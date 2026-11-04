Elecciones en Estados Unidos: cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump. Foto: REUTERS

La derrota del Partido Republicano en las elecciones de medio término de Estados Unidos introdujo un nuevo factor de incertidumbre para el gobierno de Javier Milei. El cambio de correlación de fuerzas en Washington podría afectar la capacidad de la administración de Donald Trump para repetir una asistencia financiera directa a la Argentina en caso de una nueva turbulencia cambiaria durante los próximos años.

La preocupación surge porque los demócratas cuestionaron en reiteradas oportunidades el respaldo brindado por la Casa Blanca al gobierno argentino y, tras alcanzar el control de ambas cámaras del Congreso, cuentan ahora con mayores herramientas para condicionar o encarecer políticamente una eventual ayuda futura.

La asistencia estadounidense se convirtió en un componente central de la estrategia financiera de la administración Milei. Durante la campaña legislativa argentina del año pasado, el gobierno de Trump respaldó abiertamente al oficialismo mediante el anuncio de un swap por 20.000 millones de dólares, aunque en la práctica los desembolsos efectivos no habrían superado los 2.000 millones. A ello se sumó la intervención directa del Tesoro estadounidense para sostener la estabilidad cambiaria en momentos de fuerte presión sobre el mercado.

El Congreso demócrata pone bajo la lupa la ayuda financiera a la Argentina

El nuevo escenario político en Washington podría modificar las condiciones de ese respaldo. Legisladores demócratas ya impulsan iniciativas orientadas a limitar este tipo de operaciones. Entre ellas se destacan la “No Argentina Bailout Act”, que propone suspender mecanismos de asistencia financiera vinculados con la Argentina, y la “American Farmers First Act”, destinada a compensar a productores estadounidenses afectados por la competencia de las exportaciones argentinas.

De acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), una mayoría demócrata no tendría facultades para bloquear por sí sola una eventual nueva intervención del Tesoro, pero sí podría dificultarla significativamente y elevar sus costos políticos. El resultado sería una reducción del margen de maniobra de la Casa Blanca para actuar con la rapidez que exigió la crisis financiera de 2025.

Sin embargo, existen factores que moderan los escenarios más negativos. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, sostuvo en diversas ocasiones que repetiría una asistencia similar a la otorgada a la Argentina porque consideró que resultó beneficiosa para los intereses estadounidenses. Tanto Bessent como el ministro de Economía, Luis Caputo, sostienen que el respaldo financiero podría reeditarse en 2027 si las condiciones económicas lo requirieran.

Scott Bessent sostuvo en diversas ocasiones que repetiría una asistencia similar a la otorgada a la Argentina. Foto: X @SecScottBessent

Vaca Muerta, China y la nueva relación entre Washington y Buenos Aires

La clave pasará ahora por observar la orientación que adopte el Partido Demócrata hacia América Latina y, particularmente, hacia la Argentina. La relación bilateral presenta actualmente características diferentes a las de años anteriores debido al papel estratégico que adquirió Vaca Muerta. El desarrollo del yacimiento no convencional atrajo inversiones crecientes de compañías estadounidenses, profundizando los vínculos económicos y energéticos entre ambos países.

Otro elemento de análisis será la posición demócrata respecto de China. La administración Trump presionó en numerosas oportunidades para que la Argentina limitara su acercamiento a Beijing, convirtiendo la disputa geopolítica entre ambas potencias en un componente central de la relación bilateral.

La incógnita es si una nueva mayoría demócrata mantendrá esa presión o apostará por una estrategia más flexible respecto de la presencia china en la región. La respuesta podría influir tanto en la política exterior argentina como en la disposición de Washington para sostener financieramente al gobierno de Milei.

Donald Trump presionó en numerosas oportunidades para que la Argentina limitara su acercamiento a Beijing. Foto: Reuters (Evan Vucci)

Deuda, tasas globales y los desafíos financieros de 2027

Según el CEPA, el panorama presenta además luces y sombras desde el frente financiero internacional. Por un lado, las altas tasas de interés globales asociadas a las políticas impulsadas por Trump mantienen prácticamente cerrado el acceso de la Argentina a los mercados voluntarios de crédito. Por otro, el mandatario republicano continúa siendo el principal respaldo político externo del gobierno libertario, por lo que un debilitamiento de su liderazgo representa un riesgo para la estrategia oficial.

Paradójicamente, algunas decisiones de la administración estadounidense también generaron beneficios indirectos para la economía argentina. El conflicto con Irán, cuyo costo para Washington superó los 43.500 millones de dólares, impulsó los precios internacionales de la energía.

Para la Argentina, la suba del petróleo derivó en un intercambio comercial récord y permitió al Banco Central adquirir alrededor de 14.000 millones de dólares. A ello se suma una mejora de la balanza energética que, con los precios actuales, podría aportar más de 5.000 millones de dólares adicionales hasta fin de año.

los demócratas cuestionaron en varias oportunidades el respaldo de la Casa Blanca al gobierno de Javier Milei. Foto: REUTERS

Más allá de esos factores favorables, el principal desafío permanece en el horizonte financiero de 2027. La Casa Rosada deberá afrontar vencimientos por alrededor de 4.000 millones de dólares y continúa dependiendo del respaldo externo para garantizar la estabilidad cambiaria.

Hasta ahora, sostiene el CEPA, los organismos internacionales de crédito terminaron acompañando los requerimientos argentinos bajo la influencia política de Trump. Pero un Congreso controlado por la oposición y una Casa Blanca con menor capacidad de presión podrían modificar ese equilibrio.

El triunfo demócrata plantea una combinación compleja para la Argentina. Mientras que una eventual moderación de las políticas económicas de Trump podría contribuir a mejorar las condiciones financieras globales, también amenaza con debilitar el sostén político internacional sobre el que se apoya una porción relevante del programa económico de Milei para atravesar los desafíos de 2027.