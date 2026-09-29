Se estrenó en 2006, hizo conocida a Hayden Panettiere y es una de las mejores series de superhéroes para ver en Prime Video

Hayden Panettiere, actriz de Héroes. Foto: 20minutos

Las series de superhéroes tuvieron su auge en los años 2000 con Smallville, Mutant X, Birds of Prey y Héroes, un programa de televisión que la rompió al momento de su lanzamiento y se convirtió en un clásico del género. Este año cumple nada menos que 20 años (aniversario) desde su estreno y los fans se han congregado en las redes sociales para recordar, en especial, a su protagonista Hayden Panettiere, quien murió el pasado 16 de agosto a los 36 años.

La actriz estadounidense tenía por aquel entonces solo 16 y su papel como Claire Bennet la coronó como una indiscutida estrella en ascenso de Hollywood. Tal fue el éxito de la serie de TV que tuvo cuatro temporadas de 78 episodios emitidos desde el 2006 hasta el 2010 por la cadena de televisión NBC.

Héroes se estrenó el 25 de septiembre de 2006. Foto: NBC

De qué trata Héroes, la serie que revolucionó las producciones de superhéroes en la televisión

La serie del género superheróico sigue la vida de un grupo de personas que están destinadas a “hacer algo grande con sus vidas” y también a salvar a otras personas, aunque ellos al principio no lo sabrán. Cada uno tiene un trabajo ordinario, pero para llevar a cabo su misión deberán equilibrar entre la normalidad y sus poderes. El programa de televisión muestra cómo aprenden a dominar sus fuerzas en pos de hacer el bien.

Héroes estuvo a cargo del guionista Tim Kring, quien luego creó otras series como Crossing Jordan y Touch. Cada una de las entregas recibió un nombre y tuvo diferente cantidad de episodios cada una:

“Génesis” , la primera temporada se estrenó el 25 de septiembre de 2006.

“Generaciones ”, la segunda temporada se estrenó el 24 de septiembre de 2007.

“Villanos y fugitivos” , la tercera temporada se dividió en dos bloques. El primero se estrenó el 22 de septiembre de 2008 y el segundo el 2 de febrero de 2009.

“Redención”, la cuarta temporada se estrenó el 21 de septiembre de 2009.

Quién era Claire Bennet: el rol clave del personaje de Hayden Panettiere en la trama

Claire Bennet, interpretada por Hayden Panettiere, era una porrista de solo 16 años que descubre que tiene el poder de regenerar sus heridas. Lo que sucede con este personaje es que quería tener una vida normal y luchará en toda la serie para llevar a cabo la rutina de una adolescente corriente.

Hayden Panettiere como Claire Bennet en "Héroes" Foto: NBC

Sin embargo, a lo largo de los episodios, Claire se animará a conocer mejor sus poderes para luego poder utilizarlos correctamente sin que eso interfiera en su propia vida.

Gracias al carisma y a la capacidad interpretativa de Hayden, su personaje se convirtió casi instantáneamente en uno de los favoritos de la serie. Además, tras el estreno de Héroes, tuvo la posibilidad de protagonizar otras series y películas como Nashville y Scream, la reconocida saga de terror.

Una estructura narrativa innovadora: la evolución de personas comunes con habilidades extraordinarias

A diferencia de las series de TV o películas basadas en la vida de superhéroes de DC cómics o Marvel, cuya rutina se ve totalmente captada por la misión de salvar al mundo de delincuentes y villanos estrafalarios, se trata de personas normales. En el caso de Héroes, una artista se encuentra con que puede pintar el futuro; un agente de policía puede escuchar y leer las mentes de otras personas; y hasta un empleado de oficina tiene la habilidad de teletransportarse.

La serie tiene un total de 4 temporadas. Foto: NBC

Esa es justamente la clave de la serie de NBC: profesionales y estudiantes como cualquiera que deben aprender a manejar sus poderes y fuerzas de un día para el otro.

Dónde ver Héroes en streaming y cuántos capítulos tiene cada temporada

Actualmente, Héroes, protagonizada por Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia y Zachary Quinto, se puede ver en plataforma de streaming Prime Video. La buena noticia es que están disponibles todas las entregas: temporada 1 (23 episodios); temporada 2 (11 episodios); temporada 3 (25 episodios); y temporada 4 (18 episodios).