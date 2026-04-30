Bolívar vs. Fluminense EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026
Sigue en directo el partido entre Bolívar y Fluminense por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.
¿A qué hora juegan Bolívar vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Jueves, 30/04/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Hernando Siles, ubicado en La Paz.
¿Por dónde ver en vivo Bolívar vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Bolívar y Fluminense se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Bolívar vs. Fluminense, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro López López, Derlis Fabián, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.
Bienvenido a la transmisión en vivo del partido entre Bolívar y Fluminense válido por Copa Libertadores 2026. Sigue nuestro minuto a minuto e infórmate de todas las incidencias del encuentro desde las 19:00, cuando comiencen las acciones en el estadio Hernando Siles de La Paz.
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