Liga de Quito vs. Palmeiras: día, horario, canal de TV y cómo ver el partido de la Copa Libertadores 2026

¿A qué hora juegan Liga de Quito vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026?
El partido se juega este Miércoles, 16/09/2026, a partir de las 19:00hs.
El encuentro tendrá lugar en el estadio Rodrigo Paz Delgado, ubicado en Quito.
¿Por dónde ver en vivo Liga de Quito vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026?
El encuentro entre Liga de Quito y Palmeiras se podrá ver en directo por Disney+ Premium, disponible en televisión en directo.
Además, podrás seguir el minuto a minuto, estadísticas en vivo y toda la cobertura a través de plataformas deportivas especializadas.
¿Quién es el árbitro de Liga de Quito vs. Palmeiras, por Copa Libertadores 2026?
El encargado de impartir justicia en este compromiso será el árbitro Roldán Pérez, Wilmar Alexander, quien estará acompañado por su equipo arbitral designado para este encuentro.