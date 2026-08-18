comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo
EN VIVO

Tolima vs. Independiente del Valle EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Sigue en directo el partido entre Tolima y Independiente del Valle por la Copa Libertadores 2026: horario, canal de TV y todas las jugadas minuto a minuto desde el inicio.

Sebastián Coronati
Por Sebastián Coronati
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Portadas Copa Libertadores
Portadas Copa Libertadores Foto: Canal26.com
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Tolima recibe a Independiente del Valle por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Manuel Murillo Toro y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!

TolimaIndependiente del ValleCopa LibertadoresFútbol
Sebastián Coronati
Sebastián Coronati

Columnista

Periodista, colaborador de Canal 26 especializado en deportes y en fútbol. Entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Coquimbo Unido vs. Platense:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

    Coquimbo Unido vs. Platense: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

  2. Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors EN VIVO hoy:resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

    Deportivo Recoleta vs. Boca Juniors EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

  3. São Paulo vs. Bolívar:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

    São Paulo vs. Bolívar: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Sudamericana 2026

  4. Cerro Porteño vs. Palmeiras:día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

    Cerro Porteño vs. Palmeiras: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

  5. Ganó, gustó y goleó:Estudiantes apabulló a Gimnasia y le ganó 4 a 0

    Ganó, gustó y goleó: Estudiantes apabulló a Gimnasia y le ganó 4 a 0
Lo último
Relacionadas
También podría interesarte
Política

“Ahorcarme, golpearme y tirarme”:Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

“Ahorcarme, golpearme y tirarme”: Nadia Beller publicó chats con Fernando Cerimedo y lo acusó de violencia de género

El Gobierno se reunió con la Iglesia para coordinar la visita del papa León XIV:“El espíritu es trabajar absolutamente en conjunto”

Destituyeron a Alfredo López, el juez federal de Mar del Plata que posteó mensajes antisemitas

Tiene 38 años y es hijo de argentinos:el currículum de Juan Pablo Segura, el funcionario elegido por Trump conducir el vínculo de EEUU con América Latina

Economía

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria:cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

Famosa cafetería porteña entró a concurso preventivo por una deuda millonaria: cierre de locales, despidos y riesgo de quiebra

El Gobierno comunicó que los precios mayoristas subieron 0,8% en julio convirtiéndose en la variación mensual más baja desde mayo de 2025

El riesgo país vuelve a los 500 puntos básicos y las acciones argentinas caen hasta un 5% en Wall Street

Cajeros de supermercado:cuánto cobran en agosto 2026 tras el último acuerdo salarial

Internacionales

Acumuló 30 toneladas de baterías de litio en su casa, las manipulaba sin permiso y fue condenado a prisión

Acumuló 30 toneladas de baterías de litio en su casa, las manipulaba sin permiso y fue condenado a prisión

“Una vida judía equivale a 10 millones” de palestinos:las crudas declaraciones de un colono israelí en Cisjordania

Estados Unidos reduce los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur y Seúl pide dialogar con Corea del Norte

Israel anunció la construcción de una horca para ejecutar a palestinos condenados a muerte por terrorismo