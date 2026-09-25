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“Dale gas”: la olvidada historia detrás de la famosa frase del “Negro” González Oro

El conductor radial conocido por su ciclo “El oro y el moro” murió este viernes en horas del mediodía en Uruguay. Tenía 74 años.

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El Negro González Oro murió a los 74 años este viernes 25 de septiembre.
El Negro González Oro murió a los 74 años este viernes 25 de septiembre. Foto: Redes Sociales
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Oscar el “Negro” González Oro murió este viernes 25 de septiembre en su casa de Uruguay en horas del mediodía a los 74 años. El conductor se encontraba radicado en el país vecino desde la pandemia. Sin dudas, su trayectoria dejó una marca en la Argentina, sobre todo, en la radio, donde se destacó en particular por una frase que quedó para la historia. Se trata de “dale gas”, dos palabras fueron marca registrada del presentador radial por años. Sin embargo, no todos recuerdan cuál es el origen de dicho latiguillo.

Lo cierto es que surgió de manera casual. En uno de sus programas, el presentador comenzó a “jugar” con el apellido de su operador Sergio Gasaniga. Como se trataba de un nombre algo difícil de recordar, el “Negro” empezó a decirle “gas, gasaniga, gas, gasaniga”.

Sin embargo, como el “sobrenombre” quedaba muy largo, entonces, acortó la frase y finalmente quedó como “dale, gas”. Lo empezó a usar para pedirle tanto música como salida o entrada del aire.

Murió el Negro González Oro: cómo surgió su frase "dale gas".
Murió el Negro González Oro: cómo surgió su frase "dale gas". Foto: Instagram

La recepción de los oyentes fue tan buena que rápidamente lo adoptaron y comenzaron a decirle ellos mismos “dale gas”. Cada vez que dejaban mensajes en la radio, incluso, lo mencionaban y, de inmediato, se generó una gran conexión con el programa y con el propio González Oro.

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Dónde murió el “Negro” González Oro

El “Negro” González Oro murió este viernes 25 de septiembre en la ciudad de Punta del Este donde se encontraba asentado desde hacía varios años. El presentador había elegido Uruguay para vivir, según él mismo indicó, porque “necesitaba un cambio y relajarse”. Asimismo, el “Negro” había manifestado que se encontraba “cansado” de la vertiginosidad de los medios argentinos y el país vecino le brindaba una comodidad que no había encontrado antes.

La trayectoria del “Negro” González Oro en la televisión y en la radio argentina

A lo largo de su carrera, Oscar González Oro se destacó mayormente por sus programas de radio. Uno de los más icónicos llevó el nombre de “El oro y el moro”. Este ciclo se emitió por Radio 10 por más de una década empezando en el año 1999.

El programa finalizó en el 2014 de manera definitiva. Por la mesa de ese ciclo radial pasaron figuras como Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, el doctor Claudio Zin y el periodista deportivo Fernando Carlos, entre otros.

Sin embargo, su trayectoria no se cerró solo a los programas de radio. También estuvo presente en el reconocido Polémica en el Bar, que se emitió por Canal 9. Y en julio de 2023 se desempeñó como reemplazo de Fabián Doman en el ciclo de televisión “Nosotros a la Mañana” de El Trece.

Murió el Negro González Oro: cómo surgió su frase "dale gas".
El Negro González Oro y su pareja. Foto: Instagram

El próximo viernes 16 de octubre el “Negro” González Oro habría cumplido 75 años. Se espera que en las próximas horas sus hijos, Agustín y Pablo, organicen su velatorio para que figuras del espectáculo y el propio público puedan despedirlo. Eduardo Feinmann, por su parte, ya le dedicó unas sentidas palabras en sus redes sociales. “Inmenso dolor. Te quiero, te querré siempre”, escribió.

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