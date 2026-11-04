comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

“La razón por la que perdimos es la guerra”: JD Vance culpó al conflicto con Irán por la derrota republicana en los midterms 2026

El vicepresidente de Estados Unidos atribuyó la impopular ofensiva que inició Donald Trump contra la República Islámica. “El propio presidente lo dijo anoche”, escribió el número 2 del ejecutivo norteamericano.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
J.D. Vance.
J.D. Vance. Foto: via REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

JD Vance, vicepresidente de Estados Unidos, atribuyó al descontento por la impopular guerra que Donald Trump lanzó contra Irán como la principal causa de la dura derrota republicana en las elecciones de medio término en la que los demócratas recuperaron el control del Congreso.

“La razón por la que perdimos es la guerra. El propio presidente lo dijo anoche”, escribió el funcionario estadounidense en una larga publicación en X, horas después de que los pronósticos confirmaran amplias mayorías demócratas en el Senado y la Cámara de Representantes.

El número dos de Trump advirtió que aunque sus colegas de partido quieran “defender que valió la pena perder el Senado” durante los próximos seis años, “todo el mundo” sabe el motivo del fracaso en las urnas.

“Cualquier conversación honesta sobre el rumbo que debemos tomar a partir de ahora tiene que empezar por ahí”, insistió el posible aspirante a la presidencia en 2028. “Sigo teniendo esperanza en nuestro país. A quienes están furiosos y quieren decir ‘se lo advertimos’: tienen razón, nos lo advirtieron”, reconoció.

Contenido Recomendado

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Donald Trump.

Elecciones en Estados Unidos:cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump

Elecciones en Estados Unidos: cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump
JD Vance. Foto: via REUTERS

En su extensa reflexión, en la que parece querer distanciarse de Trump, Vance afirmó que “el principal problema no es la participación” en los comicios, sino que muchos de los que votaron por la dupla presidencial en 2024, dieron un giro y votaron a los demócratas este martes.

“Habrá muchas disputas internas y discusiones sobre qué pasó y por qué. Uno de los encuestadores a los que más respeto me dijo que nuestro mensaje económico no fue lo suficientemente contundente en la recta final. Estoy seguro de que es cierto. Pero la verdadera razón por la que perdimos es evidente para casi todos”, insistió sobre la guerra.

JD Vance y Donald Trump Foto: REUTERS

Los demócratas superaron las expectativas en unas elecciones vistas como un termómetro de la gestión de Trump y atravesadas por el descontento ante la inflación y las subas del combustible, vistas como una consecuencia directa de la guerra en Irán y la interrupción del tráfico en el estratégico estrecho de Ormuz.

“Tenía una sensación negativa de cara al martes, pero aun así, esto me dejó impactado”, agregó Vance en X.

Un hombre frente al Capitolio de Estados Unidos.
Cambia la composición del Congreso tras las Midterms. Foto: REUTERS

La ola azul se extendió mucho más allá de las previsiones y logró dar un vuelco a los escaños del Senado en Texas, Kansas, Maine, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio. En varios de estos estados no se elegía a un demócrata en décadas.

Los demócratas también recuperaron la Cámara de Representantes con una mayoría que podría alcanzar los 258 escaños, también según proyecciones de NBC, muy por encima de los 218 necesarios para controlar el hemiciclo.

midtermsJ.D. VanceEstados Unidos
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Video impactante:así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

    Video impactante: así fue el accidente en ala delta en Río de Janeiro en el que murieron un argentino y su instructor

  2. Elecciones en Israel:el escrutinio final dejó un revés para Netanyahu y la oposición tiene la llave para formar Gobierno

    Elecciones en Israel: el escrutinio final dejó un revés para Netanyahu y la oposición tiene la llave para formar Gobierno

  3. Crisis bancaria en Paraguay:protestas frente al Congreso para exigir la devolución de los ahorros y un juicio político a Santiago Peña

    Crisis bancaria en Paraguay: protestas frente al Congreso para exigir la devolución de los ahorros y un juicio político a Santiago Peña

  4. Elecciones en Estados Unidos:cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump

    Elecciones en Estados Unidos: cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump

  5. Crisis bancaria en Paraguay:intervinieron Ueno Bank, detuvieron a ocho directivos y renunció el presidente del Banco Central

    Crisis bancaria en Paraguay: intervinieron Ueno Bank, detuvieron a ocho directivos y renunció el presidente del Banco Central
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

Javier Milei en su llegada a Madrid, España. Foto: EFE.

Kicillof destacó el mensaje del Papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján:“No podemos naturalizar la crueldad”

Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV antes de su llegada a Argentina:“Lo esperamos, Santo Padre”

La causa $LIBRA podría reabrirse:Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

Economía

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026: cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

Internacionales

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Donald Trump.

“La razón por la que perdimos es la guerra”:JD Vance culpó al conflicto con Irán por la derrota republicana en los midterms 2026

Elecciones en Estados Unidos:cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump

Elecciones en Israel:el escrutinio final dejó un revés para Netanyahu y la oposición tiene la llave para formar Gobierno