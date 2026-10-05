Luto en el folklore: murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia

Murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia. Foto: 2262

El mundo de la cultura mendocina atraviesa un momento de profundo pesar tras la muerte de Golondrina Ruiz, reconocido escritor, músico y gestor cultural de la provincia, quien falleció este lunes a los 78 años.

La noticia fue confirmada por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, quien destacó la trayectoria del artista y su aporte durante años al desarrollo cultural y a la identidad de Mendoza.

A través de sus redes sociales, Gareca despidió a Ruiz y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y colegas. “La cultura está de luto”, manifestó el funcionario, quien finalizó su mensaje con una sentida despedida: “Hasta siempre, Golo”.

La destacada trayectoria de Golondrina Ruiz

Rafael Ricardo “Golondrina” Ruiz nació en Tunuyán en 1947 y construyó una extensa carrera ligada a la música, la escritura, el folclore y la gestión cultural. A lo largo de su vida también se desempeñó como poeta, guionista, actor y director de Vendimias, convirtiéndose en una figura estrechamente vinculada con las tradiciones y la identidad mendocina.

Uno de los episodios más particulares de su vida fue el viaje que realizó entre 1976 y 1982, cuando recorrió a caballo 14 provincias argentinas acompañado por su guitarra. Aquella experiencia, en la que convivió con habitantes de distintas regiones, marcó profundamente su mirada artística y posteriormente se reflejó en su obra literaria.

Golondrina Ruiz Foto: Prensa Secretar

Su nombre quedó especialmente asociado a la Fiesta Nacional de la Vendimia. En 2003 fue autor del guion, en 2005 asumió la dirección general y en 2020 volvió a estar al frente de la celebración con “Sinfonía azul para el vino nuevo”, una puesta que reunió a más de mil artistas.

En julio de este año también presentó su primer libro, “El yantar de los cantares”, basado en aquellas travesías a caballo y en sus recuerdos de los paisajes, las costumbres y las personas que conoció durante sus recorridos por el país.