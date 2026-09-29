comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Se estrenó en 2006, hizo conocida a Hayden Panettiere y es una de las mejores series de superhéroes para ver en Prime Video

La serie de la cadena NBC se estrenó el 25 de septiembre de 2006 y tuvo cuatro temporadas con un total de 78 episodios. Por qué se convirtió en un gran éxito.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Hayden Panettiere, actriz de Héroes.
Hayden Panettiere, actriz de Héroes. Foto: 20minutos
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las series de superhéroes tuvieron su auge en los años 2000 con Smallville, Mutant X, Birds of Prey y Héroes, un programa de televisión que la rompió al momento de su lanzamiento y se convirtió en un clásico del género. Este año cumple nada menos que 20 años (aniversario) desde su estreno y los fans se han congregado en las redes sociales para recordar, en especial, a su protagonista Hayden Panettiere, quien murió el pasado 16 de agosto a los 36 años.

La actriz estadounidense tenía por aquel entonces solo 16 y su papel como Claire Bennet la coronó como una indiscutida estrella en ascenso de Hollywood. Tal fue el éxito de la serie de TV que tuvo cuatro temporadas de 78 episodios emitidos desde el 2006 hasta el 2010 por la cadena de televisión NBC.

Héroes, serie con Hayden Panettiere
Héroes se estrenó el 25 de septiembre de 2006. Foto: NBC

De qué trata Héroes, la serie que revolucionó las producciones de superhéroes en la televisión

La serie del género superheróico sigue la vida de un grupo de personas que están destinadas a “hacer algo grande con sus vidas” y también a salvar a otras personas, aunque ellos al principio no lo sabrán. Cada uno tiene un trabajo ordinario, pero para llevar a cabo su misión deberán equilibrar entre la normalidad y sus poderes. El programa de televisión muestra cómo aprenden a dominar sus fuerzas en pos de hacer el bien.

Héroes estuvo a cargo del guionista Tim Kring, quien luego creó otras series como Crossing Jordan y Touch. Cada una de las entregas recibió un nombre y tuvo diferente cantidad de episodios cada una:

Contenido Recomendado

Muerte de Hayden Panettiere:salió a la luz la causa de la muerte de la actriz estadounidense

Muerte de Hayden Panettiere: salió a la luz la causa de la muerte de la actriz estadounidense

Muerte de Hayden Panettiere:la compra que habría hecho mientras estaba alojada en un hotel y qué dijo su amiga al respecto

Muerte de Hayden Panettiere: la compra que habría hecho mientras estaba alojada en un hotel y qué dijo su amiga al respecto
  • “Génesis”, la primera temporada se estrenó el 25 de septiembre de 2006.
  • “Generaciones”, la segunda temporada se estrenó el 24 de septiembre de 2007.
  • “Villanos y fugitivos”, la tercera temporada se dividió en dos bloques. El primero se estrenó el 22 de septiembre de 2008 y el segundo el 2 de febrero de 2009.
  • “Redención”, la cuarta temporada se estrenó el 21 de septiembre de 2009.

Quién era Claire Bennet: el rol clave del personaje de Hayden Panettiere en la trama

Claire Bennet, interpretada por Hayden Panettiere, era una porrista de solo 16 años que descubre que tiene el poder de regenerar sus heridas. Lo que sucede con este personaje es que quería tener una vida normal y luchará en toda la serie para llevar a cabo la rutina de una adolescente corriente.

Héroes, serie con Hayden Panettiere
Hayden Panettiere como Claire Bennet en "Héroes" Foto: NBC

Sin embargo, a lo largo de los episodios, Claire se animará a conocer mejor sus poderes para luego poder utilizarlos correctamente sin que eso interfiera en su propia vida.

Gracias al carisma y a la capacidad interpretativa de Hayden, su personaje se convirtió casi instantáneamente en uno de los favoritos de la serie. Además, tras el estreno de Héroes, tuvo la posibilidad de protagonizar otras series y películas como Nashville y Scream, la reconocida saga de terror.

Una estructura narrativa innovadora: la evolución de personas comunes con habilidades extraordinarias

A diferencia de las series de TV o películas basadas en la vida de superhéroes de DC cómics o Marvel, cuya rutina se ve totalmente captada por la misión de salvar al mundo de delincuentes y villanos estrafalarios, se trata de personas normales. En el caso de Héroes, una artista se encuentra con que puede pintar el futuro; un agente de policía puede escuchar y leer las mentes de otras personas; y hasta un empleado de oficina tiene la habilidad de teletransportarse.

Héroes, serie con Hayden Panettiere
La serie tiene un total de 4 temporadas. Foto: NBC

Esa es justamente la clave de la serie de NBC: profesionales y estudiantes como cualquiera que deben aprender a manejar sus poderes y fuerzas de un día para el otro.

Dónde ver Héroes en streaming y cuántos capítulos tiene cada temporada

Actualmente, Héroes, protagonizada por Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia y Zachary Quinto, se puede ver en plataforma de streaming Prime Video. La buena noticia es que están disponibles todas las entregas: temporada 1 (23 episodios); temporada 2 (11 episodios); temporada 3 (25 episodios); y temporada 4 (18 episodios).

Hayden PanettiereSeriesSeries para maratonear
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Para ver esta primavera:11 películas románticas que mezclan amor, nostalgia y pasión

    Para ver esta primavera: 11 películas románticas que mezclan amor, nostalgia y pasión

  2. Así es el refugio armónico de Luis, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar:biblioteca, obras de arte y un jardín integrado al living

    Así es el refugio armónico de Luis, hijo de Palito Ortega y Evangelina Salazar: biblioteca, obras de arte y un jardín integrado al living

  3. La colaboración que nadie vio venir:Luck Ra y Thalía lanzaron su versión de “A quién le importa” y así suena en cuarteto

    La colaboración que nadie vio venir: Luck Ra y Thalía lanzaron su versión de “A quién le importa” y así suena en cuarteto

  4. En 1994, Robert De Niro inauguró un restaurante en Nueva York:32 años después su marca suma 47 hoteles de lujo en todo el mundo

    En 1994, Robert De Niro inauguró un restaurante en Nueva York: 32 años después su marca suma 47 hoteles de lujo en todo el mundo

  5. Lali llevó un clásico del tango a River:la historia de “Pasional”, la canción que popularizó Alberto Morán

    Lali llevó un clásico del tango a River: la historia de “Pasional”, la canción que popularizó Alberto Morán
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto:cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

Internaron al nuevo secretario de Discapacidad por un accidente en moto: cómo está de salud tras sufrir varias fracturas

Mate con glifosato:Misiones derogó la prohibición de su uso

Milei homenajeó a Adolfo Cambiaso antes de viajar a Francia:fue designado embajador del deporte argentino

El mensaje de Milei a los inversores previo a su desembarco en Francia:“Son bienvenidos para venir a llenarse los bolsillos”

Economía

ANSES:cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

ANSES: cuándo cobran en octubre 2026 los beneficiarios con DNI terminados en 8 y 9

Atención a estos valores:cuánto cobrará una niñera por hora y por mes desde octubre de 2026

Uno por uno, los puntos decisivos de la misión del FMI en Argentina para revisar los objetivos del acuerdo

Fue a una de las pizzerías más emblemáticas de avenida Corrientes y el ticket se viralizó:cuánto gastó y qué consumió

Internacionales

Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario:ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

Abren convocatoria para vivir gratis en Tailandia como voluntario: ofrecen alojamiento y 3 comidas diarias por trabajar 25 horas semanales

La familia que busca fortalecer su poder:cuántos hijos tiene Jair Bolsonaro y cuáles se presentan en las elecciones de Brasil

“Complot terrorista o fake news”:el análisis de Andrés Repetto sobre el supuesto ataque terrorista contra la base de EEUU en Gran Bretaña

Erdogan reafirmó que Turquía seguirá defendiendo a los palestinos ante el asedio de Israel