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La familia de Daniel Osvaldo dio detalles sobre su salud: “Le realizaron una cirugía para limpiar la zona”

El exfutbolista permanece internado en terapia intensiva por un derrame pleural y fue sometido a una cirugía. Su familia desmintió versiones alarmantes y confirmó que esperan los resultados de los cultivos para definir el tratamiento contra la infección.

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El exfutbolista permanece internado en terapia intensiva por un derrame pleural y fue sometido a una cirugía.
El exfutbolista permanece internado en terapia intensiva por un derrame pleural y fue sometido a una cirugía. Foto: Instagram @daniosvaldobv
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La familia de Daniel Osvaldo difundió este martes 29 de septiembre un comunicado para informar cuál es el estado de salud del exfutbolista, quien permanece internado en terapia intensiva después de sufrir un derrame pleural. Según precisaron sus seres queridos, está consciente y a la espera de los resultados de diferentes estudios médicos.

El mensaje fue publicado “por decisión de Dani” ante la preocupación generada por su internación y la circulación de diferentes versiones alrededor de su cuadro. En ese sentido, la familia llevó tranquilidad con una aclaración contundente: “Dani está bien y lúcido”.

Sus allegados también señalaron que el exdelantero llegó al centro de salud después de atravesar varios días con dolor y falta de apetito. En un primer momento, los malestares fueron interpretados como musculares o intercostales, pero los estudios posteriormente permitieron detectar el derrame pleural.

Qué tiene Daniel Osvaldo y cómo sigue su salud

En el comunicado, la familia explicó cuál es el cuadro confirmado hasta el momento: “Él se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural”.

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También detalló cómo comenzaron los síntomas y qué detectaron los médicos: “Tras varios días con malestares que en un principio se creían musculares o intercostales, le detectaron lo que mal o bien popularmente se conoce como líquido en el pulmón”.

Su familia desmintió versiones alarmantes y confirmó que esperan los resultados de los cultivos para definir el tratamiento contra la infección.
El exfutbolista permanece internado en terapia intensiva por un derrame pleural y fue sometido a una cirugía. Foto: Instagram @daniosvaldobv

Frente a ese diagnóstico, el equipo médico decidió realizar una intervención quirúrgica para limpiar la zona comprometida. Daniel Osvaldo continúa bajo observación en la Unidad de Terapia Intensiva mientras los profesionales aguardan los resultados de los cultivos tomados durante el procedimiento.

Por el momento, la familia no informó cuál es el origen preciso de la infección. Esa respuesta dependerá de los análisis que todavía se encuentran en proceso y que resultarán determinantes para establecer los próximos pasos.

“Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos”, indicaron sus allegados. Luego remarcaron que esos estudios “son indispensables para tener el diagnóstico exacto, es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene, y así definir el tratamiento adecuado para la infección que presenta”.

La familia de Daniel Osvaldo desmintió los rumores

Una parte importante del comunicado estuvo dedicada a rechazar diferentes informaciones que circularon después de conocerse la internación. La familia pidió especial prudencia y cuestionó que algunos medios difundieran “versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información”.

En particular, sus allegados negaron que el exfutbolista hubiera llegado al hospital en situación de indigencia. También rechazaron que le hayan extirpado una parte del pulmón, que tenga complicaciones en las piernas o que la internación se encuentre vinculada con el consumo de sustancias.

“No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia”, señaló la familia. Según explicaron, Osvaldo se presentó como podría hacerlo cualquier persona después de pasar varios días con dolor y sin apetito.

El mensaje también aclaró: “Tampoco que le hayan sacado una parte del pulmón, ni que tenga complicaciones en las piernas, ni que su situación sea producto de consumo de sustancias”.

La precisión resultó necesaria porque antes del comunicado se habían difundido diferentes versiones no confirmadas por la familia ni por un parte médico institucional. Sus allegados subrayaron que la mayoría de los medios actuó con respeto, pero solicitaron mayor responsabilidad a aquellos que reprodujeron datos falsos.

Qué se espera ahora sobre la evolución de Daniel Osvaldo

El próximo paso será conocer los resultados de los cultivos realizados después de la intervención. De acuerdo con la explicación transmitida por la familia, esos análisis requieren tiempo, pero permitirán identificar con precisión la infección y definir el tratamiento adecuado.

Mientras tanto, Daniel Osvaldo permanecerá internado y bajo control médico. La información confirmada hasta este martes indica que está lúcido, que fue intervenido para limpiar la zona afectada y que todavía no existe un diagnóstico definitivo sobre el origen del cuadro.

Daniel OsvaldoInternado
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