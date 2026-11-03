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Funcionó hasta 1927 y quedó detenida en el tiempo: la mina de oro argentina ubicada a 4.600 metros de altura

A 4.600 metros de altura, una antigua mina de oro conserva las huellas de una gigantesca obra de ingeniería que funcionó hasta 1927 y transformó para siempre una región de La Rioja

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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Mina La Mejicana
La mina está a 4.600 metros de altura. Foto: Facebook / Paula Perez
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En una montaña riojana sobreviven los restos de uno de los proyectos industriales más ambiciosos del país. Se trata de La Mejicana, una mina de oro conectada con Chilecito mediante una extraordinaria obra de ingeniería.

El complejo se encuentra en el cordón del Famatina, en la provincia de La Rioja, a unos 4.600 metros sobre el nivel del mar. La altitud, el clima extremo y la dificultad del terreno convierten al sitio en un destino tan impactante como desafiante.

Aunque la actividad minera terminó hace casi un siglo, las estructuras todavía parecen aferrarse a la montaña.

La mina de oro que transformó una región de La Rioja

La historia minera del Famatina comenzó mucho antes del complejo industrial. Desde finales del siglo XVI circularon relatos sobre la presencia de metales preciosos, que despertaron el interés de exploradores, empresarios y autoridades.

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Mina La Mejicana
Las ruinas mineras del Famatina Foto: Instagram @majofreijo

Hacia finales del siglo XIX, el distrito de La Mejicana ya era un importante centro de extracción de oro, plata, cobre, hierro y plomo. Sin embargo, existía un obstáculo enorme: el material debía trasladarse desde una zona situada a miles de metros de altura hasta Chilecito.

La solución fue el Cable Carril Chilecito–La Mejicana, una de las obras de ingeniería más sorprendentes de su tiempo.

Una obra gigantesca levantada en plena montaña

La construcción, autorizada por la Ley Nacional 4.208, fue adjudicada a la empresa alemana Adolf Bleichert & Co. Los primeros tramos se inauguraron en julio de 1904 y el sistema quedó terminado en diciembre de 1905.

El cablecarril recorría 34.328 metros entre Chilecito y la mina, superando un desnivel aproximado de 3.345 metros. Estaba compuesto por ocho tramos, nueve estaciones, 260 torres, una torre doble, once estructuras tensoras, dos herraduras y un túnel.

Mina La Mejicana
La Mejicana, una mina detenida en el tiempo Foto: Instagram @majofreijo

Las vagonetas bajaban el mineral hasta el valle, desde donde podía continuar en tren al puerto de Rosario y luego hacia Europa.

En el ascenso llevaba combustible, herramientas, alimentos, agua y leña. Una línea telefónica paralela comunicaba las estaciones y permitía coordinar las operaciones.

El cierre que dejó al complejo detenido en el tiempo

El período de mayor actividad se desarrolló entre 1905 y 1923, cuando la mina y el cablecarril funcionaban como partes de un mismo sistema industrial. Las vetas principales, llamadas Upulungos y San Pedro, fueron exploradas mediante kilómetros de socavones que alcanzaron importantes profundidades.

Sin embargo, los elevados costos operativos, las dificultades logísticas, los cambios administrativos y los resultados económicos terminaron afectando la continuidad del proyecto. El cablecarril permaneció activo hasta enero de 1927. Después del cierre hubo estudios para evaluar una posible reapertura, pero ninguno consiguió impulsar una recuperación sostenida.

Mina La Mejicana
El cablecarril que unió la montaña con Chilecito Foto: Instagram @majofreijo

El viento, la nieve y las bruscas variaciones térmicas cubrieron las construcciones de óxido. Aun así, una parte considerable de la estructura resistió y se convirtió en un testimonio excepcional del desarrollo minero argentino de comienzos del siglo XX.

Cómo es La Mejicana en la actualidad

En 1982, el Cable Carril Chilecito–La Mejicana fue declarado Monumento Histórico Nacional. Actualmente, el conjunto constituye uno de los ejemplos más valiosos del patrimonio industrial argentino y es considerado una de las Siete Maravillas de La Rioja.

La primera estación está en el acceso a Chilecito, cerca de la Ruta Nacional 40. Desde allí, las torres avanzan hacia las quebradas. Todavía se observan vagonetas, maquinarias, edificios de piedra y estructuras metálicas.

La mina está a unos 54 kilómetros de Famatina, por un camino de ripio. La travesía requiere vehículo 4x4, prestadores habilitados y guías conocedores de la zona.

Cuándo visitar este rincón histórico argentino

La temporada más accesible suele extenderse entre octubre y abril. En invierno pueden registrarse nevadas, hielo y condiciones meteorológicas que dificultan o impiden el ingreso. Llegar hasta la antigua explotación exige preparación, tiempo y precauciones especiales para permanecer a más de 4.000 metros.

También resulta fundamental no entrar por cuenta propia en túneles o construcciones deterioradas. Más allá de su atractivo turístico, La Mejicana conserva una parte decisiva de la historia productiva nacional. En aquella montaña aparentemente inaccesible permanece la obra que vinculó una mina de oro con el mundo y que, casi cien años después de su cierre, todavía sorprende por su escala, su resistencia y el misterio de sus ruinas.

HistoriaMina de oro
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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