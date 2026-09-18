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La nueva vida de Santino, el hijo de Denise Dumas: tiene 22 años, vivió en el exterior y ahora se lanza como cantante

Entre lágrimas, orgullo y música, Denise Dumas acompañó a su hijo Santino Curto en su esperado debut como cantante. El joven de 22 años lanzó su primera bachata y causó furor en redes.

Romina Muscari
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La nueva vida de Santino, el hijo de Denise Dumas: tiene 22 años, vivió en el exterior y ahora se lanza como cantante Foto: Instagram
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Hace unas semanas, Denise Dumas vivió una noche cargada de emoción al acompañar a su hijo Santino Curto en un momento clave de su vida. El joven hizo su presentación oficial en LAM y aprovechó la oportunidad para mostrar por primera vez su faceta artística, dando a conocer su primera canción ante el gran público.

Con apenas 22 años, el hijo de la conductora y del músico Germán Barceló decidió apostar de lleno por la música y comenzar a construir su propio camino en la industria. Su debut llegó de la mano de “Arrepentido”, una bachata que marca el inicio de una nueva etapa profesional y que ya comenzó a sonar en plataformas digitales y redes sociales.

Así fue el debut como cantante de Santino Curto en LAM

El joven artista eligió el programa de Ángel de Brito para presentar “Arrepentido”, una bachata que marca el inicio formal de su carrera como cantante y compositor. Durante la entrevista, compartió detalles de este nuevo desafío profesional y mostró por primera vez su trabajo musical ante una audiencia masiva.

Además, reveló que atravesó una etapa de profundo crecimiento personal que incluyó una temporada viviendo en el exterior. Según contó, esa experiencia fue determinante para definir su vocación y decidirse a apostar de lleno por la música.

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Tras regresar a la Argentina, comenzó a desarrollar sus propias canciones y a construir una identidad artística propia. Ahora, con “Arrepentido” ya disponible en plataformas digitales y redes sociales, busca abrirse camino en la escena musical y conectar con nuevas audiencias.

Además, luego de presentarse en LAM pasó de tener 11.000 seguidores a superar los 31.000 en pocas horas, impulsado por la exposición que ledio su participación en el ciclo de América TV.

Qué edad tiene el hijo de Denise Dumas y quién es su padre

Nacido el 15 de diciembre de 2003, tiene 22 años y atraviesa un momento de importantes cambios a nivel profesional. Durante su presentación también se conoció que actualmente está soltero y concentrado en consolidar su carrera.

Es hijo de Denise Dumas y del músico Germán Barceló, y ocupa un lugar especial dentro de una familia muy vinculada al mundo artístico. Además, es hermano de Isabella, la hija mayor de la conductora.

Hijo de Denise Dumas
Es hijo de Denise Dumas y del músico Germán Barceló, y ocupa un lugar especial dentro de una familia muy vinculada al mundo artístico. Foto: Instagram santino_musica

Cuáles son los hijos de Denise Dumas y Martín Campilongo

Años después de su relación con Barceló, la conductora encontró nuevamente el amor junto a Martín Campilongo, popularmente conocido como Campi. Con el reconocido actor y humorista construyó una sólida familia y dio la bienvenida a sus dos hijas menores, Emma y Francesca, quienes se convirtieron en las más pequeñas del clan.

Hijos de Denise Dumas
Con el reconocido actor y humorista construyó una sólida familia y dio la bienvenida a sus dos hijas menores, Emma y Francesca, quienes se convirtieron en las más pequeñas del clan. Foto: @denise_dumas en Instagram

A lo largo de los años, Denise y Campi se consolidaron como una de las parejas más queridas del espectáculo argentino, manteniendo un perfil familiar muy unido. Por eso, el debut musical de Santino no solo representó un logro personal para el joven, sino también un momento de orgullo para todo su entorno, integrado por sus hermanas y por quienes lo acompañaron de cerca en cada paso de este nuevo desafío artístico.

Denise DumasCampiHijoLAM
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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