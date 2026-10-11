El papa León XIV anunció que en los próximos días será operado de un nódulo en el pulmón

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

El papa León XIV anunció este domingo que deberá operarse “en los próximos días” de un nódulo en un pulmón que le ha sido detectado en una fase “muy inicial y bien localizado”, afirmó tras el rezo del Ángelus dominical.

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico, ante los fieles que acudieron a escuchar el Ángelus.

El papa León XIV visitará la Argentina del 8 al 11 de noviembre. Foto: REUTERS

León XIV explicó que los médicos que lo han tratado “consideran oportuno intervenir” y, siguiendo sus consejos, ha decidido “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”.

“Os agradezco vuestra cercanía espiritual y me encomiendo a vuestra oración. Gracias y buen domingo”, dijo el pontífice visiblemente tranquilo a los fieles que le escuchaban en la Plaza de San Pedro.

León XIV acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre, y fue elegido papa el 8 de mayo de 2025, el primer estadounidense de la historia.

La visita del Papa León a la Argentina

En su agenda más próxima está programado un viaje apostólico, del 6 al 17 de noviembre, a Uruguay, Argentina y Perú, país este último del que posee la nacionalidad por sus muchos años como misionero y obispo.

Antes de anunciar su operación, el papa saludó a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma, con gran devoción en Perú, y aseguró que viajará al país andino.

“Gracias por vuestra oración por la visita pastoral que llevaré a cabo en Perú”, afirmó.

El Sumo Pontífice estará en Argentina del 8 al 11 de noviembre. Durante su estadía recorrerá distintos puntos de Buenos Aires, Córdoba y Luján. Se alojará en la Nunciatura Apostólica, en el Palacio Fernández Anchorena, ubicado en el barrio porteño de Recoleta.

Cronograma del Papa León XIV en Argentina día por día:

Domingo 8 de noviembre

15:30: Sale el avión desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo-Carrasco en dirección a Buenos Aires.

16.30: Llegada a Aeroparque del Papa León XIV.

17:00: El Papa visita el Monumento al General San Martín y a los Ejércitos de la Independencia en la Plaza San Martín.

17:20: Casa Rosada ofrece una ceremonia de bienvenida al Papa.

17:50: León XIV visita al presidente Javier Milei.

18:30: Reunión con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el “Palacio libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento”. Allí pronunciará un discurso.

Lunes 9 de noviembre

09:15: Visita social al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole , en el partido de Almirante Brown.

11:30: Santa Misa en el “Monumento de los Españoles” en Palermo donde ofrecerá su primera homilía en el país.

16:10: Discurso del santo padre en la Universidad Católica Argentina (UCA) en Puerto Madero: “Conociendo el mundo laboral en la Universidad Católica de Argentina”.

17:30: Discurso de León XIV ante líderes de comunidades religiosas en el Palacio San Martín.

18:45: Segunda homilía del Santo Padre ante obispos argentinos y equipos sinodales en la Catedral Metropolitana de la Santísima Trinidad en la que presidirá la celebración de las Vísperas.

19:45: Cena con los obispos en la casa del arzobispo.

Martes 10 de noviembre

07:30: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires del Pontífice hacia Córdoba.

09:00: Llegada de León XIV al aeropuerto de Córdoba “Ingeniero Aeronáutico Ambrosio Taravella”.

10:00: Santa misa multitudinaria en la explanada de la Escuela de Aviación Militar. Tercera homilía del Santo Padre.

15:15: Encuentro con obispos, sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosas, seminarios y agentes de la iglesia local en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción. Discurso del santo padre.

16:55: Salida en avión desde el Aeropuerto Internacional de Córdoba hacia Buenos Aires.

18:10: Llegada a Aeroparque.

20:15: Vigilia con los jóvenes en el “Monumento de los Españoles” y un posterior discurso del santo padre.

Miércoles 11 de noviembre