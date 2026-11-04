comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España: el giro inesperado en su agenda

El presidente llegó a Madrid, pero se ausentará de los primeros actos oficiales. En paralelo, tendrá un encuentro con Santiago Abascal, líder de Vox.

Canal 26
Por Canal 26
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Javier Milei en su llegada a Madrid, España. Foto: EFE.
Javier Milei en su llegada a Madrid en uno de sus viajes a España.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Javier Milei llegó este miércoles 4 de noviembre a Madrid para participar de la XXX Cumbre Iberoamericana, pero no asistirá a la ceremonia inaugural ni a la cena de gala ofrecida por los reyes Felipe VI y Letizia. En cambio, el presidente argentino mantendrá un encuentro con Santiago Abascal, líder del partido español Vox, en medio de las tensiones con el gobierno de Pedro Sánchez.

Por qué Milei no asistirá a la inauguración de la Cumbre Iberoamericana ni a la cena con los reyes

La ceremonia inaugural de la cumbre está prevista para este miércoles en el Teatro Real de Madrid con la presencia de los reyes de España y la participación del presidente Pedro Sánchez y del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand.

Posteriormente, Felipe VI y Letizia ofrecerán una cena de bienvenida en el Palacio Real, destinada a las delegaciones participantes. Sin embargo, ninguna de estas actividades figura en el programa oficial del mandatario argentino y desde el Gobierno no informaron los motivos del cambio de agenda.

La ausencia se dio en un escenario de tensiones diplomáticas entre Milei y Sánchez, a quien el líder de La Libertad Avanza criticó públicamente durante sus anteriores visitas a España. Por el momento, la Casa Rosada no comunicó oficialmente los motivos de su decisión de no participar en los actos de apertura.

Contenido Recomendado

Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV antes de su llegada a Argentina:“Lo esperamos, Santo Padre”

El Papa León XIV y Javier Milei

Elecciones en Estados Unidos:cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump

Elecciones en Estados Unidos: cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump

Según informó EFE, esta será la octava visita de Milei a España desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2023. Su viaje anterior a Madrid estuvo marcado por los cuestionamientos públicos al Gobierno de Sánchez.

La agenda completa de Milei en España: cuándo participará de la cumbre y regresará a Argentina

  • Miércoles 4 de noviembre, 18.30: reunión con Santiago Abascal, presidente de Vox.
  • Jueves 5 de noviembre, 05.00: participación en la sesión plenaria de la Cumbre Iberoamericana. 13:30: el presidente Javier Milei se reúne con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. 17.00: partida del avión presidencial ARG-01 hacia Argentina.
  • Viernes 6 de noviembre, 07.30: llegada prevista al país.

La cumbre se desarrolla bajo el lema “Iberoamérica. Juntos construimos nuestra Comunidad. Juntos la proyectamos hacia el futuro y hacia el mundo” y representa la cuarta edición organizada por España.

Tras completar su participación en Madrid, Milei regresará a Buenos Aires, donde está prevista la llegada del Papa León XIV para el domingo 8 de noviembre, con quien mantendrá un encuentro oficial en la Casa Rosada.

Javier MileiEspañaGobierno
Canal 26
Canal 26

Mesa de redacción

Notas Más leídas

  1. La causa $LIBRA podría reabrirse:Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

    La causa $LIBRA podría reabrirse: Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

  2. La irónica reacción en inglés de Cristina Kirchner tras la dura derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos:“Beautiful morning”

    La irónica reacción en inglés de Cristina Kirchner tras la dura derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos: “Beautiful morning”

  3. Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV antes de su llegada a Argentina:“Lo esperamos, Santo Padre”

    Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV antes de su llegada a Argentina: “Lo esperamos, Santo Padre”

  4. Hablaban de 3 países europeos y la jefa del FMI intervino para mencionar a Argentina:“Lo están haciendo muy bien”

    Hablaban de 3 países europeos y la jefa del FMI intervino para mencionar a Argentina: “Lo están haciendo muy bien”

  5. Dónde vive y trabaja el presidente de Argentina:las diferencias entre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos

    Dónde vive y trabaja el presidente de Argentina: las diferencias entre la Casa Rosada y la Quinta de Olivos
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Milei no asistió a la apertura de la Cumbre Iberoamericana ni cenará con los reyes de España:el giro inesperado en su agenda

Javier Milei en su llegada a Madrid, España. Foto: EFE.

Kicillof destacó el mensaje del Papa León XIV y anticipó una movilización masiva en Luján:“No podemos naturalizar la crueldad”

Milei le dio la bienvenida al Papa León XIV antes de su llegada a Argentina:“Lo esperamos, Santo Padre”

La causa $LIBRA podría reabrirse:Casación evaluará el pedido de los inversores que quieren ser querellantes

Economía

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026:cuál es el nuevo límite de ingresos

PAMI actualizó los requisitos para acceder a medicamentos gratis en noviembre de 2026: cuál es el nuevo límite de ingresos

El Gobierno dio marcha atrás con el proyecto de ley que proponía cobrar Ganancias por la venta de Cedear

En una jornada marcada por las elecciones en EE.UU., el riesgo país se establece por encima de los 800 puntos, tocando los valores más altos en un año

Bancos cerrados en noviembre:cuándo habrá 5 días sin atención bancaria en Argentina

Internacionales

Midterms USA 2026:Donald Trump reconoció la derrota republicana y afirmó que está dispuesto a “trabajar” con la nueva mayoría del Congreso

Donald Trump.

“La razón por la que perdimos es la guerra”:JD Vance culpó al conflicto con Irán por la derrota republicana en los midterms 2026

Elecciones en Estados Unidos:cómo podría impactar en Argentina la derrota de Donald Trump

Elecciones en Israel:el escrutinio final dejó un revés para Netanyahu y la oposición tiene la llave para formar Gobierno