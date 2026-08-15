Moria Casán cumple 80 años: su visión sobre la edad, el origen de su nombre y sus frases más memorables

Moria Casán cumple 80 años Foto: Redes sociales / Instagram

Moria Casán cumple 80 años y vuelve a demostrar que su figura excede cualquier categoría clásica del espectáculo argentino. Actriz, vedette, conductora, empresaria, jurado, ícono pop y dueña de un idioma propio, “La One” llega a esta nueva década con una certeza que repite como declaración de principios: no piensa retirarse de escena. Nacida el 16 de agosto de 1946 en Buenos Aires, su nombre real es Ana María Casanova, aunque el público la reconoce desde hace décadas como Moria Casán, una marca que ella misma convirtió en sinónimo de desparpajo, inteligencia escénica y frases inolvidables.

A los 80 años, Moria no se muestra detenida por la edad, sino potenciada por ella. En la previa de su cumpleaños, la artista habló de su presente, de su historia y de la manera en la que observa el paso del tiempo, justo cuando también se prepara para una nueva etapa de exposición con la serie inspirada en su vida para Netflix.

“Quiero seguir hasta los 200”: el día que Moria Casán se emocionó al reflexionar sobre sus 80 años

La imagen sorprendió incluso a quienes la siguen desde siempre: Moria Casán emocionada hasta las lágrimas al hablar de sus 80 años. Acostumbrada a la ironía, al remate veloz y a la respuesta filosa, la diva dejó ver una faceta más íntima al reflexionar sobre todo lo vivido. En distintas entrevistas recientes, se mostró conmovida por su recorrido y por la posibilidad de seguir activa, rodeada de trabajo, amor y vigencia mediática.

“Quiero seguir hasta los 200” funciona como mucho más que una frase de impacto. En Moria, esa idea resume una filosofía: la edad no aparece como límite, sino como plataforma. La artista viene de décadas de teatro, cine, televisión, escándalos, tapas de revista, polémicas, éxitos y reinvenciones. Por eso, cuando habla de los 80, no lo hace desde la nostalgia pura, sino desde una mezcla de orgullo, gratitud y desafío.

Moria Casán Foto: Redes sociales / Instagram

En una entrevista reciente, Moria también lanzó otra definición fiel a su estilo: “Yo quiero ser inmortal”. La frase condensa ese personaje que jamás se deja clausurar. Su figura se sostiene en una combinación poco común: permanencia, provocación y capacidad de adaptación. Mientras otras celebridades quedan asociadas a una época, Moria sigue circulando en redes, programas de televisión y conversaciones cotidianas como si cada generación encontrara una nueva forma de descubrirla.

Su emoción ante los 80 no la vuelve solemne. Al contrario, la confirma como una artista que convirtió su propia vida en espectáculo. Moria Casán no celebra solo un cumpleaños: celebra una forma de estar en el mundo, con frases que se vuelven memes, apariciones que generan titulares y una personalidad que todavía incomoda, divierte y fascina.

Cómo se llama Moria Casán: su nombre real y la reivindicación de la elección de su madre

Aunque para millones es simplemente Moria, su nombre real es Ana María Casanova. La historia detrás de ese nombre tiene un detalle clave: su madre quería llamarla Moria Elizabeth, pero las normas vigentes al momento de su nacimiento no permitieron registrar esa elección. Por eso terminó inscripta con otro nombre, aunque con el tiempo recuperó aquella identidad deseada desde el origen familiar.

Moria Casán Foto: Redes sociales / Instagram

Ese dato no es menor. En la construcción pública de Moria Casán, el nombre artístico no fue apenas una etiqueta profesional. Fue una reivindicación personal y familiar. Al adoptar Moria como nombre de escena, la artista terminó dándole fuerza a aquella decisión materna que no había podido quedar plasmada formalmente en su documento.

El apellido también se transformó. De Casanova pasó a Casán, una versión más breve, sonora y contundente. Con el tiempo, esa combinación se instaló como una de las marcas más reconocibles del espectáculo argentino. Moria Casán ya no remite únicamente a una persona: remite a un estilo, a una lengua afilada, a una manera de mirar la fama y a una presencia escénica que no necesita pedir permiso.

Moria Casán cumple 80 años Foto: Redes sociales / Instagram

Además, el apodo “La One” reforzó esa identidad. No se trata solo de una forma de llamarla, sino de una declaración de jerarquía dentro del universo mediático. Moria se nombró, se narró y se sostuvo a sí misma como personaje. En ese gesto está parte de su poder: entendió antes que muchos que, en la televisión y en la cultura popular, la identidad también se construye como una obra.

Frases de Moria Casán: los dixits más virales y recordados de la One

Si hay algo que convirtió a Moria Casán en una figura transgeneracional es su capacidad para crear frases que sobreviven al contexto en el que fueron dichas. Sus dichos pasaron de la televisión a la calle, de los programas de archivo a las redes sociales y de la farándula al lenguaje cotidiano. Según recopilaciones recientes, muchas de sus expresiones más famosas forman parte del repertorio popular argentino desde hace años.

Entre las más recordadas aparece “Si querés llorar, llorá”, una frase que se volvió emblema absoluto de su estilo. También quedó instalada “What pass?”, mezcla de inglés, ironía y moriísmo puro. Ambas resumen una lengua propia, entre teatral, burlona y filosa, que la convirtió en una autora involuntaria de memes mucho antes de que existieran las redes sociales.

Moria Casán cumple 80 años Foto: Redes sociales / Instagram

Otro clásico es “Comen mortadela y eructan caviar”, una definición que Moria usó para señalar contradicciones, aspiraciones y poses sociales. En la misma línea aparece “Sos un helado de pollo, no existís”, una de sus formas más despiadadas y creativas de descalificación televisiva. También se recuerda “¿Qué se puede esperar de un burro más que una patada?”, frase que condensa su habilidad para transformar una crítica en sentencia popular.

Pero su repertorio no se agota en los ataques. Moria también se definió con frases como “Soy una ajedrecista de la dialéctica”, una expresión que retrata su conciencia sobre el uso de la palabra como arma escénica. En su caso, hablar nunca fue solo opinar: fue actuar, posicionarse, provocar y construir autoridad.

A los 80 años, Moria Casán sigue siendo noticia porque nunca dejó de producir lenguaje. Su carrera puede medirse en obras, películas, programas y temporadas teatrales, pero también en frases que quedaron flotando en la cultura argentina. Esa es, quizá, una de sus mayores marcas: haber convertido cada aparición en una escena y cada respuesta en un titular posible.

Por eso, su cumpleaños número 80 no se vive como una despedida ni como una postal del pasado. Se vive como otro capítulo de una figura que sigue en presente. Moria Casán cumple 80 años, pero su personaje continúa funcionando con lógica de estreno permanente: exagerado, lúcido, popular, incómodo y absolutamente inolvidable.