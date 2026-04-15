Cruzeiro Vs U. Católica Foto: Canal 26

¿A qué hora juegan Cruzeiro vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026? El partido se juega este Miércoles, 15/04/2026, a partir de las 19:00.

El encuentro tendrá lugar en el estadio Governador Magalhães Pinto, ubicado en Belo Horizonte.

¿Por dónde ver en vivo Cruzeiro vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026? El encuentro entre Cruzeiro y U. Católica se podrá ver en directo por Disney+ Premium, Fox Sports 3, disponible en televisión en directo.

Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Cruzeiro vs. U. Católica, por Copa Libertadores 2026? El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Betancur Gutiérrez, Carlos Andrés, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Todo listo para llevarles en vivo el partido entre Cruzeiro y U. Católica por Copa Libertadores 2026. La pelota comenzará a rodar a las 19:00 y aquí te iremos contando absolutamente todo lo que suceda en el estadio Governador Magalhães Pinto de Belo Horizonte.