi Rizal, el niño fumador de dos años que impactó al mundo.
Ardi Rizal, el niño fumador de dos años que impactó al mundo. Foto: The Grosby Group.
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Ardi Rizal tenía apenas un año y medio cuando las imágenes de un niño caminando en pañales y fumando un cigarrillo comenzaron a recorrer el mundo. El caso ocurrió en Indonesia y generó una enorme repercusión por un dato todavía más impactante: el pequeño podía llegar a fumar hasta 40 cigarrillos por día.

Más de una década después, la historia tuvo un giro y aquel niño que se convirtió en uno de los casos más conocidos de tabaquismo infantil ya creció. Su transformación volvió a despertar interés cuando nuevas imágenes permitieron conocer cómo luce actualmente.

Ardi Rizal, el niño fumador de dos años que impactó al mundo. Foto: The Grosby Group.

¿Cuántos años tiene Ardi Rizal en 2026?

Ardi Rizal tiene 18 años en 2026. Su caso se hizo conocido internacionalmente en 2010, cuando tenía casi dos años y las imágenes de él fumando fueron difundidas por distintos medios.

Según los registros de la época, el niño había comenzado a fumar después de que su padre le diera su primer cigarrillo. En pocos meses, el consumo había aumentado hasta llegar a unos 40 cigarrillos diarios. La dependencia era tan fuerte que cuando sus padres intentaban quitarle el tabaco sufría fuertes enojos, motivo por el cual llevó a las autoridades y a especialistas de Indonesia a intervenir para ayudar al menor a abandonar el hábito.

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¿Dónde creció Ardi Rizal?

Ardi creció en Teluk Kemang, una localidad ubicada al sur de la isla de Sumatra, Indonesia. Su madre, Diana, trabajaba vendiendo pescado y la familia quedó bajo la atención de las autoridades después de que las imágenes del pequeño fumando se hicieran virales.

En 2010, Ardi fue trasladado junto con su madre a Yakarta para realizar un tratamiento destinado a ayudarlo a dejar los cigarrillos. Durante ese proceso recibió acompañamiento profesional y participó de actividades que buscaban reemplazar progresivamente el hábito de fumar.

Ardi Rizal, el niño fumador de dos años que impactó al mundo. Foto: The Grosby Group.

¿Qué pasó con Ardi Rizal después de dejar de fumar?

Dejar los cigarrillos no fue el final de sus problemas. Después de abandonar el tabaco, Ardi comenzó a canalizar parte de la ansiedad vinculada con la abstinencia a través de la comida.

Durante su infancia llegó a tener problemas de sobrepeso y debió modificar sus hábitos alimentarios. Con el paso de los años, también comenzó a reducir las porciones y a incorporar una alimentación más equilibrada.

La escuela tuvo un papel importante en ese proceso. Allí comenzó a cambiar progresivamente su relación con la comida y a modificar algunas de las conductas que había desarrollado durante sus primeros años.

Así luce Ardi Rizal a los 18 años

En 2026, Ardi Rizal ya es un joven de 18 años, muy lejos de aquellas imágenes que lo mostraban fumando cuando todavía era un bebé. Su historia volvió a circular en redes sociales y medios internacionales debido a la transformación que atravesó desde aquel episodio. De acuerdo con los reportes recientes, logró dejar atrás el tabaquismo infantil y modificar los hábitos que habían marcado su infancia.

Ardi Rizal niño que fumaba 40 cigarrillos por día
Así luce hoy el joven que a sus casi dos años de vida fumaba 40 cigarrillos por día. Foto: Aires de Santa Fe

El caso de Ardi quedó asociado durante años a uno de los episodios más extremos de tabaquismo infantil. Hoy, su historia tiene otro eje: cómo aquel niño que llegó a fumar hasta 40 cigarrillos diarios consiguió abandonar el tabaco y cambiar su estilo de vida.

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