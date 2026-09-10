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Las cortinas roller pasaron de moda: la nueva tendencia en 2026 que es más elegante

Los nuevos modelos permiten regular la luz, sumar privacidad y aportan un toque elegante a ventanales y puertas balcón.

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Las cortinas roller pasaron de moda.
Las cortinas roller pasaron de moda. Foto: Gemini
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Durante años, las cortinas roller dominaron la escena en la decoración de ventanas, pero en 2026 la tendencia cambió y las cortinas verticales recuperaron protagonismo, sobre todo en ventanales grandes y puertas balcón. Este sistema, formado por tiras independientes que giran sobre su eje, permite regular el ingreso de luz sin perder privacidad, y se adapta a los ambientes más modernos.

A diferencia de las roller, que solo suben o bajan, las cortinas verticales ofrecen la posibilidad de dejar las lamas parcialmente abiertas, logrando que entre luz natural sin exponer por completo el interior. Además, se pueden correr hacia un costado para liberar toda la ventana y aprovechar al máximo la iluminación.

La versatilidad que buscan las nuevas tendencias

Uno de los puntos fuertes de este sistema es su versatilidad. Cuando las lamas están abiertas, el ambiente se llena de luz y se mantiene la conexión visual con el exterior. Al girarlas, se superponen y bloquean el paso de la luz, brindando mayor privacidad.

Las cortinas verticales recuperaron protagonismo. Foto: Gemini

Otra ventaja es que las tiras pueden desplazarse lateralmente, lo que permite despejar la ventana por completo cuando se necesita. Esta característica resulta ideal para quienes buscan aprovechar la luz natural durante el día y tener privacidad por la noche.

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Materiales y diseño: cómo se renovaron las cortinas verticales

Las cortinas verticales dejaron atrás la imagen de modelos rígidos y antiguos. Los diseños actuales incorporan telas, texturas y colores neutros, lo que facilita su integración en ambientes contemporáneos y cálidos.

En 2026, la tendencia apunta a materiales más naturales y soluciones que no solo sean funcionales, sino que también aporten al diseño del espacio. El tratamiento de la ventana se convierte así en un elemento decorativo que suma profundidad y elegancia al ambiente.

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