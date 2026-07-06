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Argentina vs Egipto en el Mundial 2026: fecha, horario y dónde ver en TV y online

Todo lo que tenés que saber para ver el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026: fecha, hora, estadio y transmisión.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
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Argentina vs Egipto, por los 8vos de final.
Argentina vs Egipto, por los 8vos de final. Foto: Canal26.com
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Cuándo y dónde ver el partido entre Argentina y Egipto por el Mundial 2026. El encuentro se jugará a las 13:00 en el estadio Atlanta de Atlanta. En esta nota encontrás horario, canal de TV, datos del partido y toda la información para no perderte el encuentro.

¿A qué hora juegan Argentina vs. Egipto, por Mundial 2026?

El partido se juega este Martes, 07/07/2026, a partir de las 13:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Atlanta, ubicado en Atlanta.

¿Por dónde ver en vivo Argentina vs. Egipto, por Mundial 2026?

El encuentro entre Argentina y Egipto se podrá ver en directo por Telefe, TV Pública AR, TyC Sports, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.

¿Quién es el árbitro de Argentina vs. Egipto, por Mundial 2026?

El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro A confirmar, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.

Cuándo empieza y cuándo termina el Mundial 2026

El Mundial 2026 empieza el jueves 11 de junio. El partido inaugural será México vs. Sudáfrica, por el Grupo A, y se jugará en el Estadio Azteca de Ciudad de México. El viernes 12 harán sus estrenos los otros anfitriones: Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina y Estados Unidos a Paraguay. Luego, se comenzarán a disputar el resto de los encuentros de la fase de grupos.

La final será el domingo 19 de julio en el MetLife Stadium ubicado en East Rutherford, Estados Unidos. Para llegar a esta instancia, las selecciones deberán superar su grupo y las instancias de: dieciseisavos de final, octavos de final, cuartos de final y semifinal.

Cuántos grupos hay en el Mundial 2026

El Mundial 2026 cuenta con 48 selecciones, distribuidas en 12 grupos de 4 equipos cada uno. Para avanzar a la siguiente ronda clasificarán los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

Todos los grupos del Mundial 2026

  • Grupo A: México - Sudáfrica - Corea del Sur - República Checa
  • Grupo B: Canadá - Bosnia y Hezegovina - Qatar - Suiza
  • Grupo C: Brasil - Marruecos - Haití- Escocia
  • Grupo D: Estados Unidos - Paraguay - Australia - Turquía
  • Grupo E: Alemania - Curazao - Costa de Marfil - Ecuador
  • Grupo F: Países Bajos - Japón - Suecia - Túnez
  • Grupo G: Bélgica - Egipto - Irán - Nueva Zelanda
  • Grupo H: España - Cabo Verde - Arabia Saudita - Uruguay
  • Grupo I: Francia - Senegal - Irak - Noruega
  • Grupo J: Argentina - Argelia - Austria - Jordania
  • Grupo K: Portugal - RD Congo - Uzbekistán - Colombia
  • Grupo L: Inglaterra - Croacia - Ghana - Panamá

Fixture interactivo: días y horarios de todos los partidos del Mundial 2026

*Los horarios corresponden a la Argentina

Todos los estadios del Mundial 2026: dónde quedan y qué capacidad tienen

Los cambios en los partidos que implementó la FIFA para el Mundial 2026

La FIFA confirmó una serie de modificaciones arbitrales que tienen como objetivo acelerar el ritmo de los partidos y eliminar algunas prácticas habituales en el fútbol moderno. Estos cambios son:

  • Tarjeta roja para los jugadores que se tapen la boca durante una discusión con un rival.
  • Tarjeta roja para quienes abandonen el campo a modo de protesta por una decisión arbitral.
  • Sanción para integrantes del cuerpo técnico que incentiven estos comportamientos.
  • El VAR podrá revisar segundas tarjetas amarillas claramente incorrectas.
  • El VAR podrá corregir córners cobrados por error.
  • Revisión de infracciones previas a córners o tiros libres que influyan directamente en goles, penales o sanciones.
  • Cuenta regresiva visual de cinco segundos para determinadas reanudaciones.
  • Córner para el rival si el arquero demora excesivamente la reposición.
  • Pérdida de la posesión si un equipo excede el tiempo permitido para ejecutar un saque de banda.
  • Máximo de diez segundos para que un jugador sustituido abandone el campo.
  • Dos pausas de hidratación de tres minutos, una en cada tiempo.
  • Mayor control para evitar interrupciones y “tiempos muertos” improvisados durante los partidos.

Cuáles son las mascotas del Mundial 2026

En septiembre de 2025, la FIFA oficializó a Maple, Zayu y Clutch como las tres mascotas que representarán al Mundial 2026 en Canadá, México y Estados Unidos.

Según indicó el ente madre del fútbol internacional, estos tres personajes, un alce, un jaguar y un águila, fueron diseñados “para dar vida a la riqueza cultural, el legado y el espíritu de cada país anfitrión, y para transmitir un mensaje de unión, diversidad y pasión por el deporte más popular del mundo”.

Qué significan las mascotas del Mundial 2026

Maple, el alce, es Canadá: su nombre remite a la hoja de arce, uno de los símbolos más reconocidos del país norteamericano. Según la FIFA, se trata de un arquero que “destaca por su creatividad, resiliencia y un auténtico individualismo” con “extraordinaria fortaleza y liderazgo”.

Zayu, el jaguar, es México: este animal posee un fuerte vínculo con el patrimonio cultural mesoamericano y su nombre significa “unidad”, “fortaleza” y “alegría”. Se trata de “un delantero que se transforma en el terreno de juego, donde intimida a los defensores con su excepcional agilidad y velocidad”. Además de un deportista, este personaje es un símbolo de celebración y encuentro de culturas.

Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales del Mundial 2026.
Maple, Zayu y Clutch, las mascotas oficiales del Mundial 2026. Foto: EFE

Clutch, el águila, es Estados Unidos: se trata del ave nacional estadounidense. Esta mascota fue creada para transmitir liderazgo, unión y superación, tres ideas que la FIFA busca asociar con el espíritu del torneo. “Como todo buen centrocampista, es capaz de unir a las personas que le rodean en cualquier ambiente y es un ejemplo de que para volar alto solo hay que mostrar voluntad, pasión y darlo todo”, señala la organización.

Así es Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026

El nombre elegido para la pelota oficial del Mundial 2026 fue el de Trionda, cuyo diseño rinde homenaje al hecho de que, por primera vez, tres países se unen para albergar la Copa Mundial de la FIFA.

La pelota presenta un patrón rojo, verde y azul que rinde homenaje a los tres países coanfitriones, mientras que la novedosa construcción a partir de cuatro paneles con fluidas figuras geométricas reproduce las ondas a las que hace referencia su nombre. Estos paneles confluyen para formar un triángulo en el centro del balón, en referencia a la histórica unión de los tres países anfitriones.

Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026.
Trionda, la pelota oficial del Mundial 2026. Foto: FIFA

Además, la Trionda está adornada con iconografía que representa a cada país anfitrión: hojas de arce de Canadá, el águila de México y estrellas de Estados Unidos. Por su parte, los destellos dorados son un homenaje al trofeo del Mundial y recalcan la importancia del escenario que brinda la competición principal de la organización.

Cuál es la canción oficial del Mundial 2026

El tema insignia del Mundial 2026 es “Dai Dai”, una colaboración entre la colombiana Shakira y el nigeriano Burna Boy. La canción fue estrenada el jueves 14 de mayo de 2026 en todas las plataformas digitales.

Cabe señalar que a diferencia de ediciones anteriores, en la Copa del Mundo 2026 no hay solo un himno, sino que cuenta con una banda sonora diversa que refleja la multiculturalidad de sus tres países anfitriones.

En ese contexto, el álbum oficial también incluye fusiones internacionales de artistas destacados como: “Lighter”, presentada por Jelly Roll junto a Carín León; “Por Ella”, la cumbia lanzada por Los Ángeles Azules en dupla con Belinda; y “Echo”, la mezcla de dancehall y reguetón estrenada por Daddy Yankee junto a Shenseea.

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Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

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