Tiroteo frente a un colegio en El Palomar: un padre expolicía recibió un balazo al enfrentar a delincuentes

Tiroteo en El Palomar. Foto: TN

Tres delincuentes balearon al padre de una alumna en medio de un intento de robo de su camioneta frente al reconocido Colegio Emaus de El Palomar, sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, este jueves por la mañana al momento en el que la víctima se encontraba dejando a su hija en el jardín de infantes de la institución.

El contexto del hecho fue que la víctima se identificó con su voz en alto como personal policial al ver a los tres sospechosos intentando cometer un ilícito. Así, desencadenó un enfrentamiento armado en el lugar que finalizó con el padre herido de bala en la zona del abdomen. Luego llegó el SAME para llevarse al retirado comisario mayor de la Policía Bonaerense de urgencia al hospital Posadas.

Tiroteo frente a un colegio en El Palomar: un padre ex policía recibió un balazo al enfrentar a delincuentes. Créditos: TN.

¿Qué dijeron los testigos?

“A las 7:25 llevo a mi nene al colegio porque 7:40 tocan el timbre de entrada. Cuando estoy dando la vuelta, los papás estaban cortando la calle y me tuve que bajar una cuadra y media antes del colegio. Pregunté qué había pasado y me dijeron que le habían pegado un balazo a un papá, un comisario retirado”, relató Claudio, el padre de un alumno del colegio, en diálogo con el programa Desayuno Americano de América.

Otra madre de un niño del establecimiento le comentó a TN que fue testigo de primera mano de lo ocurrido cuando ella llegaba a la escuela para dejar a su hijo: “Nosotros llegábamos y frenaron dos autos, empezaron a bajar personas y a apuntarle a todos los autos que estaban estacionados. Y ahí empezaron los disparos”.

Y continuó su relato: “Los ladrones se subieron a los autos y salieron. Eran dos autos, uno que frenó más adelante y una camioneta que se detuvo a la altura de mi auto. Y apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla, y enseguida comenzó el tiroteo”.

Tiroteo en la puerta del reconocido Colegio Emaus de El Palomar. Foto: Freepik

Se refirió al padre baleado al recordar el suceso: “En un momento yo escucho tiros, baja este señor, empieza a correr a los delincuentes y comenzaron los disparos. Los ladrones se suben a los autos y salen rápido, y en ese momento el padre cae en la calle con la herida en el abdomen”.

Circula una versión que supone que el hombre habría llegado a herir a dos delincuentes pero ella afirmó que no vio nada mientras que otros testigos aseguran haber visto esos disparos. “Estaba consciente y pidió que le avisen a la mamá de la nena”, concluyó su relato.