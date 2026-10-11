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“Que orgullo verte crecer”: Juliana Awada celebró el cumpleaños número 15 de su hija Antonia Macri

La empresaria compartió en sus redes sociales imágenes del viaje a París junto con la adolescente a quien le dedicó un mensaje cargado de emoción.

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Juliana Awada - cumpleaños número 15 - Antonia Macri
Juliana Awada celebró el cumpleaños número 15 de Antonia Macri Foto: @juliana.awada
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¡Felices 15 años, te amamos! Qué orgullo verte crecer y convertirte en la enorme persona que sos”, con ese mensaje Juliana Awada felicitó a su hija Antonia Macri en su cuenta de Instagram por su cumpleaños.

La empresaria eligió para la ocasión una serie de publicaciones que combinaron imágenes del presente con un registro de la infancia de la adolescente. El festejo tuvo como escenario París, ciudad donde Awada recibió los 15 años de la adolescente en una celebración que incluyó distintos momentos documentados a lo largo del día.

Juliana Awada - cumpleaños número 15 - Antonia Macri
Juliana Awada celebró el cumpleaños número 15 de Antonia Macri Foto: @juliana.awada

Se trató de una celebración íntima y familiar, marcada por los paseos y la buena comida.

El festejo se realizó en un restaurante con cortinas de terciopelo rojo y paredes revestidas en rejilla, donde se dispuso una torta pequeña, decorada con frutos rojos y una vela.

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Juliana Awada - cumpleaños número 15 - Antonia Macri
Juliana Awada celebró el cumpleaños número 15 de Antonia Macri Foto: @juliana.awada

En la reunión estuvo también Valentina Barbier, la otra hija de la modelo, fruto de su relación con Bruno Barbier. Las tres aparecen juntas en varias de las imágenes compartidas durante la jornada.

Juliana Awada - cumpleaños número 15 - Antonia Macri
Juliana Awada celebró el cumpleaños número 15 de Antonia Macri Foto: @juliana.awada

La jornada de festejo incluyó también un almuerzo registrado en otra de las fotografías compartidas, en la que Antonia aparece sonriente mientras sostiene un plato con papas fritas.

Como parte de la tradición, Antonia se filmó pidiendo sus tres deseos al cierre de la velada.

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