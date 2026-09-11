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Llega La Noche de la Pizza y la Empanada 2026: cuándo y dónde habrá 50% de descuentos y promociones de 3x2

La Apyce pondrá a disposición un mapa interactivo online donde se podrán consultar los comercios participantes y las promociones disponibles en cada caso. Como antesala del evento principal, se realizará una gran degustación en la Plaza Astor Piazzolla.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La Noche de la Pizza y la Empanada 2026 llega a la Ciudad de Buenos Aires.
La Noche de la Pizza y la Empanada 2026 llega a la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Unsplash
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La Ciudad de Buenos Aires se prepara para celebrar una nueva edición de uno de los eventos gastronómicos más convocantes del año. El próximo 15 de septiembre se realizará la 43ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada, una propuesta que invita a vecinos y turistas a recorrer restaurantes, pizzerías y casas de empanadas con promociones especiales durante una única jornada.

Impulsada por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (Apyce) junto al Ministerio de Desarrollo Económico porteño, la iniciativa busca revalorizar dos clásicos indiscutidos de la gastronomía argentina y, al mismo tiempo, potenciar la actividad comercial de cientos de locales.

Dónde comer pizza y empanadas con descuentos del 50% en Buenos Aires

Durante el martes 15 de septiembre, los comercios adheridos ofrecerán beneficios exclusivos que incluirán un 50% de descuento en pizzas seleccionadas y promociones 3x2 en empanadas.

El próximo 15 de septiembre se realizará la 43ª edición de La Noche de la Pizza y la Empanada. Foto: Unsplash

Las condiciones variarán según cada establecimiento. Los locales podrán definir qué productos estarán incluidos en la promoción, si los descuentos aplicarán para consumo en salón, take away o delivery y cuáles serán los medios de pago habilitados.

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Para facilitar la búsqueda, la organización pondrá a disposición un mapa interactivo online donde se podrán consultar los comercios participantes y las promociones disponibles en cada caso. La herramienta permitirá planificar recorridos gastronómicos y descubrir nuevas propuestas en distintos barrios de la ciudad.

La previa frente al Obelisco: 5.000 porciones y una propuesta solidaria

Como antesala del evento principal, el lunes 14 de septiembre se realizará una gran degustación en la Plaza Astor Piazzolla, ubicada en la esquina de Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco.

El 14 de septiembre se realizará una gran degustación de pizzas y empanadas en la Plaza Astor Piazzolla. Foto: Unsplash

Entre las 11:00 y 15:00 (hora argentina), maestros pizzeros y especialistas en empanadas elaborarán en vivo unas 5.000 porciones destinadas al público. Quienes deseen participar podrán acceder a dos porciones de pizza o dos empanadas mediante un bono contribución de $2.000, hasta agotar stock.

Además del atractivo gastronómico, la actividad tendrá un componente solidario: la totalidad de lo recaudado será destinada a Exploradores Argentinos Don Bosco, Batallón 44, de la localidad bonaerense de San Justo.

Noche de la Pizza y la Empanada: el clásico que impulsa la gastronomía y el turismo porteño

Enmarcada en la iniciativa BA24H del Gobierno de la Ciudad, la Noche de la Pizza y la Empanada busca potenciar la vida nocturna, fomentar la convivencia urbana y dinamizar sectores estratégicos como el entretenimiento, la gastronomía y el turismo en Buenos Aires.

La Noche de la Pizza y la Empanada se consolidó como uno de los grandes eventos gastronómicos del año. Foto: Unsplash

Con cuatro décadas de historia y miles de participantes en cada edición, este evento se consolidó como una cita imperdible en el calendario gastronómico de la ciudad. Más allá de las ofertas y descuentos exclusivos, la propuesta invita a residentes y turistas a conectar con la identidad cultural argentina mediante una de sus tradiciones más representativas: compartir una buena pizza o una docena de empanadas.

La Noche de la Pizza y la Empanada 2026: día, horario y detalles

  • Día: martes 15 de septiembre
  • Promociones: 50% de descuento en pizzas seleccionadas y/o 3x2 en empanadas
  • Modalidades: cada comercio establecerá si las promociones funcionan en salón, delivery o take away
  • Medios de pago: serán definidos por cada establecimiento
  • Locales participantes: podrán consultarse a través del mapa interactivo online de la iniciativa

Degustación solidaria frente al Obelisco

  • Día: lunes 14 de septiembre
  • Horario: de 11:00 a 15:00 horas
  • Lugar: Plaza Astor Piazzolla, Cerrito y Diagonal Norte, frente al Obelisco
  • Bono contribución: $2.000 (dos porciones de pizza o dos empanadas)
  • Fin solidario: lo recaudado será destinado al grupo de Exploradores Argentinos Don Bosco - Batallón 44, de San Justo
TurismoGastronomíaPizzaEmpanadas
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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