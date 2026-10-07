El presente polifacético de Tadeo, hijo de Julián Weich: pintor de casas, profesor y guía de ecoturismo en Bariloche

Julian Weich y su hijo Tadeo Foto: @valensuriano en Instagram

Tadeo es el segundo hijo varón de Julián Weich, nacido de su matrimonio con Valeria Wainer. Al igual que sus hermanos Iara, Jerónimo, popularmente conocido como Momo, y Tomás, el joven de 27 años optó por mantenerse al margen de la exposición mediática y desarrolló su propio proyecto de vida lejos de las cámaras y los reflectores.

En la actualidad reside en San Carlos de Bariloche, en la provincia de Río Negro, donde combina diversas ocupaciones relacionadas con el ecoturismo. Además, trabaja en el sector gastronómico y presta servicios como conductor de una aplicación de transporte, desempeñándose en distintas actividades que reflejan un perfil laboral versátil y emprendedor.

Tadeo Weich de pequeño junto a su padre Julián Weich. Foto: Instagram

Quién es Tadeo Weich y cómo es su presente a los 27 años

Julián Weich comentó que a Tadeo le gusta combinar sus intereses con su forma de vida. “Él es mitad y mitad, porque puede vivir como hippie, pero le gusta la manzanita, le gusta el lujo”, declaró en diálogo con Choco en Taper. Y comentó que su hijo puede también “dormir adentro de un coche en el medio de la montaña”, representando así la mejor combinación de dos mundos que presenta.

Julián Weich comentó que a Tadeo le gusta combinar sus intereses con su forma de vida. Foto: Instagram

Su vida en Bariloche: del trabajo manual a la enseñanza de esquí

Instalado en San Carlos de Bariloche, Tadeo Weich construyó una vida ligada a la naturaleza, los deportes y el trabajo independiente. Lejos de la exposición mediática, encontró en la ciudad patagónica el escenario ideal para desarrollar su actividad como instructor de esquí, buceo, escalada y otras propuestas recreativas al aire libre. Su elección de vida combina aventura, contacto con el entorno natural y una fuerte vocación por transmitir conocimientos a quienes buscan experiencias en la montaña.

Tadeo Weich construyó una vida ligada a la naturaleza, los deportes y el trabajo independiente. Foto: Instagram

Además, mantiene una estrecha relación con el ecoturismo a través de excursiones guiadas en bicicletas eléctricas, una alternativa que permite descubrir los paisajes de la región desde una perspectiva diferente. Su día a día refleja una búsqueda constante de equilibrio entre el trabajo, el deporte y la vida en contacto con la naturaleza.

Pintor de casas y profesor: las otras labores de Tadeo Weich

Una reciente imagen compartida por Julián Weich mostró a su hijo realizando tareas de pintura en un departamento de Bariloche, dejando al descubierto una faceta laboral poco conocida. Sin prejuicios y con una marcada capacidad de adaptación, Tadeo complementa sus actividades vinculadas al turismo y los deportes con distintos oficios que surgen según la temporada y las oportunidades del momento.

Tadeo Weich pintando su casa en Bariloche en un irónico posteo de su padre. Foto: Instagram

A lo largo de los años también trabajó como mozo y conductor de una aplicación de viajes, demostrando una actitud flexible frente al mundo laboral. Esa diversidad de experiencias le permitió construir un perfil multifacético, en el que conviven las tareas manuales, la enseñanza deportiva y los servicios turísticos.

Entre lo simple y el confort: la filosofía de vida del hijo de Julián Weich

La vida de Tadeo parece estar guiada por una combinación de espíritu aventurero, autonomía y disfrute de las experiencias. Amante de los viajes y de los desafíos al aire libre, recorrió destinos tan diversos como Marruecos, Alaska, Okinawa y Brasil, siempre con la intención de conocer nuevas culturas y escenarios naturales.

Esa misma filosofía se refleja en su trabajo cotidiano. Aunque valora la conexión con la naturaleza y las experiencias sencillas, también impulsa propuestas turísticas que suman comodidad y calidad, como los recorridos en e-bikes de alta gama por la Patagonia. Entre viajes, deportes y nuevos proyectos, eligió un camino propio, lejos de la televisión y más cercano a las experiencias que alimentan su pasión por la aventura.