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La Justicia hizo lugar a una cautelar de la Defensoría y ordenó preservar la información sobre tierras rurales bonaerenses

El organismo que conduce Guido Lorenzino había advertido que, por la caída de esta ley, se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros.

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Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Foto: X/GLorenzino
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La Justicia hizo lugar a un pedido de la Defensoría del Pueblo bonaerense y le ordenó al Gobierno nacional que informe y preserve todo tipo de información sobre tierras rurales bonaerenses recopiladas durante la vigencia de la Ley de Tierras, que fuera derogada por el DNU 70/2023 para desregular la venta a extranjeros.

El organismo que conduce Guido Lorenzino había advertido que, por la caída de esta ley, se eliminaron los mecanismos de control, el mapa dominial y las restricciones a la venta de campos a titulares extranjeros, lo que pone en riesgo el conocimiento del territorio y la protección del medio ambiente en distritos con alta concentración de titularidad extranjera, como Campana y Zárate.

Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires.
Guido Lorenzino, defensor del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. Foto: defensorba.org.ar

Frente a esta presentación, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata le dio un plazo de cinco días al Ministerio de Justicia de la Nación para precisar hasta qué fecha se actualizaron las bases de datos y garantizar la conservación íntegra de todos los antecedentes registrales recolectados en los últimos 15 años.

“No podemos permitir que la flexibilización o la falta de los controles deje a las y los bonaerenses a ciegas sobre la soberanía de sus recursos naturales y del suelo rural”, sostuvo Lorenzino, y agregó que “proteger la información pública sobre nuestro territorio es central para garantizar la sustentabilidad ambiental y los derechos de las futuras generaciones”.

En su fallo, el juzgado consideró que la pérdida o alteración de esta información provocaría un daño irreversible para la planificación y el desarrollo sostenible de la Provincia.

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