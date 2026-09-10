comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Tiroteo frente a un colegio en El Palomar: un padre expolicía recibió un balazo al enfrentar a delincuentes

La escena de terror se vivió a plena luz del día y frente a decenas de padres y alumnos. Un comisario retirado fue baleado durante un enfrentamiento con delincuentes que intentaban robar una camioneta frente a un colegio de El Palomar.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Tiroteo en El Palomar.
Tiroteo en El Palomar. Foto: TN
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Tres delincuentes balearon al padre de una alumna en medio de un intento de robo de su camioneta frente al reconocido Colegio Emaus de El Palomar, sobre la calle Ingeniero Santiago Brian al 900, este jueves por la mañana al momento en el que la víctima se encontraba dejando a su hija en el jardín de infantes de la institución.

El contexto del hecho fue que la víctima se identificó con su voz en alto como personal policial al ver a los tres sospechosos intentando cometer un ilícito. Así, desencadenó un enfrentamiento armado en el lugar que finalizó con el padre herido de bala en la zona del abdomen. Luego llegó el SAME para llevarse al retirado comisario mayor de la Policía Bonaerense de urgencia al hospital Posadas.

Tiroteo frente a un colegio en El Palomar: un padre ex policía recibió un balazo al enfrentar a delincuentes. Créditos: TN.

¿Qué dijeron los testigos?

“A las 7:25 llevo a mi nene al colegio porque 7:40 tocan el timbre de entrada. Cuando estoy dando la vuelta, los papás estaban cortando la calle y me tuve que bajar una cuadra y media antes del colegio. Pregunté qué había pasado y me dijeron que le habían pegado un balazo a un papá, un comisario retirado”, relató Claudio, el padre de un alumno del colegio, en diálogo con el programa Desayuno Americano de América.

Otra madre de un niño del establecimiento le comentó a TN que fue testigo de primera mano de lo ocurrido cuando ella llegaba a la escuela para dejar a su hijo: “Nosotros llegábamos y frenaron dos autos, empezaron a bajar personas y a apuntarle a todos los autos que estaban estacionados. Y ahí empezaron los disparos”.

Contenido Recomendado

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev:hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev: hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos:al menos un muerto y seis heridos en Minneapolis

Un nuevo tiroteo en Estados Unidos: al menos un muerto y seis heridos en Minneapolis

Y continuó su relato: “Los ladrones se subieron a los autos y salieron. Eran dos autos, uno que frenó más adelante y una camioneta que se detuvo a la altura de mi auto. Y apenas abrieron la puerta me apuntaron por la ventanilla, y enseguida comenzó el tiroteo”.

Tiroteo
Tiroteo en la puerta del reconocido Colegio Emaus de El Palomar. Foto: Freepik

Se refirió al padre baleado al recordar el suceso: “En un momento yo escucho tiros, baja este señor, empieza a correr a los delincuentes y comenzaron los disparos. Los ladrones se suben a los autos y salen rápido, y en ese momento el padre cae en la calle con la herida en el abdomen”.

Circula una versión que supone que el hombre habría llegado a herir a dos delincuentes pero ella afirmó que no vio nada mientras que otros testigos aseguran haber visto esos disparos. “Estaba consciente y pidió que le avisen a la mamá de la nena”, concluyó su relato.

TiroteoDelincuentesDelitos
Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Un hombre atacó con una piedra a una mujer en una sala de espera de Córdoba:fue detenido por odio a la identidad de género

    Un hombre atacó con una piedra a una mujer en una sala de espera de Córdoba: fue detenido por odio a la identidad de género

  2. “No la dejaba vivir”:la abuela de la joven de 18 años asesinada en Ituzaingó habló sobre el acusado

    “No la dejaba vivir”: la abuela de la joven de 18 años asesinada en Ituzaingó habló sobre el acusado

  3. Femicidio en Ituzaingó:detuvieron al joven acusado de asesinar a su novia de 18 años y a otros dos hombres por encubrimiento

    Femicidio en Ituzaingó: detuvieron al joven acusado de asesinar a su novia de 18 años y a otros dos hombres por encubrimiento

  4. Video:así se escapó Elías Barrionuevo, el acusado de asesinar a su novia en Ituzaingó

    Video: así se escapó Elías Barrionuevo, el acusado de asesinar a su novia en Ituzaingó

  5. Video indignante:un adolescente acarició a un gato, le pisó la cabeza con fuerza y se fue caminando como si nada

    Video indignante: un adolescente acarició a un gato, le pisó la cabeza con fuerza y se fue caminando como si nada
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei todavía evalúa viajar a Reino Unido:la agenda que prepara el Gobierno en medio de la tensión por Malvinas

Milei todavía evalúa viajar a Reino Unido: la agenda que prepara el Gobierno en medio de la tensión por Malvinas

El Gobierno amplía las denuncias y apunta contra directivos de las petroleras que operan en Malvinas

Mayra Mendoza presentó un proyecto de ley para instalar carteles sobre prevención del suicidio en puntos estratégicos

Cámara de Diputados:la oposición logró aprobar su plan de trabajo sobre la emergencia en Discapacidad y la morosidad

Economía

Calendario de pagos ANSES:quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cuáles son los montos

Calendario de pagos ANSES: quiénes cobran este jueves 10 de septiembre y cuáles son los montos

Se conoce el dato de inflación de agosto:qué número espera el Gobierno y qué proyectan los analistas

Suiza busca trabajadores para la construcción:ofrece salarios de hasta 6.500 euros y hay más de 20.000 vacantes

Una reconocida marca de ropa entró en concurso de acreedores por una deuda millonaria:tiene locales en Palermo, Recoleta y Flores

Internacionales

Es el túnel de Agua Negra:la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Es el túnel de Agua Negra: la enorme tuneladora que perfora la cordillera de los Andes para unir San Juan con Chile

Video:así fue el ataque que Ucrania lanzó contra una planta de gas en el Ártico ruso

¿China se prepara para la guerra?:Pekín reforma su Ley de Movilización de la Defensa Nacional

Buscan voluntarios para vivir en un refugio natural de Buenos Aires:ofrecen alojamiento, comida y formación en agroecología