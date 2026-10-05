comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Luto en el folklore: murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia

La noticia fue confirmada por el subsecretario de Cultura de Mendoza, Diego Gareca, quien destacó la trayectoria del artista y su aporte durante años al desarrollo cultural y a la identidad de la provincia.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia.
Murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia. Foto: 2262
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El mundo de la cultura mendocina atraviesa un momento de profundo pesar tras la muerte de Golondrina Ruiz, reconocido escritor, músico y gestor cultural de la provincia, quien falleció este lunes a los 78 años.

La noticia fue confirmada por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, quien destacó la trayectoria del artista y su aporte durante años al desarrollo cultural y a la identidad de Mendoza.

A través de sus redes sociales, Gareca despidió a Ruiz y expresó sus condolencias a sus familiares, amigos y colegas. “La cultura está de luto”, manifestó el funcionario, quien finalizó su mensaje con una sentida despedida: “Hasta siempre, Golo”.

La destacada trayectoria de Golondrina Ruiz

Rafael Ricardo “Golondrina” Ruiz nació en Tunuyán en 1947 y construyó una extensa carrera ligada a la música, la escritura, el folclore y la gestión cultural. A lo largo de su vida también se desempeñó como poeta, guionista, actor y director de Vendimias, convirtiéndose en una figura estrechamente vinculada con las tradiciones y la identidad mendocina.

Contenido Recomendado

Misterio en Palermo:un joven fue asesinado a balazos y analizan un posible ajuste de cuentas narco

Misterio en Palermo: un joven fue asesinado a balazos y analizan un posible ajuste de cuentas narco

Choque triple en la Ruta 2:murió un joven de 29 años tras impactar contra una camioneta y un camión

Choque triple en la Ruta 2: murió un joven de 29 años tras impactar contra una camioneta y un camión

Uno de los episodios más particulares de su vida fue el viaje que realizó entre 1976 y 1982, cuando recorrió a caballo 14 provincias argentinas acompañado por su guitarra. Aquella experiencia, en la que convivió con habitantes de distintas regiones, marcó profundamente su mirada artística y posteriormente se reflejó en su obra literaria.

Golondrina Ruiz
Golondrina Ruiz Foto: Prensa Secretar

Su nombre quedó especialmente asociado a la Fiesta Nacional de la Vendimia. En 2003 fue autor del guion, en 2005 asumió la dirección general y en 2020 volvió a estar al frente de la celebración con “Sinfonía azul para el vino nuevo”, una puesta que reunió a más de mil artistas.

En julio de este año también presentó su primer libro, “El yantar de los cantares”, basado en aquellas travesías a caballo y en sus recuerdos de los paisajes, las costumbres y las personas que conoció durante sus recorridos por el país.

MuerteArtistaVendimia
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Tras la Argentina Week en París, el Gobierno de Javier Milei comienza una nueva semana con una intensa agenda en Casa Rosada

Tras la Argentina Week en París, el Gobierno de Javier Milei comienza una nueva semana con una intensa agenda en Casa Rosada

Javier Milei volvió a apuntar contra periodistas y autoridades de LA NACION con fuertes insultos

Javier Milei felicitó a Flávio Bolsonaro por los comicios en Brasil:“Histórica elección ante el comunista de Lula”

350 chicos y chicas de Merlo vieron a la Selección Argentina gracias a una iniciativa conjunta entre el municipio y AFA

Economía

“¿Podríamos hacerlo de nuevo?, Claro”:el secretario del Tesoro de EE.UU. no descartó volver a asistir con fondos a la Argentina

“¿Podríamos hacerlo de nuevo?, Claro”: el secretario del Tesoro de EE.UU. no descartó volver a asistir con fondos a la Argentina

ANSES confirmó quiénes quiénes reciben su pago esta semana:el calendario del 5 al 9 de octubre

Una histórica empresa de insumos para el campo entró en concurso preventivo por deudas millonarias

Ciudadanía argentina por inversión:cuánto hay que pagar y cuándo comienza el nuevo programa

Internacionales

Elecciones en Brasil:Flávio Bolsonaro se impuso frente a Lula y comienza una nueva campaña de cara al balotaje

Elecciones en Brasil: Flávio Bolsonaro se impuso frente a Lula y comienza una nueva campaña de cara al balotaje

Tres científicos ganaron el premio Nobel de Medicina 2026 por una técnica que permite controlar neuronas con luz

Pedro Sánchez adelanta las elecciones legislativas al 29 de noviembre

Lula da Silva reconoció que el resultado en la primera vuelta es “inesperado”:“Estaba convencido de que iba a ganar”