Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España: el giro inesperado en su agenda

Javier Milei en su llegada a Madrid en uno de sus viajes a España.

Javier Milei llegó este miércoles 4 de noviembre a Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, pero no asistirá a la ceremonia inaugural ni a la cena de gala ofrecida por los reyes Felipe VI y Letizia. En cambio, el presidente argentino mantendrá un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido español Vox, en medio de las tensiones con el gobierno de Pedro Sánchez.

Por qué Milei no asistirá a la inauguración de la Cumbre Iberoamericana ni a la cena con los reyes

La ceremonia inaugural de la cumbre está prevista para este miércoles en el Teatro Real de Madrid con la presencia de los reyes de España y la participación del presidente Pedro Sánchez y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Posteriormente, Felipe VI y Letizia ofrecerán una cena de bienvenida en el Palacio Real, destinada a las delegaciones participantes. Sin embargo, ninguna de estas actividades figura en el programa oficial del mandatario argentino y desde el Gobierno no informaron los motivos del cambio de agenda.

La ausencia se dio en un escenario de tensiones diplomáticas entre Milei y Sánchez, a quien el líder de La Libertad Avanza criticó públicamente durante sus anteriores visitas a España. Por el momento, la Casa Rosada no comunicó oficialmente los motivos de su decisión de no participar en los actos de apertura.

Según informó EFE, esta será la octava visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. Su viaje anterior a Madrid estuvo marcado por los cuestionamientos públicos al Gobierno de Sánchez.

La agenda completa de Milei en España: cuándo participará de la cumbre y regresará a Argentina

Miércoles 4 de noviembre , 18.30: reunión con Santiago Abascal, presidente de Vox.

Jueves 5 de noviembre , 05.00: participación en la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana. 13:30: el presidente Javier Milei se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 17.00: partida del avión presidencial ARG-01 hacia Argentina.

Viernes 6 de noviembre, 07.30: llegada prevista al país.

La cumbre se desarrolla bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo” y representa la cuarta edición organizada por España.

Tras completar su participación en Madrid, Milei regresará a Buenos Aires, donde está prevista la llegada del Papa León XIV para el domingo 8 de noviembre, con quien mantendrá un encuentro oficial en la Casa Rosada.