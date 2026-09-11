Dura menos de 2 horas, actúa Ester Expósito, y es una de las mejores películas románticas para ver este fin de semana en Prime Video

Enfrentados está protagonizada por Ester Expósito. Foto: Prime Video

Ester Expósito disfruta de su noviazgo con Kylian Mbappé y también de su carrera cinematográfica. Es que la actriz española acaba de estrenar una nueva película romántica en Prime Video.

Se trata de un filme con dirección de Óscar Pedraza basada en la novela homónima de la escritora argentina, Mercedes Ron, que resultó con éxito de ventas en España y diversos programas de Europa.

Enfrentados: Marfil se encuentra disponible para ver en la plataforma de streaming y ya es uno de los contenidos más vistos del catálogo, por lo que representa una excelente opción para ver este fin de semana.

De qué trata Enfrentados: Marfil, el nuevo estreno de Amazon Prime Video

La película protagonizada por Ester Expósito gira en torno a la vida de una joven llamada Marfil Cortés, hija de un empresario multimillonario español. Viviendo en Nueva York, es secuestrada y luego liberada al poco tiempo. Por eso, su padre contrata a un hombre para que auspicie de su guardaespaldas de nombre Sebastián, interpretado por Hugo Diego García.

Tráiler de "Enfrentados: Marfil"

Al principio, la convivencia no será sencilla. Sus personalidades chocarán y no podrán ponerse de acuerdo en casi ninguna cuestión. Con el correr de los días, esa misma fricción se convertirá en amor, aunque al mismo tiempo deberán enfrentarse al peligro y a las amenazas de los enemigos del padre de Marfil.

Cuánto dura y dónde ver Enfrentados: Marfil este fin de semana

Enfrentados: Marfil tiene una duración 105 minutos, es decir, que dura poco más de una hora y media y ya se puede ver en Prime Video en los 240 países en los que está disponible la plataforma de streaming. La buena noticia es que para aquellos que se vuelvan fanáticos de la historia está confirmado que se lleve a cabo la segunda parte llamada Enfrentados: Ébano, también basada en la novela de Mercedes Ron.

Entre Culpables y El guardaespaldas: la combinación que busca conquistar el streaming

Mercedes Ron es una de las escritores jóvenes promesas de la literatura hispanoamericana. La autora de 33 años se hizo famosa entre 2017 y 2018 luego de publicar la primera entrega de Culpables titulada Culpa Mía, luego vendrías tres novelas más. Es considerada una escritora bestseller ya que ya lleva vendidas tres millones de copias de sus obras en todo el mundo.

Enfrentados: Marfil es una exquisita combinación entre la saga Culpables y la icónica película El Guardaespaldas, protagonizada en los años 90 por Whitney Houston. Es que, por un lado, presenta la historia de amor de dos jóvenes (en el caso de Culpables de Nick y Norah y en Enfrentados la de Marfil y Sebastián).

Está basada en una novela de la escritora Mercedes Ron. Foto: Prime Video

Por el otro, añade el elemento del “guardaespaldas” que tratará de proteger a la protagonista de sus enemigos como sea. En el caso de filme de Houston, el agente, interpretado por Kevin Costner intentaba cuidar a una famosa cantante, de la cual también terminaba enamorándose.

Quiénes acompañan a Ester Expósito en el elenco principal de la comedia romántica

Además de Ester Expósito, la película de Prime Video cuenta con las actuaciones de: