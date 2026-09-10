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Cortes en la Autopista Illia y Cantilo: los horarios y desvíos que afectarán a los conductores este fin de semana

Las restricciones perjudicarán especialmente a quienes se dirijan hacia la zona norte del AMBA, Ciudad Universitaria, Aeroparque y el entorno del estadio Monumental. Las autoridades recomiendan utilizar vías alternativas para evitar demoras.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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Cortes en la Autopista Illia y Cantilo este fin de semana.
Cortes en la Autopista Illia y Cantilo este fin de semana. Foto: Prensa AUSA
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Conductores que circulen por el corredor norte de la Ciudad de Buenos Aires deberán prever modificaciones en sus recorridos durante el próximo fin de semana. Por obras vinculadas al Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa y a la ampliación del Puente Labruna, se llevarán adelante cortes totales y parciales en la Autopista Illia y la avenida Cantilo desde la noche del viernes hasta la madrugada del lunes.

Las restricciones afectarán especialmente a quienes se dirijan hacia la zona norte del AMBA, Ciudad Universitaria, Aeroparque y el entorno del estadio Monumental. Desde las autoridades recomendaron utilizar vías alternativas para evitar demoras y complicaciones en uno de los accesos más utilizados de la Ciudad.

Atención conductores: cuándo comienzan los cortes en la Illia y Cantilo

El primer corte total comenzará el viernes a las 22:00 y se extenderá hasta las 08:00 del sábado. Durante ese período permanecerán cerradas la Autopista Illia en sentido provincia y un tramo de la avenida Cantilo.

El primer corte total comenzará el viernes 11 a las 22:00 y se extenderá hasta las 08:00 del sábado 12. Foto: Prensa AUSA

Los automovilistas que se desplacen hacia el norte deberán desviarse por las avenidas Figueroa Alcorta o Del Libertador, con posibilidad de retomar Cantilo luego de pasar la zona de Aeroparque. Además, el Paseo del Bajo con sentido norte estará cerrado a la altura de Retiro, mientras que el tránsito pesado será derivado por Costanera, Güiraldes y Cantilo.

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Cronograma completo: todos los horarios de los cortes y desvíos

El esquema de restricciones previsto para el fin de semana será el siguiente:

  • Viernes de 22:00 a sábado a las 08:00: corte total de la Autopista Illia en sentido provincia y de un sector de Cantilo.
  • Sábado de 08:00 a 16:00: circulación parcial, con dos carriles habilitados y otros dos restringidos por los trabajos.
  • Sábado desde las 16:00 hasta el lunes a las 05:00: nuevo corte total de la Autopista Illia y Cantilo. Los desvíos volverán a realizarse por Figueroa Alcorta o Del Libertador.
  • Sábado de 08:00 a 12:00: cierre de la colectora de Cantilo a la altura de River Plate, impidiendo el acceso directo a Ciudad Universitaria.
El esquima de desvío vehicular y desvío de tránsito pesado para este fin de semana en la autopista Illia. Foto: argentina.gob.ar

Las autoridades aconsejan planificar los viajes con anticipación y consultar el estado del tránsito antes de circular por la zona.

Ciudad Universitaria: cómo ingresar durante las restricciones del fin de semana

El corte de la colectora de Cantilo tendrá un impacto particular para estudiantes, docentes y trabajadores que se dirijan a Ciudad Universitaria. Como alternativa, se podrá ingresar al predio de la Universidad de Buenos Aires desde la Costanera.

Por otra parte, quienes circulen por la autopista Lugones podrán continuar hasta la salida hacia Aeroparque-Costanera y luego tomar el acceso correspondiente para llegar al complejo universitario.

Se espera que estas modificaciones concentren una mayor circulación en las arterias alternativas durante las horas de mayor movimiento.

Qué obras se realizan en la zona de River y por qué habrá cortes totales

Las restricciones forman parte de los trabajos del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa, una iniciativa destinada a mejorar la conexión entre la avenida Figueroa Alcorta y la Costanera mediante un cruce que pasará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.

Las restricciones forman parte de los trabajos del Paso Bajo Nivel y Anillo Peatonal Pampa en la Ciudad. Foto: Gobierno de la Ciudad

El proyecto prevé la construcción de un paso vehicular de aproximadamente 540 metros de extensión, con cuatro carriles de circulación, además de un anillo peatonal y ciclovía de 140 metros de diámetro, pensado para optimizar la movilidad en toda el área.

En paralelo, también avanzan las tareas de ampliación del Puente Labruna, una obra estratégica para el entorno del estadio de River Plate. Los trabajos incorporarán nuevos carriles para vehículos, una pasarela peatonal y una bicisenda, con el objetivo de mejorar la circulación y reforzar la seguridad vial en uno de los puntos más transitados de la Ciudad.

AutopistasAutopista IlliaCiudad de Buenos Aires
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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