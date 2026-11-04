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Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV antes de su llegada a Argentina: “Lo esperamos, Santo Padre”

El presidente argentino publicó un mensaje en su cuenta oficial de Twitter dirigido al Sumo Pontífice, que arribará el domingo 8 de noviembre y será recibido en la Casa Rosada.

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El Papa León XIV y Javier Milei
El Gobierno invitó formalmente al Sumo Pontífice al país. Foto: Argentina.gob.ar
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Javier Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV a cuatro días de su llegada a la Argentina prevista para el domingo 8 de noviembre. A través de su cuenta oficial de Twitter, el presidente expresó su alegría por la visita y le dedicó un mensaje de fe, esperanza y paz: “Lo esperamos, Santo Padre”.

Su Santidad, la Argentina lo espera con enorme alegría”, escribió Milei en el inicio de su mensaje. “Será un gran honor recibirlo en nuestra tierra. Que su visita fortalezca la fe, renueve la esperanza y lleve un mensaje de paz a todos los argentinos”, agregó.

Finalmente, el mandatario cerró su publicación con una expresión dirigida al pontífice: “¡Lo esperamos, Santo Padre!”. El mensaje se conoció después de que León XIV pidiera oraciones por su gira sudamericana durante la audiencia general de este miércoles en el Vaticano.

Cuándo se reunirán Javier Milei y el Papa León XIV en la Casa Rosada

El encuentro entre Milei y el Papa está previsto para el domingo 8 de noviembre a las 17.50, según el programa oficial difundido. León XIV llegará a Aeroparque a las 16.30 desde Montevideo y posteriormente, visitará el Monumento al General San Martín y participará de la ceremonia de bienvenida en la sede del Poder Ejecutivo.

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Tras su reunión con Milei, el Sumo Pontífice asistirá a un encuentro con autoridades nacionales, representantes de la sociedad civil e integrantes del cuerpo diplomático en el Palacio Libertad.

La visita se concretará después de las invitaciones formuladas por el Gobierno argentino y la Iglesia local. Según informó oficialmente la Cancillería, será la primera visita de un pontífice a la Argentina en 39 años desde el viaje de Juan Pablo II en 1987.

Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano. Foto: REUTERS.
Javier Milei junto a León XIV en el Vaticano Foto: Reuters

Cómo seguirá la agenda del Papa hasta el 11 de noviembre

El lunes 9, León XIV visitará el Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, celebrará una misa multitudinaria en el Monumento de los Españoles, en Palermo; y mantendrá encuentros con representantes del mundo del trabajo y de distintas comunidades religiosas.

El martes 10 viajará a Córdoba, donde encabezará una misa en la Escuela de Aviación Militar antes de regresar a Buenos Aires para participar de una vigilia con jóvenes.

Finalmente, el miércoles 11 celebrará una misa frente a la Basílica de Luján después de visitar el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires. Su partida hacia Lima, Perú, está prevista para las 14 desde Ezeiza.

La llegada de León XIV también implicará modificaciones en los servicios públicos y el transporte durante las celebraciones. El Gobierno nacional y las jurisdicciones involucradas coordinarán los operativos de seguridad y circulación para facilitar la participación de los fieles.

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