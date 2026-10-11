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Tras la ofensiva que dejó 12 muertos y centenares de heridos, los Hutíes amenazan con nuevos ataques al espacio aéreo y aeropuertos saudíes

El mensaje se produce en medio de una intensificación de los ataques cruzados entre los insurgentes yemeníes y Arabia Saudí, que respalda militarmente al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

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Explosiones en Riad, Arabia Saudita.
Explosiones en Riad, Arabia Saudita. Foto de archivo, REUTERS. Foto: REUTERS
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Los hutíes del Yemen advirtieron este domingo de que los aeropuertos y el espacio aéreo de Arabia Saudí, con excepción de los de La Meca y Medina, son vulnerables a nuevos ataques, un día después de que un bombardeo contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad causara 12 muertos y 309 heridos, según las autoridades saudíes.

“Son vulnerables a ataques y constituyen escenario de operaciones para nuestras fuerzas”, afirmó el portavoz militar de los insurgentes, Yahya Sarea, en un comunicado publicado en su cuenta oficial de X, en el que instó a todos los afectados a tomarse en serio sus advertencias.

Sarea responsabilizó a Arabia Saudí de “cualquier intento fallido de interceptar” los posibles ataques, y reafirmó el compromiso de los hutíes de mantener la estrategia anunciada por el movimiento, basada en la ecuación “aeropuerto por aeropuerto, bloqueo por bloqueo y escalada por escalada” hasta lograr sus objetivos.

Escalada internacional

El mensaje se produce en medio de una intensificación de los ataques cruzados entre los insurgentes yemeníes y Arabia Saudí, que respalda militarmente al Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

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Hutíes del Yemen. Foto: Reuters/Khaled Abdullah

El ataque hutí del sábado contra el aeropuerto internacional Rey Khalid de Riad causó al menos 12 muertos, entre ellos cuatro saudíes y un estadounidense, y 309 heridos, algunos de ellos en estado crítico, según la Autoridad General de Aviación saudí.

Las autoridades suspendieron temporalmente las operaciones en la terminal mientras evalúan los daños y verifican la seguridad de las instalaciones, sin precisar cuándo se reanudarán los vuelos.

Arabia Saudí, Pakistán y Turquía refuerzan su cooperación tras los ataques hutíes
Arabia Saudí, Pakistán y Turquía refuerzan su cooperación tras los ataques hutíes Foto: (MINISTERIO DE DEFENSA DE ARABIA SAUDÍ)

El ataque fue el segundo contra el aeropuerto de la capital saudí en 24 horas, después de que el viernes una ofensiva atribuida a los insurgentes causara tres muertos y daños en un avión de una aerolínea saudí y otras instalaciones.

Asimismo, las autoridades saudíes informaron el miércoles de otros ataques contra los aeropuertos de Riad y Abha, en el suroeste del reino, que dejaron tres muertos y más de 30 heridos, de varias nacionalidades.

Por otra parte, el portavoz militar de la coalición liderada por Arabia Saudí, Turki al Maliki, informó de que un proyectil cayó en las inmediaciones del aeropuerto internacional Rey Fahd, en Dammam, en la Región Oriental del reino, aunque no ofreció detalles sobre posibles víctimas ni sobre la naturaleza del artefacto.

Los ataques han provocado condenas de varios países árabes y de la Liga Árabe, que calificaron las acciones contra instalaciones de aviación civil de una amenaza para los pasajeros, el personal aeroportuario y la seguridad regional.

Los hutíes, respaldados por Irán, sostienen que sus ataques contra objetivos saudíes, incluidos aeropuertos, instalaciones militares y energéticas, responden a los bombardeos previos de Arabia Saudí contra sus posiciones en el Yemen, en apoyo a las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente, bombardeos que también incluyen objetivos civiles como el aeropuerto de Saná.

Arabia Saudí interviene militarmente en el Yemen desde 2015, después de que los hutíes tomaran Saná, la capital del país, a finales de 2014.

Este artículo fue elaborado a partir de información proporcionada por EFE, con edición de Canal 26.

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