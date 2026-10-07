comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

El presente polifacético de Tadeo, hijo de Julián Weich: pintor de casas, profesor y guía de ecoturismo en Bariloche

Aunque es hijo de uno de los conductores más reconocidos de la televisión argentina, Tadeo Weich eligió un camino lejos de la fama. Instalado en Bariloche, combina trabajos vinculados al turismo, el deporte y distintos oficios, construyendo una vida independiente marcada por la naturaleza, los viajes y el espíritu emprendedor.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Julian Weich y su hijo Tadeo
Julian Weich y su hijo Tadeo Foto: @valensuriano en Instagram
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tadeo es el segundo hijo varón de Julián Weich, nacido de su matrimonio con Valeria Wainer. Al igual que sus hermanos Iara, Jerónimo, popularmente conocido como Momo, y Tomás, el joven de 27 años optó por mantenerse al margen de la exposición mediática y desarrolló su propio proyecto de vida lejos de las cámaras y los reflectores.

En la actualidad reside en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, donde combina diversas ocupaciones relacionadas con el ecoturismo. Además, trabaja en el sector gastronómico y presta servicios como conductor de una aplicación de transporte, desempeñándose en distintas actividades que reflejan un perfil laboral versátil y emprendedor.

Tadeo Weich
Tadeo Weich de pequeño junto a su padre Julián Weich. Foto: Instagram

Quién es Tadeo Weich y cómo es su presente a los 27 años

Julián Weich comentó que a Tadeo le gusta combinar sus intereses con su forma de vida. “Él es mitad y mitad, porque puede vivir como hippie, pero le gusta la manzanita, le gusta el lujo”, declaró en diálogo con Choco en Taper. Y comentó que su hijo puede también “dormir adentro de un coche en el medio de la montaña”, representando así la mejor combinación de dos mundos que presenta.

Tadeo Weich
Julián Weich comentó que a Tadeo le gusta combinar sus intereses con su forma de vida. Foto: Instagram

Su vida en Bariloche: del trabajo manual a la enseñanza de esquí

Instalado en San Carlos de Bariloche, Tadeo Weich construyó una vida ligada a la naturaleza, los deportes y el trabajo independiente. Lejos de la exposición mediática, encontró en la ciudad patagónica el escenario ideal para desarrollar su actividad como instructor de esquí, buceo, escalada y otras propuestas recreativas al aire libre. Su elección de vida combina aventura, contacto con el entorno natural y una fuerte vocación por transmitir conocimientos a quienes buscan experiencias en la montaña.

Contenido Recomendado

Quién es Ailu, la nuera de Julián Weich:vive junto a Jerónimo en una casa sustentable y lleva un estilo de vida ecofriendly

Quién es Ailu, la nuera de Julián Weich: vive junto a Jerónimo en una casa sustentable y lleva un estilo de vida ecofriendly

Así es la casa sustentable de Jerónimo, el hijo de Julián Weich:dos plantas, muebles reciclados y baño seco

Así es la casa sustentable de Jerónimo, el hijo de Julián Weich: dos plantas, muebles reciclados y baño seco
Tadeo Weich
Tadeo Weich construyó una vida ligada a la naturaleza, los deportes y el trabajo independiente. Foto: Instagram

Además, mantiene una estrecha relación con el ecoturismo a través de excursiones guiadas en bicicletas eléctricas, una alternativa que permite descubrir los paisajes de la región desde una perspectiva diferente. Su día a día refleja una búsqueda constante de equilibrio entre el trabajo, el deporte y la vida en contacto con la naturaleza.

Pintor de casas y profesor: las otras labores de Tadeo Weich

Una reciente imagen compartida por Julián Weich mostró a su hijo realizando tareas de pintura en un departamento de Bariloche, dejando al descubierto una faceta laboral poco conocida. Sin prejuicios y con una marcada capacidad de adaptación, Tadeo complementa sus actividades vinculadas al turismo y los deportes con distintos oficios que surgen según la temporada y las oportunidades del momento.

Tadeo Weich
Tadeo Weich pintando su casa en Bariloche en un irónico posteo de su padre. Foto: Instagram

A lo largo de los años también trabajó como mozo y conductor de una aplicación de viajes, demostrando una actitud flexible frente al mundo laboral. Esa diversidad de experiencias le permitió construir un perfil multifacético, en el que conviven las tareas manuales, la enseñanza deportiva y los servicios turísticos.

Entre lo simple y el confort: la filosofía de vida del hijo de Julián Weich

La vida de Tadeo parece estar guiada por una combinación de espíritu aventurero, autonomía y disfrute de las experiencias. Amante de los viajes y de los desafíos al aire libre, recorrió destinos tan diversos como Marruecos, Alaska, Okinawa y Brasil, siempre con la intención de conocer nuevas culturas y escenarios naturales.

Esa misma filosofía se refleja en su trabajo cotidiano. Aunque valora la conexión con la naturaleza y las experiencias sencillas, también impulsa propuestas turísticas que suman comodidad y calidad, como los recorridos en e-bikes de alta gama por la Patagonia. Entre viajes, deportes y nuevos proyectos, eligió un camino propio, lejos de la televisión y más cercano a las experiencias que alimentan su pasión por la aventura.

Julián WeichHijoFamosos
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Luto en el folklore:murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia

    Luto en el folklore: murió a los 78 años una inconfundible voz de la música popular y referente de la Vendimia

  2. Llanto en el folklore:murió a los 53 años una inconfundible voz de la música popular que dejó su enorme huella en La Pampa

    Llanto en el folklore: murió a los 53 años una inconfundible voz de la música popular que dejó su enorme huella en La Pampa

  3. Mirtha Legrand recibió el alta médica tras permanecer 18 días internada:cómo seguirá su recuperación

    Mirtha Legrand recibió el alta médica tras permanecer 18 días internada: cómo seguirá su recuperación

  4. Cumple 30 años, ganó 9 Oscar y marcó a toda una generación:la película sobre un amor prohibido que se convirtió en un clásico

    Cumple 30 años, ganó 9 Oscar y marcó a toda una generación: la película sobre un amor prohibido que se convirtió en un clásico

  5. Disney de luto:murió Richard Sherman, compositor de las bandas sonoras de “Mary Poppins” y “El Libro de la Selva”

    Disney de luto: murió Richard Sherman, compositor de las bandas sonoras de “Mary Poppins” y “El Libro de la Selva”
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Gobierno reúne a la mesa política:Presupuesto 2027 y eliminación de las PASO, los puntos clave del encuentro

El Gobierno reúne a la mesa política: Presupuesto 2027 y eliminación de las PASO, los puntos clave del encuentro

La Justicia hizo lugar a una cautelar de la Defensoría y ordenó preservar la información sobre tierras rurales bonaerenses

Lules avanza en las gestiones para ampliar la oferta universitaria a la ciudad con la carrera de Derecho

El Gobierno apelará el fallo de la Justicia que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario

Economía

Plazo fijo octubre 2026:qué puedo comprar con los intereses que gano al invertir $100.000 en 30 días

Plazo fijo octubre 2026: qué puedo comprar con los intereses que gano al invertir $100.000 en 30 días

ANSES:uno por uno, todos los beneficiarios que cobran a partir del jueves 8 de octubre

El Gobierno anunció obras en más de 9.000 kilómetros de rutas:cuáles son, en qué provincias y cuándo empiezan

Instalar un aire acondicionado en octubre 2026:costos del equipo, mano de obra y ofertas en cadenas

Internacionales

La gran ilusión argentina por el primer Nobel de Literatura:quién es César Aira y por qué aparece entre los favoritos para ganarlo

La gran ilusión argentina por el primer Nobel de Literatura: quién es César Aira y por qué aparece entre los favoritos para ganarlo

VIDEO IMPACTANTE:un oso pardo atacó un auto en plena ruta de Japón mientras el conductor estaba dentro y todo quedó registrado

Ya buscan 2 voluntarios para trabajar 6 meses en una isla desierta de Irlanda:ofrecen alojamiento y comida durante la estadía

El Premio Nobel de Química 2026 fue otorgado a los científicos Henri B. Kagan y Kenso Soai