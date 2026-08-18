Tolima vs. Independiente del Valle EN VIVO hoy: resultado, goles y minuto a minuto de la Copa Libertadores 2026

Portadas Copa Libertadores Foto: Canal26.com

Canal 26 les trae la transmisión de un partido imperdible: Tolima recibe a Independiente del Valle por Copa Libertadores 2026, en un duelo que promete emociones de principio a fin. El escenario del encuentro es el estadio Manuel Murillo Toro y el pitazo inicial se escuchará a las 21:30. ¡Sigue con nosotros el minuto a minuto!