La economía se mete de lleno en la agenda oficialista y moldea la discusión electoral

La economía se mete de lleno en el seno del Gobierno y moldea la discusión electoral Foto: Foto generada con IA Canal 26

El Gobierno discute internamente los tiempos y condiciones de los acuerdos con gobernadores que deberán sellar para garantizar los entendimientos necesarios en materia legislativa, pero también de cara a la proyección para la reelección del presidente Javier Milei en 2027.

Es en esa conversación se cuela además la situación económica del país, cuyo programa acumula cuestionamientos externos e internos. En función de esa situación, el ministro de Economía, Luis Caputo, pide celeridad a la hora de cerrar los entendimientos con los 13 mandatarios provinciales aliados.

A esa postura se suma el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien sobre el cierre de la semana activó una nueva tanda de reuniones individuales con ellos.

El funcionario dejó de ser ministro del Interior para reemplazar a Adorni en la jefatura de Gabinete. Foto: Hoy Día Córdoba

En el mientras tanto, los gobernadores esperan definiciones para avanzar en la concreción de alianzas que les permita, en algunos casos, reelegir en 2027. Por su parte, el oficialismo trabaja, en paralelo, en la necesidad de impulsar acuerdos que posibiliten la sanción de las leyes que descansan en el Congreso.

Entre la hoja de ruta trazada, la reforma electoral cobra especial atención debido a que instrumentaría cambios claves de cara a los comicios presidenciales del año próximo.

La mesa política deberá desenmarañar las internas con el presidente Javier Milei volcado a la plana internacional.

Agenda presidencial

Esta semana, Javier Milei volverá a Estados Unidos, una vez más, para respaldar a Donald Trump en la previa a las elecciones de medio término del 3 de noviembre y luego viajará a España para reforzar su respaldo a la derecha española ante los comicios anticipados para el 29 de noviembre.

Donald Trump y Javier Milei. Foto: NA

Ajeno al debate doméstico, el ala política intentará acercar posiciones y llegar ordenado al 2027. El calendario apremia y en el oficialismo saben que el mes de octubre será clave para avanzar en materia legislativa y consolidar los primeros pasos de los entendimientos que parece que demorará más de lo esperado.