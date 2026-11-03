Por qué Estados Unidos vota los martes: la tradición de 1845 que nació por los viajes a caballo

Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: REUTERS

Estados Unidos mantiene una particular tradición electoral que se remonta al siglo XIX: las elecciones se realizan todos los martes de noviembre. La costumbre no responde a una cuestión política ni a una decisión reciente, sino a una ley federal aprobada por el Congreso en 1845, cuando la mayoría de la población vivía en zonas rurales y dependía de la agricultura.

La elección de ese día estuvo relacionada con las dificultades que tenían los ciudadanos para trasladarse hasta los centros de votación. Los legisladores buscaron establecer una fecha que no interfiriera con las prácticas religiosas, las jornadas de trabajo en el campo ni los días destinados al comercio.

Casi dos siglos después, el calendario electoral estadounidense conserva aquella fórmula, aunque las condiciones sociales y laborales cambiaron considerablemente. La obligatoriedad de votar durante un día hábil también impulsó el desarrollo de alternativas como el sufragio anticipado y el voto por correo.

Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: REUTERS

La ley de 1845 que estableció los martes como día de elecciones en Estados Unidos

La tradición comenzó en 1845, cuando el Congreso estadounidense aprobó una legislación para unificar la fecha de las elecciones presidenciales en todo el país. Hasta ese momento, los estados podían organizar sus comicios en diferentes jornadas, dentro de un período determinado.

La nueva norma estableció que los ciudadanos debían votar el martes posterior al primer lunes de noviembre. De esta manera, se fijó un calendario común para elegir al presidente y al vicepresidente, una medida que buscaba ordenar el proceso electoral y evitar que los resultados de algunos estados condicionaran el voto en otros.

La elección del martes respondió principalmente a las características de la sociedad de aquella época. Gran parte de los estadounidenses vivía en áreas rurales y necesitaba recorrer largas distancias para llegar a los lugares habilitados para sufragar.

Los motivos religiosos y económicos detrás de la elección del martes en Estados Unidos

Uno de los principales factores fue evitar que las elecciones coincidieran con los días de descanso religioso. El sábado era una jornada sagrada para la comunidad judía, mientras que el domingo estaba reservado para el culto y el descanso de los cristianos.

Por ese motivo, los legisladores descartaron el fin de semana. Sin embargo, también debían contemplar el tiempo que necesitaban los ciudadanos para trasladarse hasta los centros de votación. En el siglo XIX, muchas personas viajaban a caballo o en carruajes desde sus hogares hasta las localidades donde podían emitir su sufragio. Si las elecciones se realizaban un lunes, una parte de la población habría tenido que comenzar el recorrido el domingo, lo que entraba en conflicto con las prácticas religiosas.

El martes permitió resolver ese inconveniente: los votantes podían viajar durante el lunes, participar de los comicios al día siguiente y regresar a sus hogares sin alterar el descanso dominical.

También existía una razón económica. Los miércoles eran jornadas importantes para los mercados agrícolas, donde los productores comercializaban sus cosechas. Con el calendario establecido, los campesinos podían trasladarse el lunes, votar el martes y regresar a tiempo para vender sus productos.

Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: REUTERS

¿Por qué las elecciones en Estados Unidos se realizan en noviembre?

La elección de noviembre también estuvo relacionada con el funcionamiento de la economía agrícola de aquella época. Los legisladores buscaron un momento del año en el que las principales tareas de la cosecha ya hubieran terminado, pero el invierno todavía no hubiera comenzado con sus condiciones más rigurosas.

De esa manera, los productores rurales tenían mayor disponibilidad para trasladarse y participar de las elecciones. Además, los caminos todavía eran transitables antes de la llegada de las nevadas y las bajas temperaturas más intensas. La combinación de estos factores convirtió a noviembre en el mes elegido para organizar los comicios presidenciales.

Qué significa la regla del martes después del primer lunes

La legislación de 1845 no estableció simplemente que las elecciones debían realizarse un martes de noviembre. También definió una fórmula específica: el martes posterior al primer lunes del mes.

Esta condición garantiza que los comicios nunca se realicen el 1° de noviembre. La fecha tenía algunas particularidades que los legisladores querían evitar. Por un lado, el 1° de noviembre se celebra el Día de Todos los Santos, una festividad religiosa. Por otro, era una jornada en la que algunos comerciantes y contadores realizaban balances y operaciones vinculadas al cierre del mes anterior.

Con esta fórmula, las elecciones siempre quedan comprendidas entre el 2 y el 8 de noviembre.

Por qué el sistema electoral estadounidense mantiene el voto los martes

Aunque las condiciones de vida cambiaron desde 1845, Estados Unidos conserva el calendario establecido hace casi dos siglos. Sin embargo, la decisión genera cuestionamientos porque el martes es un día laboral y muchas personas tienen dificultades para acercarse a votar.

Elecciones de medio término en Estados Unidos. Foto: REUTERS

A diferencia de lo que ocurría en el siglo XIX, actualmente la mayoría de los ciudadanos no necesita recorrer largas distancias a caballo para llegar a las urnas. Sin embargo, los horarios de trabajo, las obligaciones familiares y los traslados siguen siendo obstáculos para parte del electorado.

Por ese motivo, los estados ampliaron las alternativas para participar de los comicios. Entre ellas se encuentran el voto anticipado, que permite sufragar antes del día oficial, y el voto por correo, una modalidad que facilita la participación sin necesidad de concurrir personalmente a un centro electoral.

Así, una decisión tomada para resolver las necesidades de una sociedad agrícola del siglo XIX continúa definiendo cuándo votan millones de estadounidenses en la actualidad.