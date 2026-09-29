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Se confirmó que Gerardo Sofovich tendrá su propia biopic: lo que se sabe hasta el momento

Su hijo Gustavo contó que ya está trabajando en la producción sobre la vida de su padre, uno de los grandes creadores de obras teatrales y programas de televisión de la Argentina.

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Gerardo Sofovich tendrá su propia biopic.
Gerardo Sofovich tendrá su propia biopic. Foto: NA.
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Gerardo Sofovich tendrá su propia biopic y, de esta manera, se suma a la lista de reconocidas figuras del mundo del espectáculo que tendrán su historia llevada a una serie o película. La noticia fue confirmada por su hijo, Gustavo Sofovich, quien contó que ya trabaja en el guion de la ficción basada en la vida de su padre, uno de los grandes creadores de obras teatrales y programas de televisión de la Argentina.

En diálogo con Luis Ventura en el programa “Secretos Verdaderos”, el empresario reveló que el proyecto ya está en marcha y que el acuerdo con la productora fue firmado hace varios meses.

Gerardo Sofovich. Foto: NA.

“Ya la tengo firmada, la firmé hace meses”, contó Gustavo, único heredero de los derechos y de la obra de su padre, quien murió el 8 de marzo de 2015.

Sobre lo que podrá verse en la biopic, Gustavo anticipó que será una historia con todos los condimentos de la vida de su padre. “Va a tener toda la sal, pimienta, dulce de leche, vinagre y todo lo que se le tiene que poner a una serie”, expresó. Y agregó, con humor: “Encima, la de Gerardo va a ser muy jugosa”.

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Moria Casán, una de las figuras que estará en la biopic

Aunque todavía no se conocieron todos los personajes que formarán parte de la producción, Gustavo Sofovich confirmó que Moria Casán tendrá un lugar en la historia.

La relación entre la diva y Gerardo Sofovich fue uno de los vínculos más conocidos del espectáculo argentino, marcado por momentos de cercanía, peleas y reconciliaciones.

Se querían mucho, se peleaban, pero se querían hasta donde se”, recordó Gustavo durante la entrevista.

Además, contó una particular anécdota relacionada con la actriz y conductora: “Una vez me dijo que yo podría ser mi mamá”, comentó mientras Luis Ventura mostraba una foto de Gerardo Sofovich junto a Moria Casán.

Por el momento, no trascendieron más detalles sobre el elenco, la productora ni la fecha de estreno, pero el proyecto ya cuenta con el acuerdo firmado y avanza con el desarrollo del guion.

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