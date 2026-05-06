Independiente Riv. (M) Vs Fluminense Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Independiente Riv. (M) vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 06/05/2026, a partir de las 21:30hs.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Malvinas Argentinas, ubicado en Mendoza.

¿Por dónde ver en vivo Independiente Riv. (M) vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Independiente Riv. (M) y Fluminense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Independiente Riv. (M) vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Tejera, Gustavo, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Independiente Riv. (M) y Fluminense por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 21:30 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza.